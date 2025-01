El corredor de gravel estadounidense comienza su impulso privado con Liv Racing Collective y regresa al Life Time Grand Prix

Las carreras en 2025 comienzan el 24 de enero en Australia del Sur para Melisa Rollins, y con ello, un “todo completamente nuevo” cuando la piloto estadounidense da el salto del Blue Ridge TWENTY24 de Virginia a una configuración individual para actividades de grava y todoterreno.

Ella estrena su cambio de imagen completo como parte de Liv Racing Collective en McLaren Vale en la ruta azul de 112 km el viernes. Al adoptar el camino privado, también cuenta con el apoyo de SRAM, ZIPP, ASSOS, The Feed y Kenda para mantenerse en la cima de su juego y agregar “más trabajo” al asegurar sus propios patrocinios y convertirse en su propia especialista en comunicaciones. Una victoria en la Leadville Trail 100 MTB del año pasado confirmó que estaba en la cima.

“Ganar Leadville me cambió la vida”, dijo el nativo de Alpine, Utah. ciclismonoticias antes de aterrizar en Australia. Usó esa victoria y un segundo lugar en Big Sugar Gravel para sellar un segundo lugar general en la división femenina de élite del Life Time Grand Prix.

La joven de 28 años conquistó la altitud de Leadville y apiló la lista de salida de competidores en su séptimo intento. Dijo que tiene cierta ventaja al vivir en las laderas montañosas de Salt Lake City, con una elevación cercana a los 4,500 pies sobre el nivel del mar, por lo que la altitud de 10,154 pies para el inicio de la carrera no causa un caos total.

“Me encanta esa carrera. En Leadville, es única. Cuando miras los resultados de Leadville, las personas que viven en altitud generalmente obtienen mejores resultados allí. Tengo una especie de ventaja al conocer el recorrido, lo he hecho. muchas veces. Este año estuve en forma y fuerte. Hay un aspecto de conocer esa carrera y cómo se desarrolla que contribuye a terminarla”.

El amor por Leadville también es profundo en su familia. Su padrastro Elden Nelson ha terminado la carrera 27 veces, mientras que su madre Lisa ha participado en 20 ediciones. Ambos estuvieron allí en 2024 y celebraron en la línea de meta con su hija su victoria distintiva.

El equipo de carreras continental estadounidense Virginia's Blue Ridge TWENTY24 ha sido la familia de carreras de Rollins durante tres años. Trabajó como química a tiempo completo en un laboratorio de patología médica en Salt Lake City antes de ganarse la vida como ciclista profesional.

Se unió a VBR en 2022, que brindó soporte total para gravel. Luego corrió con un calendario intenso en 2023 y 2024, y el año pasado obtuvo top 10 en las etapas de Tucson Bicycle Classic y Redlands Bicycle Classic, terminó cuarta en la clasificación de montaña en el Tour of the Gila de nivel UCI y obtuvo el sexto lugar en US Pro Road. Nacionales en la ITT. Rollins aún logró competir en cinco de los seis eventos del Life Time Grand Prix y ganar el Iceman Cometh Challenge al final de la temporada.

“Debido a que las carreras en ruta eran una prioridad en ese equipo, se me pidió que hiciera algunas carreras por etapas con el equipo. Aparte de eso, pude elegir el calendario que quería, lo cual fue realmente genial porque al comenzar este año no “No necesariamente tengo que concentrarme mucho en el Life Time Grand Prix. Sí me concentré en Leadville, mi carrera 'A'”.

“Nicola Cranmer (propietaria y gerente del equipo) es realmente buena para ayudar a identificar los objetivos de sus atletas y luego ayudar a crear un cronograma o una manera de lograrlos. Entonces, para mí, personalmente, identifiqué que mi objetivo era Leadville. Pasé 2023 alejarme de la grava y concentrarme en las carreras en ruta, que fue lo que identificamos como una forma de trabajar en mis debilidades; no tenía mucha velocidad máxima. Nos concentramos en eso. Luego regresamos en 2024 con un. calendario que incluía carreras en ruta para poder competir bien en Leadville, lo cual valió la pena para mí.

“Me encantó el tiempo que pasé corriendo en la carretera y realmente creo que me ha convertido en el piloto que soy hoy. Si bien puede que siga un camino diferente en 2025, nunca olvidaré el que me trajo hasta aquí”.

El equipo continental de EE. UU. ha apoyado a atletas multidisciplinares, desde pista, bicicleta de montaña y gravel, desde sus inicios por parte de Cranmer hace 20 años.

“Si bien la gestión de múltiples disciplinas puede presentar desafíos presupuestarios y logísticos, los beneficios superan con creces los obstáculos. Creo que fomenta un desarrollo más completo, particularmente para los atletas más jóvenes”, dijo Cranmer. Noticias de ciclismo.

“Tomemos a Mel, por ejemplo, cuando se unió a nosotros, era fuerte pero carecía de potencia explosiva y de alto nivel. Al animarla a competir en distintas disciplinas, se convirtió en una atleta más dinámica y versátil.

“Las salidas separadas para hombres y mujeres en carreras de tierra resaltan las fortalezas únicas de las mujeres en este deporte. Las carreras de tierra más cortas brindan una excelente preparación para las carreras por etapas, cuando hay tanta falta de carreras en ruta en los EE. UU., y viceversa: se complementan entre sí. otros maravillosamente para desarrollar la resistencia y la agudeza táctica”.

Su antiguo equipo reservó sus vuelos y alojamiento y le ofreció apoyo mecánico. Ahora la logística recae sobre sus hombros, pero considera que el cambio al corso es una “inversión”. Si bien el corso “puede suponer más trabajo” en su evaluación, dijo que abre más oportunidades para crear relaciones con empresas, así como con consumidores y partidarios individuales.

“Creo que soy casi tan competitivo con los patrocinios como algunos de los otros atletas debido a mis resultados. Todavía no tengo muchos seguidores en contenido social, pero aún así, no siento que esté teniendo Los patrocinadores me rechazan por eso. Estoy muy emocionado de poder crear relaciones con socios y (fanáticos).

“En realidad, mi patrocinador principal está muy interesado en permitirme hacer lo que quiera, lo cual es realmente genial. Así que cualquier cosa que me interese, eso es lo que quieren verme hacer. Por suerte para ellos, eso se alinea conmigo”. querer hacer el Life Time Grand Prix”.

Después de RADL GRVL, espera viajar a Nebraska para el Medio Sur y estaba ansiosa por explorar más carreras ahora que no formaba parte de un equipo de ruta, incluidos eventos de bicicleta de montaña.

“Oh, Leadville estaba loco. Ganar a Iceman fue realmente genial”, dijo Rollins. “Personalmente, pensé que Iceman fue realmente asombroso y divertido. Leadville sin duda fue 100% más impactante para mi carrera.

“Desde una perspectiva externa, creo que el hecho de que la serie Life Time haya hecho un artículo (en vídeo) sobre mí dos semanas antes (de Leadville), creo que ayudó a contar mi historia, que obviamente es un artículo realmente importante”. de tener un fandom. Desarrollar una historia realmente ayuda a que la gente quiera seguirla y pensé que era realmente un buen momento.

“Tengo un diálogo interno de ser un desvalido en todo. No sé cuándo ese guión va a cambiar para mí, porque probablemente debería haberlo hecho en este punto. Quiero entrar en una carrera sintiéndome como un competidor por la victoria.”