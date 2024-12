Los maillots sin cremallera se ven a menudo en el ciclismo de montaña, pero rara vez en la carretera.

A pesar de no ser anfitrión de ninguna carrera en ruta, diciembre suele ser un mes bastante ocupado aquí en ciclismonoticias gracias al constante ciclo de lavado de la nueva equipación, los cambios de patrocinadores y los avances y lanzamientos generales para la temporada 2025. Ya estamos en esto, con una tonelada de kits nuevos, con Maap ingresando al WorldTour a lomos de Jayco-AlUla y Liv-AlUla-Jayco, quizás la noticia más importante hasta el momento.

Sin embargo, los grandes equipos no siempre ofrecen las noticias más interesantes, al menos desde una perspectiva tecnológica. Este año el cambio de patrocinador más curioso quizás sea el de los equipos escandinavos Uno-X Mobility, que pasan de la marca belga BioRacer a la marca danesa Fusion, más acorde con un equipo compuesto casi en su totalidad por pilotos y personal escandinavos.

El diseño del uniforme no es nada nuevo visualmente: el clásico rojo con una gran franja amarilla alegre, pero lo que es interesante, al menos en las fotos de Instagram, es la falta de cremallera en la camiseta masculina. Los maillots sin cremallera no son nuevos en general y se utilizan principalmente en carreras de ciclismo de montaña de fondo, pero están hechos casi en su totalidad de malla para una mejor gestión del calor.

El UAE Team Emirates también ha probado un diseño sin cremallera en el pasado, ya en 2018, pero los ciclistas parecen haber preferido la opción de abrirlo por completo y rara vez se vio en uso. Un diseño sin cremallera también impide el uso de un traje completo, ya que de lo contrario no hay forma de ponerse la prenda.

Si analizamos el patrocinio de Fusion del equipo danés ProContinental coloQuick, parece que las opciones sin cremallera se usan indistintamente con trajes y camisetas con cremallera, según se puede suponer, según las preferencias del ciclista.

Donde el Fusion Jersey parece divergir de la norma, por mucho que “la norma” exista, es que no es completamente de malla, al menos no el de las fotos. La marca fabrica tres camisetas sin cremallera, las 'TEMPO! ONE' se ve en las fotos y está hecho de lycra sólida para el cuerpo, pero también tiene el 'TEMPO! HC' de malla, y el más habitualmente denominado 'maillot de entrenamiento ciclista', para fines de entrenamiento.

En el sitio web de Fusion las descripciones de TEMPO! UNA camiseta menciona una aerodinámica mejorada con la eliminación de la cremallera, pero una investigación más profunda revela que algunas opciones de color tienen mangas aerodinámicas con líneas de tiras a lo largo de ellas, y otras tienen mangas de malla. El kit Uno-X que hemos visto tiene esto último, lo que parece una elección extraña dadas las claras intenciones aerodinámicas de la camiseta, aunque hay muchas posibilidades de que el equipo tenga acceso a múltiples opciones.

Dado que los trajes de triatlón son esencialmente la norma, será curioso ver si los ciclistas optan por el uso general sin cremallera o usan versiones modificadas de los trajes de triatlón establecidos desde hace mucho tiempo por la marca. Le planteé esto a Casper Von Folsach, el entrenador de rendimiento del equipo:

“Es para uso general y creo que realmente mejora el ajuste. Es mi maillot para llevar cuando viajo con peto y maillot. Pero los ciclistas también reciben un maillot con cremallera para entrenar si lo prefieren. Sin embargo , para uso en carreras, competiremos prácticamente exclusivamente con trajes de una pieza (diferentes trajes para diferentes condiciones)”.