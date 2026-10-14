El ciclista Matthew Richardson emitió una declaración después de ser retirado del equipo de Gran Bretaña para el Campeonato Mundial de Pista. En su comunicado, Richardson reconoce la gravedad de la situación que ha surgido. No se han revelado detalles sobre la razón de su remoción del equipo, pero el ciclista demuestra su comprensión y compromiso con la situación. La noticia ha generado interés en la comunidad ciclista y se espera que se aclaren los motivos de esta decisión en los próximos días..