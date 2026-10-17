Las mujeres compiten por una cuarta parte del premio masculino en la carrera por etapas clasificada UCI 2.1

Los organizadores del Eneco Tour han estado promocionando intensamente su nueva fórmula para celebrar carreras masculinas y femeninas al mismo tiempo algunos días, llegando incluso a mezclar a los participantes masculinos y femeninos durante el prólogo del martes.

Sin embargo, su enfoque en la equidad no ha llegado a la bolsa de premios, un punto que la líder del sprint Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) señaló en Instagram. Publicó una imagen de la lista de premios, que muestra que las mujeres compiten por un total de 17.205 €, mientras que la bolsa de los hombres es de 63.465 €.

“¿Tengo curiosidad por saber si las mujeres obtienen un descuento en @eneco por energía? Prólogo: Misma hora de inicio, misma distancia, misma energía”, escribió Kool en la publicación.

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Mientras que el ganador del prólogo masculino Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) se embolsó 1.490 € por su esfuerzo, la ganadora femenina Lieke Nooijen (Visma-Lease a Bike) ganó sólo 220 €. Tim Merlier (Soudal-Quickstep) se llevará a casa 3.060 € por ganar el sprint en la etapa 1, mientras que Sandrine Tas (Lotto Intermarché) ganó sólo 370 €.

hablando con En Leiderstrui, Kool amplió: “Para nosotros no se trata del dinero; es sólo una pequeña bonificación. Se trata más bien del principio, que es un poco extraño”.

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“Fue una especie de broma”, dijo sobre su publicación. “Porque, por supuesto, es un poco sesgado que, en el Eneco Tour, se promueva que hombres y mujeres estén en igualdad de condiciones, y luego haya tanta diferencia en los premios en metálico”.

La lucha por la igualdad de premios para hombres y mujeres se remonta a décadas. La UCI logró la paridad de premios para sus distintos campeonatos mundiales en 2013, pero lograr que el resto del calendario se incorporara ha sido un trabajo largo y duro.

En 2015, Helen Wyman señaló una disparidad en las Copas del Mundo de ciclocross UCI, donde las mujeres compitieron por el 20% de lo que obtuvieron los hombres.

Durante la temporada 2020, Flanders Classics, organizadores del Tour de Flandes y otras carreras, lanzaron una iniciativa llamada 'Closing the Gap' para lograr más paridad en la cobertura televisiva y los premios en metálico. El Tour de Flandes otorgó premios iguales en 2022, y Flanders Classics lo amplió a otras cinco carreras en 2023.

Pero eventos como el Tour de Francia todavía dan a las mujeres una décima parte de lo que ganan los hombres, por lo que la lucha aún no ha terminado.