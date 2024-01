El resurgimiento del acero como material de cuadro convencional, para los fanáticos de las bicicletas más antiguas y la estética de los tubos delgados como yo, ha sido algo excelente. Me encantan las bicicletas de acero, aunque mucho de esto es una cuestión estética. Realmente no creo en el hecho de que tenga alguna propiedad de viaje mágica; una bicicleta de acero bien diseñada funcionará bien y una mal diseñada funcionará mal. Con la nueva Ribble Gravel 725, Ribble ha agregado una opción de acero a su gama de bicicletas de gravel, muy similar a lo que hizo anteriormente con la versión 725 de la CGR. Entonces, ¿es una bicicleta de acero bien diseñada?

Tuve la suerte de poder ver un prelanzamiento para una revisión del primer viaje, en la especificación ‘Pro’, completo con Sram Rival XPLR AXS. Gracias a algunas limitaciones de tiempo bastante importantes, solo tuve la oportunidad de recorrer aproximadamente 50 km, pero lo que me faltaba en distancia lo compensaba con variedad de terreno. Desde mi puerta se ofrecen tranvías minerales planos y arenosos, caminos de herradura embarrados, carreteras costeras estúpidamente empinadas y senderos costeros rocosos y tecnológicos que se pueden unir en una fantástica pista de pruebas. ¿Cómo le fue a la Ribble Gravel 725 en todo esto? ¿Merece un lugar entre las mejores bicicletas de gravel económicas? Continúa leyendo para averiguarlo.

Cualquier bicicleta de gravel que se precie tiene más jefes que Super Mario World

Diseño y estética

Si no está roto, no lo arregles. Eso es lo que imagino que se dijo al menos una vez durante la reunión de diseño en Ribble HQ. Por lo que puedo decir, Ribble ha tomado la geometría tanto del Gravel Al como del Gravel Ti y simplemente ha creado un nuevo modelo con tubos Reynolds 725. El kit de acabado es efectivamente el mismo que la opción de aluminio, con componentes internos de Level combinados con varios niveles de Sram. Sin embargo, en este caso no existe la opción GRX para los fanáticos de Shimano.

Lo que obtienes es un marco de aspecto relativamente compacto. El tubo superior está notablemente inclinado, lo que permite que sobresalga una longitud considerable de tija de sillín. Las vainas cayeron mucho en los modelos de carbono y aluminio, pero se unen al tubo del sillín más arriba aquí, ya que el tubo Reynolds de triple conificado es más grueso en los extremos y más delgado en el medio, y no es ideal unir los tubos a las secciones centrales más delgadas. . Dicho esto, Ribble ha logrado dejar caer los tirantes ligeramente por debajo de donde se une el tubo superior.

Al menos visualmente, hay una parte del cuadro con la que no puedo abordar, y ese es el enorme refuerzo del pedalier. Supongo que está ahí para agregar un poco de rigidez lateral al área del pedalier, pero se ve tan espantoso contra los tubos delgados.

Me temo que este refuerzo BB no es para mí.

Todo el marco está salpicado de puntos de montaje para mayor utilidad. Tubo superior, para una caja bento, los soportes habituales para portabidones más un juego debajo del tubo diagonal, soportes para maletas en los tirantes (útiles para ciclistas más pequeños a quienes les resulta más difícil usar bolsas grandes montadas en el sillín), tres salientes en cada pata de la horquilla para carga jaulas y soportes de guardabarros adecuados debajo de la corona de la horquilla y en los puentes del tirante del asiento y de la vaina. Es un verdadero queso suizo, pero es una plataforma muy útil si te gusta sujetar varios artículos a tu bicicleta. También hay un enrutamiento de cables interno, razonablemente justo dentro del cuadro para una bicicleta inclinada a ese nivel, pero no tapar los puertos vacíos con tapones para evitar la entrada de agua es un pequeño error. El acero se oxida, por dentro y por fuera. Cuanto más puedas hacer para evitar que eso suceda, mejor.

Optar por no tapar estos puertos vacíos, especialmente porque recibirán una cantidad considerable de agua de la rueda delantera, es un error.

Luego, el cuadro se construye sobre un juego de ruedas Mavic AllRoad de 650b, calzadas con neumáticos Halo GXC de 47 mm y un kit de acabado de Level, que incluye una tija de sillín de carbono y una barra y potencia de aleación. Las barras recuerdan a la barra flotante que puedes encontrar en la Specialized Roubaix, excepto que tienen más brillo. La elección de optar por ruedas de 650b como stock parece ir en contra de la tendencia de la industria de dejar lentamente atrás las 650b como estándar en favor de las 700c, pero la buena noticia es que la Gravel 725 al menos puede acomodar ambos tamaños si Quería una rueda un poco más grande.

