Todos sus resultados entre diciembre de 2024 y junio de 2026 quedan descalificados.


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La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) ha revelado una suspensión retroactiva de 18 meses para la ciclista polaca Daria Pikulik, que cometió tres fallos de localización en un período de 12 meses.

Pikulik aceptó la suspensión, que se extiende desde el 9 de diciembre de 2024 hasta el 8 de junio de este año, y la descalificación de todos sus resultados en ese período.

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