Belga jubilado en el hospital con fractura de clavícula y hemorragia interna alrededor del bazo

La noche inaugural de la competición de atletismo Gent Six se detuvo temprano el martes después de un accidente grave que involucró a Jasper De Buyst y Jules Hesters durante el evento final.

De Buyst, de 32 años, en su última carrera antes de retirarse, abandonará el deporte antes de lo previsto tras ser trasladado al hospital tras el accidente. El belga fue atendido en la pista durante varios minutos antes de ser retirado en camilla.

El equipo Lotto-Intermarché de De Buyst confirmado para esporza que sufrió una fractura de clavícula en la caída y pasó la noche del martes en la unidad de cuidados intensivos después de que una exploración revelara una hemorragia interna alrededor del bazo.

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Tras la caída, que se produjo cuando faltaban tres minutos y 50 vueltas para el final de la prueba de persecución por equipos en el famoso velódromo de 't Kuipke, los organizadores consultaron con los corredores y decidieron no reiniciar.

Lindsay De Vylder y Fabio Van Den Bossche mantienen el liderato general con 55 puntos, mientras que Robbe Ghys y Yoeri Havik ocupan el segundo lugar con 41 puntos. Otros competidores notables en el Gent Six masculino incluyen a Tim Torn Teutenberg, Benjamin Thomas y Bryan Coquard. Lotte Kopecky y Hélène Hesters encabezan la Copa Femenina el viernes.

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De Buyst puso punto final a su carrera de 14 años como visitante este año y asumirá un nuevo rol en Lotto-Intermarché como gerente de desempeño. El Gent Six iba a ser su despedida de las carreras.

“Si puedo terminar con buenas sensaciones, dar el máximo y, sobre todo, divertirme, seré un hombre feliz el domingo”, dijo. esporza a principios de esta semana.

“El podio vuelve a ser mi ambición este año, aunque a diferencia de años anteriores, intento no fijarme en eso. Por supuesto, sueño con terminar como empezó: con una victoria, pero 13 años después. Pero, claro, puedo aceptarlo si eso no sucede.

“Siempre he tenido una conexión especial con Gante. Es una especie de momento de 'círculo completo' para decir adiós en Gante. Me encontraré con amigos, familiares, ex entrenadores y entrenadores actuales durante la semana. Me brinda la oportunidad de ver a todos los que ayudaron a construir incluso la parte más pequeña de su carrera”.

Aunque la etapa de De Buyst en el Gent Six y su carrera como piloto ya han terminado, eso no significa que su compañero Hesters también tenga que abandonar la carrera.

Los eventos del miércoles por la noche son competencias individuales, lo que significa que Hesters puede continuar compitiendo mientras busca un nuevo compañero para los días restantes. El reglamento del Gent Six estipula que tendrá que abandonar la competición si no encuentra un nuevo compañero en un plazo de 48 horas.

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