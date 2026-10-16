El australiano de 19 años firma contrato hasta finales de 2028

La joven y prometedora ciclista australiana Emily Dixon ha sido confirmada como parte del equipo Canyon-SRAM WorldTour para las próximas dos temporadas.

Dixon, ex ganador de la Academia Zwift en 2024, ha estado compitiendo durante los últimos dos años con el equipo Canyon-SRAM Generation. Ahora hará otro paso clave en su carrera: ingresar al mejor equipo de carreras de Canyon.

Duodécima en la carrera en ruta del Campeonato Mundial femenino sub-23 de 2026 y ganadora de dos etapas en la carrera de Gracia Orlová en abril, liderando también la carrera durante varios días, Dixon ha mostrado una promesa considerable esta temporada. Su consistencia en eventos más largos también quedó de manifiesto cuando quedó tercera en la etapa más dura del Tour Féminin International des Pyrénées, terminando finalmente sexta en la general y segunda en la clasificación BYR.

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Dixon ahora hará del equipo senior Canyon-SRAM WorldTour su equipo para 2027. Eso es solo dos años después de que venciera a más de 100.000 otros contendientes por un contrato continental con Canyon-SRAM Generation, confirmado en marzo de 2025, y antes de llegar a 20.

“Dicen 'nunca dejes de soñar', y uno de los sueños era estar en Europa compitiendo para un equipo genial como Canyon-SRAM”, dijo Dixon en un comunicado de prensa.

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“Ahora, competir para el WorldTeam es otro sueño hecho realidad. No pensé que esto sería posible antes de cumplir 20 años, así que creo que mi yo más joven estaría muy orgulloso”.

“Cuando firmé con Generation, sabía que WorldTour era lo que quería, pero no estaba tan satisfecho con mi temporada 2025 y no esperaba dar el salto que tengo este año.

“Entonces, en cierto modo, me he sorprendido a mí mismo, y es por eso que pienso, 'Vaya, voy a firmar con WorldTour'. Estoy muy contento con mi progresión”.

“El equipo reconoce que es una corredora joven y creo que es bueno que pase al nivel WorldTour en la misma organización”, añadió la directora del equipo Generation y directora deportiva, Gosia Jasinska, en el mismo comunicado de prensa.

“Ya hablé con los directores deportivos de WorldTeam, y ellos también trabajaron con ella, así que saben que no es necesario presionarla porque es el tipo de persona que ya es dura consigo misma.

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“Al menos en su primer año, será un gran paso correr en el WorldTour, pero creo que correr entre los nombres más importantes y con líderes fuertes será un placer y muy divertido para ella. Aún así, creo que definitivamente podría encontrar algunas oportunidades para ella misma”.

Al hablar de su paso al nivel senior en Canyon-SRAM y cómo se produjo, Dixon añadió que “creo que lo que ha cambiado ha sido mi forma de pensar”.

“Y eso parece realmente un cliché, pero creo que para la carrera en ruta en los Nacionales (de Australia)”, quedando sexto el día detrás de Mackenzie Coupland, “realmente me concentré en mi mentalidad cuando me di cuenta de cuánto mi mente afectaría mi carrera. Esa carrera en ruta me lo demostró y de alguna manera desbloqueó el poder de mi mente, lo que realmente me ha ayudado este año, especialmente con el posicionamiento”.

En cuanto a 2027 y su primera temporada en el nivel WorldTour, dijo: “Quiero ser una muy buena compañera de equipo; eso suena un poco estúpido, pero realmente quiero estar ahí para el equipo”.

“Quiero ir a las carreras y hacer exactamente lo que me han pedido que haga. También quiero estar en un equipo que tenga éxito, y Canyon-SRAM lo hace muy bien, así que me encantaría ser parte de esa atmósfera mientras aprendo de todos los que tienen mucha más experiencia que yo.

“Tengo muchas ganas de ponerme la camiseta del WorldTeam y que sea realmente mía. ¡Es genial! Dirá WorldTour, y ese ha sido mi sueño, y de hecho va a ser real”.