Baptiste Veistroffer finaliza su temporada baja con un viaje de 19 días por Vietnam y Camboya

El corredor francés Baptiste Veistroffer saltó a la fama este verano después de pasar largos días en la escapada en su debut en el Tour de Francia. Ahora se dirige al sudeste asiático para otro gran viaje en solitario.

El corredor del Lotto-Intermarché, de 26 años, termina su temporada baja de forma alternativa, embarcándose en un viaje de 2.500 kilómetros y 19 días de duración por Vietnam y Camboya. Está recaudando fondos para Molembike, una organización benéfica en Molenbeek, Bruselas, que se dedica a promover la cohesión social a través del ciclismo.

Veistroffer donará 5.000 € a la organización benéfica, mientras que los patrocinadores Ekoï y Lotto contribuirán cada uno con 1 € por cada kilómetro que recorra durante la aventura.

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Está muy lejos de las actividades habituales de entrenamiento invernal que suelen realizar los corredores profesionales en España, que Veistroffer describió a L'Equipe como “Campamento de entrenamiento en Calpe, subir cincuenta veces al Coll de Rates, hacer veinte veces el mismo recorrido de ida y vuelta. La rutina desde hace diez años”.

Viaja ligero de equipaje y sale con una bicicleta gravel Orbea Terra equipada con tres alforjas y dos equipaciones, además de algo de ropa para las noches. “Todavía tengo espacio suficiente para traerme algunos recuerdos”, dijo.

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Veistroffer, que se hizo profesional con Lotto el año pasado y ganó una etapa del Tour de Omán esta primavera, documentará el viaje en su canal de YouTube. Subió un episodio que muestra a los espectadores la planificación de su ruta, su cronograma y su equipo, y el lunes subió el primer episodio de sus viajes a Vietnam.

Está previsto que realice 19 días de ciclismo, cada uno de los cuales medirá entre 140 y 180 km, y su único requisito real es realizar su vuelo de regreso a Europa el 2 de diciembre.

“No sé todavía dónde pararé, pero tengo intención de evitar los lugares turísticos”, dijo.

“El primer tercio del viaje será bastante llano, a través de arrozales. Luego, cerca de la frontera con Camboya, encontraré una zona montañosa, pasos a 1.500 metros de altitud, una sensación más tropical; campos de cacao y café, magníficas puestas de sol. Hacia el final, seguiré el Mar de China Meridional”.

Veistroffer registró 94 días de carrera y 14.248 km esta temporada, la mayor cantidad en el pelotón profesional, pero no muestra signos de desaceleración. Su viaje a Asia cuenta, por supuesto, con el respaldo total de su equipo de Lotto.

“Es casi un Gran Tour. Es el primero de la temporada 2027 o el último de 2026; tú decides”, dijo.

“Si puede preservar mi estado mental y satisfacer mi necesidad de libertad…”

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