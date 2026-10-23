Todos sus resultados entre diciembre de 2024 y junio de 2026 quedan descalificados.

La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) ha revelado una suspensión retroactiva de 18 meses para la ciclista polaca Daria Pikulik, que cometió tres fallos de localización en un período de 12 meses.

Pikulik aceptó la suspensión, que se extiende desde el 9 de diciembre de 2024 hasta el 8 de junio de este año, y la descalificación de todos sus resultados en ese período.

Los corredores en el grupo de pruebas registrado de la UCI, administrado por la ITA, deben proporcionar su paradero para estar disponibles para las pruebas durante un período de cada día. No hacer esto tres veces en un período consecutivo de 12 meses es una infracción de las normas antidopaje (ADRV), y es esta regulación la que ha infringido el jugador de 29 años.

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Los ciclistas pueden impugnar las decisiones de la ADRV ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero Pikulik decidió no hacerlo y aceptó la sanción.

“El ciclista no cuestionó la ADRV y estuvo de acuerdo con las consecuencias propuestas por la ITA. En consecuencia, el caso se resolvió mediante la aceptación de las consecuencias”, se lee en un comunicado en el sitio web de la ITA.

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Pikulik es mejor conocida por su medalla de plata en el Omnium en los Juegos Olímpicos de París 2024, y ha logrado otros resultados entre los 5 primeros en eventos de resistencia en pista, incluida la victoria en el Omnium y Madison con su hermana Wiktoria en la Copa Mundial de Cali en 2021. Como resultado de su prohibición a partir de agosto de 2024, Pikulik mantiene su medalla de plata, después de haber perdido ante la ciclista estadounidense Jennifer Valente.

En la carretera, es conocida como una velocista fuerte y corrió para el Women's WorldTeam Human Powered Health desde enero de 2023 hasta que dejó el equipo en marzo de 2026 después de solo cinco días de carrera, montando la misma cantidad que la temporada anterior.

Tiene nueve victorias en carreras profesionales a su nombre, incluida la etapa 1 del Tour Down Under 2023, su primera carrera para el equipo, y el Tour de Guangxi al final de esa temporada. El equipo no ha hecho ningún comentario.

En un comunicado escrito en su idioma nativo en su cuenta de Instagram, Pikulik explicó tanto su ausencia de la competencia como las pruebas perdidas.

“Me gustaría explicarles por qué no me han visto en las carreras desde marzo. Me suspendieron por faltar a tres controles de dopaje”, escribió.

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“Esto me pasó dos veces en septiembre de 2023 y en octubre de 2023. Al darme cuenta de la gravedad de la situación, intenté actualizar sistemáticamente los datos de mi paradero en el sistema; sin embargo, debido a mi supervisión y a una carga de trabajo/obligaciones significativamente mayor, sucedió por tercera vez en septiembre de 2024.

“Pasé los últimos dos años tratando de defender mi buen nombre y, finalmente, el TAS emitió un fallo en marzo de 2026 sin imponer ninguna sanción, considerándome culpable de faltar a un examen.

“En septiembre me suspendieron finalmente para el período comprendido entre diciembre de 2024 y junio de 2026. Fue un momento terriblemente difícil para mí y para mis seres queridos. Mi intención nunca fue violar las normas antidopaje.

“A lo largo de mi carrera, he pasado por docenas de controles antidopaje sin problemas. Sin embargo, debo aceptar lo que pasó y dejarlo atrás. Pido disculpas a todos los que decepcioné y agradezco a todos los que estuvieron conmigo durante este período”.

Pikulik no tiene equipo para 2027 y no ha corrido en pista desde su medalla de plata en París, por lo que su futuro en este deporte no está claro.

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