Yuhi Todome consigue el primer puesto mientras el piloto malayo Ren Bao Tsen alcanza su objetivo del podio

El Tour de Langkawi, como cualquier carrera, tiene muchas batallas y aspectos diferentes detrás de los corredores que cruzan la línea de meta primero, y uno de ellos es el maillot blanco del Mejor Corredor Asiático, que ofrece una batalla en la que hay muchas motivaciones que impulsan la persecución, pero la mayor probablemente sea el orgullo.

La llegada del European WorldTour y ProTeams podría significar que es un desafío echar un vistazo a las batallas de etapa y a la general (aunque eso no significa que no estén luchando por ellas también), pero si bien esta edición ha estado dominada por los ganadores europeos de etapa y general, además de un norteamericano, hay otra batalla por el podio.

El primer corredor de la carrera que tuvo el honor de vestir el maillot blanco del Mejor Corredor Asiático en la etapa 1 no podría haber sido un ganador más popular, Aiman ​​Rosli de Terengganu, quien consiguió un segundo lugar para el veterano equipo continental malasio desde el parón del año pasado. Su director deportivo explicó lo que significa la categoría para el equipo

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“Es muy importante porque este es nuestro estadio, así que intentamos demostrarle al pueblo malasio que somos el mejor equipo de Malasia, así que hacemos lo mejor que podemos”, dijo el director deportivo de Terengganu, Mohd Saiful Anuar Aziz. ciclismonoticias al inicio de la etapa 4.

El equipo mejor clasificado de Malasia, que actualmente ocupa el cuarto lugar en la clasificación del Asia Tour, terminó con el ciclista local Zhe Yie Kee en el podio en tercer lugar.

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La Clasificación de Jinetes Asiáticos ciertamente es una competencia que agrega un elemento adicional para los espectadores que se alinean en las carreteras y esperan animar a los corredores en las presentaciones del podio y, por supuesto, eso atrae a los equipos locales, pero la categoría también importa para los de otros lugares.

San Jorge es un buen ejemplo de ello. Puede que sea un equipo australiano, pero con el piloto malayo Ren Bao Tsen en la plantilla está entre sus principales prioridades. El año pasado, Tsen quedó quinto en la competición, lo que le motivó a salir una vez más y convertirlo en un objetivo.

“El año pasado en mi publicación de Instagram dije que quería regresar para ese podio, ahora estoy tercero y quiero la camiseta”, dijo Tsen cuando ciclismonoticias Hablé con él antes de la etapa 3, cuando aún quedaban cinco etapas por delante.

“Por supuesto, también quiero quedar bien en la clasificación general, pero si lo logro, la camiseta asiática automáticamente estará en mis manos”.

El resultado final fue el 25º en la general y el segundo en la categoría de Mejor corredor asiático, además fue el mejor clasificado de Malasia en su gira de casa. Entonces, si bien el primer puesto todavía estaba fuera de su alcance, Tsen fue el centro de atención de los medios locales y realmente consiguió su lugar en el podio. Pero, ¿qué significa para un corredor el podio o el maillot?

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“En lo que respecta a mi carrera, probablemente no sirva de nada, pero para mi objetivo personal, logro algo que demuestre que realmente soy digno, pero seguiré apuntando más alto”, dijo Tsen al principio de la carrera. Y dado que terminó segundo, sólo le queda un paso más para el próximo año que lo llevará más alto, y ese es el primero.

También es algo más que algo para el ciclista, ya que es un resultado que tiene beneficios para el equipo continental australiano, que se centra en proporcionar un trampolín hacia cosas más importantes para sus ciclistas. Le Tour de Langkawi es perfecto para eso, por lo que el equipo valora la oportunidad de seguir viniendo.

“Si tenemos un top tres en la categoría asiática, eso ayudará a que llegue la invitación el año que viene”, dijo el codirector deportivo de la carrera, Stuart Boyce.

El primer puesto que Tsen no pudo arrebatarle, esta vez, lo ostentaba el japonés Yuhi Todome (Aisan Racing) desde la etapa 2, cuando comenzaba la escalada. Al igual que el líder de la general, Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling), la camiseta que consiguió ese día era una que estaba decidido a no renunciar, ya que Todome, que había llegado a Malasia directamente desde unos Juegos Asiáticos en casa donde quedó tercero en la carrera en ruta, se estaba fortaleciendo a medida que avanzaba la carrera.

“Día a día mis piernas van bien”, dijo Todome después de la conferencia de prensa de la etapa 4, explicando que inicialmente había tenido problemas con el cambio a las condiciones de calor. “Así que el primer día es una mierda, el segundo día está un poco bien, la cuarta etapa está bien, ahora está bien, está bien. Así que tal vez mañana haya un ataque”.

Todome obtuvo el puesto 15 al día siguiente en la siguiente etapa en Genting Highlands, lo que lo llevó al puesto 18 en la general y le dio una ventaja inexpugnable en la categoría de Mejor Piloto Asiático, que después de la etapa 8 reclamó con 3:44 detrás de Tsen.

*My Bike asistió a Le Tour de Langkawi con un paquete de invitación/medios de comunicación de la carrera que incluía viaje y alojamiento. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no estuvo sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador ni de ningún patrocinador; no se prometió ni se dio a cambio ninguna cobertura favorable.

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