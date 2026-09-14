La corredora francesa Cédrine Kerbaol refuerza el núcleo de escaladoras de SD Worx-Protime con un contrato de dos años en el equipo holandés. Kerbaol, especialista en montaña, aportará su experiencia y habilidades en las etapas de alta montaña para fortalecer al equipo en las carreras más exigentes del calendario ciclista. Su llegada representa un impulso importante para SD Worx-Protime, que busca consolidarse como uno de los equipos más fuertes en las etapas de montaña en las próximas temporadas..