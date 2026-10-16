El australiano de 19 años firma contrato hasta finales de 2028

La joven y prometedora ciclista australiana Emily Dixon ha sido confirmada como parte del equipo Canyon-SRAM WorldTour para las próximas dos temporadas.

Dixon, ex ganador de la Academia Zwift en 2024, ha estado compitiendo durante los últimos dos años con el equipo Canyon-SRAM Generation. Ahora hará otro paso clave en su carrera: ingresar al mejor equipo de carreras de Canyon.

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