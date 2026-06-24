Es lo suficientemente pequeño y liviano para guardarlo fácilmente en un bolsillo o mochila, y mucho menos complicado que una mini bomba convencional.

El auge de las minibombas eléctricas significa que bien podría terminarse el juego para las viejas y queridas minibombas convencionales. Estos pequeños dispositivos portátiles son más fáciles de transportar mientras conduce y eliminan la necesidad de bombear como un loco para alcanzar la presión deseada de los neumáticos cuando se pincha.

Comencé a usar la minibomba eléctrica Cycplus AS2 el año pasado y, desde entonces, mi selección de minibombas estándar ha ido acumulando polvo en mi garaje.

Hoy en día existen en el mercado varias minibombas eléctricas. Si bien algunos son más baratos que el AS2, es un modelo que nunca me decepcionó y ha salvado a muchos viajes de desastres desinflados. Ahora puedes conseguir uno por menos de $ 50 o £ 50 con esta oferta ciclista de Amazon Prime Day.

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Con unas medidas de sólo 4,6 x 2,8 x 6,4 cm (1,8 x 1,1 x 2,5 pulgadas), el AS2 cabe fácilmente en la palma de su mano. Con solo 97 g (3,4 oz), no pesará en el bolsillo de tu maillot ni en tu mochila de montar, e incluso he guardado el mío en el bolsillo de un pantalón en paseos informales y viajes diarios al trabajo.

acuerdo con estados unidos Ahorre 31% ($21,57) Bomba de bicicleta eléctrica Cycplus AS2: era $69.99 ahora $48.42 en Amazon El Cycplus AS2 se ha convertido en uno de mis elementos esenciales para viajar, ya que es ultracompacto y súper sencillo de usar. Lo único que falta es un manómetro. Si esa es una característica imprescindible para usted, consulte el modelo AS2 Pro, que tiene un medidor digital y un ahorro Prime Day de $26.

Acuerdo con el Reino Unido Ahorre 19% (£11,74) Bomba de bicicleta eléctrica Cycplus AS2: era £60.99 ahora £49.25 en Amazon Si estás en el Reino Unido, también puedes obtener un gran descuento en el Cycplus AS2. El AS2 viene con una gama de accesorios y se recarga en sólo 20 minutos. Si prefiere una bomba con manómetro, el modelo AS2 Pro tiene un manómetro digital y un ahorro Prime Day de £ 21.

Para usar el AS2, normalmente conecto la unidad directamente al vástago de una válvula. Sin embargo, viene con una manguera de inflado, lo que resulta útil si el espacio entre los radios de la rueda es reducido.

La presión máxima que puede proporcionar el AS2 es de 100 psi, lo cual es impresionante para una unidad pequeña. En mis pruebas, al AS2 le tomó solo 60 segundos inflar un neumático de 700c a 50 psi. También tiene mucha menos vibración que algunos de sus competidores, por lo que es más fácil mantenerlo en su lugar mientras se infla. Tampoco hace demasiado ruido mientras funciona.

La recarga de la batería interna de la bomba tarda unos 20 minutos. Una carga completa debería ser suficiente para dos inflados de 700x25c, pero recomendaría recargar el AS2 después de cada uso. La bomba viene con una funda de silicona, una bolsa a prueba de salpicaduras y un cable de carga USB-C.





Ya sea que andes en carretera, gravel o MTB, el Cycplus AS2 es un equipo muy útil.

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