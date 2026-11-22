El escalador italiano aspira a batir récords en el 19º Giro de Italia el próximo mes de mayo

Solution Tech-Nippo-Rali ha confirmado que Domenico Pozzovivo seguirá compitiendo con el equipo el próximo año, y el escalador italiano continuará en el pelotón después de cumplir 44 años.

“Algunos corredores forman parte de un equipo. Otros forman parte de la historia del ciclismo. ¡Domenico Pozzovivo seguirá compitiendo con los colores del Solution Tech-Nippo-Rali en 2027! La pasión no tiene edad. La clase es eterna”, anunció el equipo el miércoles.

Pozzovivo, que cumplirá 44 años el 30 de noviembre, ha estado compitiendo desde 2005 y el próximo año marcará su 22ª temporada como profesional. Se jubiló a finales de 2024 cuando él y su esposa Valentina dieron la bienvenida a su primera hija, Diana, antes de regresar en abril con un contrato de un año.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Pozzovivo no corrió el Giro de Italia en 2026 después de que su equipo no recibió una invitación, pero le dijo La Gazzetta dello Sport que espera batir el récord número 19 en el Grand Tour de su país el próximo mes de mayo.

“Ahora tengo 18 años, empatado con Wladimiro Panizza, y… sí, me gustaría”, dijo. “También porque hoy en día es raro que una carrera profesional dure más de 12 o 14 años. Por lo tanto, sería un récord que, si bien no es imbatible, podría durar mucho tiempo”.

te puede gustar





“Me gustaría continuar” – A sus 43 años, Domenico Pozzovivo contempla regresar al Giro de Italia en 2027





Primož Roglič continuará compitiendo hasta 2027 cuando finalmente se revele el nuevo equipo para el 'capítulo final'





'Si te gusta, ¿por qué dejarías de hacerlo?' – Acercándose a los 40, Wout Poels continúa en su 19.ª y última temporada profesional con Unibet Rose Rockets en 2027.

“La competición es la base del deporte, y sí, confieso que me hace feliz. Terminar por delante de alguien que tiene menos de la mitad de mi edad duplica la satisfacción”.

Solución Tech-Nippo-Rali lucen bien para una invitación comodín del Giro la próxima temporada junto con Polti-VisitiMalta, y el otro ProTeam de Italia, Bardiani CSF-7 Sabre, no es elegible para una invitación después de no estar entre los 30 primeros en el ranking UCI.

Pozzovivo sería un líder del equipo si fuera invitado. Terminó la temporada con la segunda mayor cantidad de puntos UCI de cualquier corredor en la lista, solo detrás del velocista serbio Dušan Rajović, y este año logró una serie de resultados llamativos a la edad de 43 años.

Los aspectos más destacados de su temporada 2026 incluyeron terceros puestos en el Giro dell'Appennino, GP Beiras a Serra da Estrela, el Tour Checo y un cuarto lugar en el Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes.

“Entre entrenamiento y carrera, un millón de kilómetros, de hecho, incluso más. Al menos 1,1 millones. Y todavía no he parado”, dijo. La gaceta.

Qué leer a continuación





'Hay dos tipos de edades: el número que figura en el pasaporte y la edad corporal' – ¿Por qué los profesionales veteranos del ciclismo se niegan a reducir el ritmo?





El relajado Primož Roglič vuelve a subirse a la bicicleta para el Taiwan Masters Ride a pesar de que el tiempo y las opciones para encontrar un nuevo equipo en 2027 se están agotando





Por qué Primož Roglič, de 37 años, sigue siendo un gran fichaje y cómo una mayor libertad en NSN puede desbloquear su mejor marca ganadora en cinco Grandes Vueltas

“El entrenamiento no es gran cosa para mí y disfruto del ciclismo. Mi rendimiento, teniendo en cuenta mi edad, es decente. Así que le doy la vuelta a la tortilla: ¿por qué no debería hacerlo? Además, me atrae naturalmente desafiarme a mí mismo y a mis límites. Eso es lo principal”.

Pozzovivo dijo que tuvo que negociar con su esposa para seguir corriendo. Ha compaginado la vida familiar con el tiempo sobre la bicicleta, mientras que también ha completado su tercera carrera (los estudios en ciencias de la nutrición siguieron a carreras anteriores en economía empresarial y ciencias del deporte), y posiblemente una cuarta en breve.

“Fue una 'negociación' bastante larga, por así decirlo. Cuando paré, a finales de 2024, uno de los motivos era estar lo más cerca posible de mi hija, que estaba a punto de nacer”, afirmó.

“Pero comencé de nuevo porque me di cuenta de que las cosas se podían conciliar, dado que el ciclismo sigue siendo importante pero ya no es lo primero. Estoy tratando de juntarlo todo y creo que puedo hacerlo.

“Si te encanta estudiar, y a mí también, está bien que sigas haciéndolo porque estar al día es fundamental, estar al día de los últimos descubrimientos en la práctica. En concreto, he profundizado en las ciencias de la nutrición porque es algo que, en los deportes de resistencia, ya afecta en un 50% al rendimiento.

“El año que viene me gustaría hacer el examen estatal para convertirme en biólogo nutricional. Para responder a tu pregunta… Tal vez, pero no descarto la posibilidad de que me interese hacer una maestría”.

Ahora, sin embargo, Pozzovivo centrará su atención en los entrenamientos de cara a 2027 y ese posible regreso al Giro de Italia, donde ha finalizado entre los 10 primeros en siete ocasiones. ¿Será su última temporada sobre la moto?

“Ya veremos. No es un hecho”, concluyó.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.