Cuando miras nuestra lista de mejores luces para bicicletas Hay dos estilos distintos. Muchas personas necesitan iluminación para ir y volver del trabajo en invierno, así como algo para empezar o terminar un largo viaje. No hay necesidad ni deseo por el tipo de luz que incluye mucha potencia y costo en el paquete. Un par de horas como máximo es todo lo que se necesita y es muy sencillo hacer una opción de calidad a buen precio. Luego están aquellos que quieren intentar montar durante la noche y necesitan descubrir cómo hacerlo funcionar.

Si caes en el segundo grupo, existen opciones, pero en el mejor de los casos tienden a ser bastante cercanas. Como no quería quedarme inesperadamente en la oscuridad, he adornado mis barras y bolsos con múltiples luces en el pasado. También agregué luces de alta gama con paquetes de baterías patentados, pero esa es una opción costosa. ¿Qué pasaría si una marca eliminara algunas de las conexiones propietarias?

Eso es exactamente lo que ha hecho Outbound Lighting. Outbound Lighting es bien conocido por sus luces todoterreno, pero Detour es algo nuevo no solo para la empresa sino también para la industria. La luz específica para carretera ofrece lo mejor de ambos mundos en cuanto a energía de batería y también hay un lado de innovación con el soporte y el patrón de haz. Continúe leyendo para ver cómo esta nueva luz logra hacer algo que ninguna otra luz puede hacer.

Tan pronto como mires el Desvío, sabrás que es diferente.

Diseño y estética

Tan pronto como pongas tus ojos en la luz de desvío saliente, sabrás que es diferente. No se parece a ninguna otra luz que haya por ahí. En lugar de un cuerpo redondo, o a veces cuadrado, Outbound utiliza un par de bombillas LED en una carcasa horizontal.

Hay dos luces y dos reflectores, cada uno con una forma diferente. La izquierda es responsable de manejar el aspecto de la conciencia situacional con un patrón difuso que arroja una amplia red. La lente adecuada está ahí para proporcionar el centro de atención. Ambas lentes se benefician de un borde superior duro diseñado para garantizar que los peatones y los automóviles puedan ver sin problemas.

Rodeando las lentes hay una carcasa de plástico. Obviamente, esto es diferente a las marcas de la competencia, pero no se debe a que se esté atento al resultado final. No parece barato en la mano, pero también hay un párrafo en la página del producto que aborda específicamente cualquier pregunta sobre la elección. Como lo describe Outbound, la carcasa exterior es una resina que conduce el calor de una manera particular.

Con las luces de alta potencia, el calor es un problema grave y asegurarse de que se disipe fácilmente es un desafío. El metal hace un buen trabajo pero también es pesado. En este caso, el exterior de goma es más ligero que el metal, más duradero y también funciona. También hay una serie de aletas de refrigeración en la parte superior.

La razón por la que el peso importa no es una especie de retroceso a una era pasada de consideraciones sobre la velocidad de escalada. Al mantener el peso bajo, se abren opciones para soluciones de montaje. Outbound ha aprovechado eso con algo diferente a todo lo que he visto en el mercado de luces para bicicletas. La inspiración proviene de las placas de liberación rápida del trípode de la cámara y funciona con un soporte en la luz que empuja un mecanismo de liberación en el soporte. Empuje la luz hacia adentro y el mecanismo de liberación con resorte se cerrará. Sin embargo, hay partes más impresionantes en el conjunto.

Específicamente, lo interesante es la flexibilidad que proporciona el sistema de montaje. La propia luz siempre permanecerá en la misma orientación. Puede colocar la luz encima o debajo de las barras y no habrá cambios en la forma en que se ubica la luz. También puedes voltear el soporte para colocar el brazo a cada lado del vástago. No importa qué lado ocupe el brazo de montaje de su computadora para bicicleta, puede girar el soporte de luz para que no estorbe. Si no tienes barras redondas o simplemente quieres mantener las cosas ordenadas, también hay un soporte estilo GoPro opcional.

A medida que cubrimos los detalles sobre cómo se monta la luz y el diseño único, es importante tener en cuenta que nada de esto es la mejor parte de esta luz. Al menos no para mí. Para mí, lo que permite que la luz de desvío de iluminación saliente sea independiente es que el cable de carga USB-C está sellado contra la intemperie. En verdad, es simple pero tan único que requiere un recorrido.

El puerto de carga USB-C se encuentra en la base de la unidad. Mire en el centro y encontrará una solapa de goma con una protuberancia que es fácil de agarrar. Dale la vuelta y el puerto está enterrado bajo una cantidad significativa de goma. En la caja, encontrará un cable USB C a A de 36 pulgadas (96 cm) con un ángulo recto en el extremo USB-C. También en el extremo USB-C hay un trozo de plástico moldeado que coincide con el puerto.

Eso es todo, esa es la gran innovación. Es tan simple que uno se pregunta por qué nadie más lo hace pero no es así. En el extremo USB-A, puede conectar cualquier batería USB de calidad (busque una clasificación QC3.0) y la luz se cargará rápidamente mientras la usa. Hay otras luces en el mercado que llegan hasta aquí, la diferencia es que puedes hacerlo bajo la lluvia. Para mí esto lo cambia todo.

Actuación

Este invierno, mientras trabajaba en planes de verano, pasé demasiado tiempo haciendo matemáticas con esta luz. No es que haya un problema, sino que en realidad es la fuerza. Hay cuatro modos disponibles. En realidad, hay un par de modos de parpadeo, pero llegar a ellos requiere una espera prolongada. Si simplemente presiona el botón de encendido de goma grande una vez, la luz se encenderá en modo adaptativo. Al principio, seguirá siendo el mismo que el modo alto y apagará los 1100 vatios completos. Si está en modo adaptativo, la energía comenzará con una salida del 100% al principio y disminuirá lentamente hasta ~70% durante los primeros ~20 minutos (según la batería, la temperatura y el tiempo) y luego se aplanará. El resultado final es de aproximadamente 2,6 horas + 20 minutos a temperatura baja.

