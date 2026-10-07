Yuhi Todome consigue el primer puesto mientras el piloto malayo Ren Bao Tsen alcanza su objetivo del podio

El Tour de Langkawi, como cualquier carrera, tiene muchas batallas y aspectos diferentes detrás de los corredores que cruzan la línea de meta primero, y uno de ellos es el maillot blanco del Mejor Corredor Asiático, que ofrece una batalla en la que hay muchas motivaciones que impulsan la persecución, pero la mayor probablemente sea el orgullo.

La llegada del European WorldTour y ProTeams podría significar que es un desafío echar un vistazo a las batallas de etapa y a la general (aunque eso no significa que no estén luchando por ellas también), pero si bien esta edición ha estado dominada por los ganadores europeos de etapa y general, además de un norteamericano, hay otra batalla por el podio.

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