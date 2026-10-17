Las mujeres compiten por una cuarta parte del premio masculino en la carrera por etapas clasificada UCI 2.1

Los organizadores del Eneco Tour han estado promocionando intensamente su nueva fórmula para celebrar carreras masculinas y femeninas al mismo tiempo algunos días, llegando incluso a mezclar a los participantes masculinos y femeninos durante el prólogo del martes.

Sin embargo, su enfoque en la equidad no ha llegado a la bolsa de premios, un punto que la líder del sprint Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) señaló en Instagram. Publicó una imagen de la lista de premios, que muestra que las mujeres compiten por un total de 17.205 €, mientras que la bolsa de los hombres es de 63.465 €.

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