Me gusta andar a alrededor de 800 lúmenes para andar rápido en carretera, por lo que el 70% es perfecto. Por otro lado, si bajo a medio, el tiempo de ejecución es de 4,2 horas para un 63% de potencia. Puedo redondear hacia abajo por seguridad y es aquí donde comencé a hacer matemáticas y a maravillarme con las posibilidades de esta luz.

El Detour funcionará a 1100 lúmenes durante 104 minutos con la batería incorporada de 5000 mAh. Tengo una batería de 24.000 mAh que debería dar alrededor de 4,8 veces el tiempo de combustión. Mis cálculos dicen que eso significa que usando la batería que ya tengo a mano, probablemente pueda pasar una noche cerca del solsticio de verano incluso a plena potencia. Si bajo al modo adaptativo o medio, tengo tiempo más que suficiente.

Si quiero estar demasiado preparado, incluso podría adquirir otra batería como seguro. Si llueve, lo único de lo que tengo que preocuparme es de mantener la batería segura dentro de una bolsa impermeable. Dado que los paquetes de baterías USB, incluso los buenos, están bajo una constante presión a la baja de precios, es difícil imaginar que exista una opción menos costosa para tiempos de funcionamiento prolongados. Tomar este ángulo también significa que puedo mantenerme liviano y simple para los recorridos menos épicos. Sobre el papel, esta luz estaba ganando todos los concursos. Aunque ya era hora de ponerlo a prueba.

Lo que más me preocupaba era el rendimiento a potencia media. Sabía que en lo alto habría mucha luz. También sabía que un brillo bajo, con un 37% de brillo, no funcionaría. Eso dejó el modo adaptable y medio, pero tiendo a no confiar en ningún modo que cambie dinámicamente la duración de la batería. El medio parecía bajo en el papel, pero Detour había prometido que la calidad de la luz cambiaría mi percepción. Resulta que la marca tenía razón.

Encender la luz es un placer cuando vas en bicicleta. No hay ningún truco para hacerlo funcionar, basta con pulsar el botón. En la ciudad, incluso el tamaño medio era más de lo que necesitaba. Si desea viajar con esta luz a veces, la baja potencia debería estar bien en combinación con las luces de la calle. Cuando salí de la ciudad, el tamaño medio era más que suficiente.

El truco es el segundo reflector que ilumina el área cerca de la rueda. No tengo problemas para cegar a otros usuarios de la vía porque coloco el núcleo de la mayoría de las luces más cerca de mi rueda que muchas personas. Me gusta poder mirar hacia abajo y comprobar que no hay nada delante del neumático. Con la luz de desvío puedo apuntar el núcleo más lejos en la carretera y hay luz más que suficiente cerca de la moto para añadir una sensación de seguridad. El corte nítido hace que todo funcione sin cegar a nadie. Tal como lo prometió Outbound, hay más en la luz de lo que el número de lúmenes podría hacerle creer.

Un exterior de plástico rodea un botón grande con un esquema de control fácil de entender.

Veredicto

Estoy bastante entusiasmado con la luz de carretera Outbound Lighting Detour. Sin embargo, cada uno tiene necesidades diferentes y, dependiendo de sus necesidades, es posible que no le guste tanto la idea de un cable de carga sellado contra la intemperie. Puede que no llueva tanto en tu parte del mundo. O tal vez sí, pero eres lo suficientemente sensato como para salir intentando montar durante la noche en momentos en que probablemente no llueva.

Si ese es el caso, todavía hay una gran cantidad de detalles que son igual de interesantes. Podrías centrarte en la forma del haz de luz, lo que hace que sea más fácil ver con menos luz. ¿Quizás le parezca emocionante el concepto de un modo adaptativo que reduce lentamente la luz para maximizar la duración de la batería y al mismo tiempo equilibra la necesidad percibida? O podría centrarse en el excelente montaje que mantiene la luz orientada correctamente y al mismo tiempo permite el montaje arriba o abajo y desde la izquierda o la derecha. Sean cuales sean sus necesidades, hay muchas cosas que le gustarán del Detour.

A pesar de todo lo bueno, no es perfecto y puede que no sea ideal para todas las situaciones. En mi mundo, la competencia más grande es la Exposición Strada Mk11 SB AKTiv . Dada la diferencia de precio, puede parecer extraño, pero el caso de uso es prácticamente el mismo. En lugar de utilizar paquetes de baterías USB, ampliar el tiempo de funcionamiento significa agregar baterías patentadas. El atractivo es que esas baterías son más fáciles de montar y no necesitan una bolsa impermeable. También ofrece más lúmenes en el rango medio y no necesito preocuparme de que se encienda la luz en mi equipaje.

Para la mayoría de las personas en la mayoría de situaciones, Detour ofrece mucha funcionalidad por el precio. Si no viaja con él, la única crítica que haría es que me encantaría tener un modo de energía más. Algo entre medio y alto pero sin la luz cambiante que ofrece la adaptación sería una buena adición. Tal como está ahora, probablemente lo dejaré en medio. Si decido que eso no es del todo correcto, tengo mucho margen para aumentar el brillo y siempre puedo agregar paquetes de baterías según sea necesario. Ese es el poder de esta luz.

Especificaciones técnicas: iluminación de salida Luz de desvío