Para pulir las cosas, en este caso el cambio corre a cargo de Sram Rival AXS XPLR, una configuración de sistema 1×12 con un plato de 40 dientes y un cassette 10-44.

Actuación

Nunca he montado en Ribble Gravel Al, pero ciertamente no parece estar roto en términos de geometría, así que puedo ver por qué Ribble realmente no sintió la necesidad de arreglarlo. Puedes hacer que la parte delantera sea bastante baja: no he golpeado la potencia por completo, pero incluso en su forma actual es notablemente más baja que la altura de la barra del Factor Ostro Gravel que también estoy probando en este momento, un bicicleta que es decididamente atrevida en sus ambiciones. A pesar de la parte delantera baja (no te preocupes, hay suficiente dirección para que sea tan alto como probablemente necesites), la geometría es tal que es bastante cómoda en terrenos empinados y técnicos. En terreno llano, avanza relativamente felizmente, aunque el peso y la incapacidad de optimizar aerodinámicamente los tubos redondos de acero de alguna manera siempre van a morder el viento. Se necesita un poco de esfuerzo para ponerlo al día, pero una vez que funciona, tiene un propósito. El refuerzo de pedalier brinda un impulso notable a la transferencia de potencia, especialmente cuando reduce la potencia. En verdad, a este respecto se parece mucho a una bicicleta de aluminio hidroformado.

La transmisión Sram proporcionaba suficiente rango de marchas para afrontar más o menos cualquier cosa que quisieras hacer en una bicicleta de gravel.

Donde la transferencia de potencia se ve ligeramente afectada es en el acoplamiento del buje libre. La rueda libre del juego de ruedas Mavic Allroad tarda bastante en acoplarse, por lo que cuando le das un poco, especialmente a altas velocidades, puedes perder lo que parece aproximadamente el 10% de la carrera completa del pedal al ponerse al día, lo que también resulta en una acción de pedal poco suave también. También encontrarás que giras a poco más de 60 km/h, pero dado que la moto es de grava, esto no es una gran crítica. En el otro extremo del espectro, el rango de marchas es suficiente para permitirle superar incluso las carreteras más empinadas de Cornualles con relativa facilidad, y fuera de la carretera, si necesita ir más lento, probablemente sea mejor caminar. Si desea una gama de marchas más amplia, opte por el cuadro y especifique un 2x para usted.

Me encantó lo silencioso que era el buje libre Mavic, pero no se engranó muy rápido

Si bien el freehub no se activó tan rápido como me gustaría, estuvo maravillosamente silencioso. Realmente no te das cuenta de lo ruidosos que son los freehubs hasta que consigues uno casi silencioso, y ciertamente es algo bueno en mi opinión. Fanáticos de los bulliciosos freehubs, ¿supongo que escuchan ruido blanco en casa y les encanta sentarse junto a los motores en los vuelos? Si es así, no te preocupes, el concentrador ID360 tiene una almohadilla de insonorización extraíble, por lo que si lo quieres más fuerte, puedes quitarlo y romper la paz dondequiera que vayas.

Silencioso, sí, pero también cómodo. Los neumáticos, que veremos a continuación, proporcionan un amplio y mullido cojín contra el terreno, complementado por esa larga tija del sillín. Los sillines Fizik y yo nunca hemos estado de acuerdo, pero siempre puedes especificar algo diferente si eliges comprar la bicicleta en Bike Builder en línea.

¿Los neumáticos entonces? Como se mencionó anteriormente, son los neumáticos Halo GXC en formato de 47 mm y, bueno, no soy un gran admirador de ellos. En carretera, son bastante rápidos, y en grava plana y mansa también son muy rápidos. Sin embargo, no es tan rápido como lo sería un neumático todoterreno semi-resbaladizo decente. Los he montado antes en una forma más estrecha y, a pesar de los 9 mm adicionales, todavía encontré que les faltaba agarre. En curvas cerradas cuando el terreno está un poco descuidado, en secciones fuera de peralte y en subidas sueltas y empinadas, no inspiran confianza y pierden la tracción fácilmente. Los neumáticos no sólo son importantes para tomar curvas y subir, sino también para frenar; En terrenos empinados y técnicos, a pesar de que la geometría era más que capaz de manejar las cosas, los neumáticos se bloqueaban y se deslizaban más fácilmente de lo que me hubiera gustado fuera de la carretera. Sin embargo, esta sería una actualización fácil, así que hazte un favor y consulta nuestra guía de los mejores neumáticos para gravel y continúa desde allí.

Para terrenos sueltos y empinados querrás neumáticos mejores, aunque la geometría es más que capaz de soportar tanto la subida como el descenso.

Valor

Aquí está lo bueno para mí: disfruté montando la Ribble Gravel 725, pero no representa una muy buena relación calidad-precio cuando el modelo de aluminio, básicamente idéntico en geometría y equipado con los mismos componentes, cuesta £400 menos y presumiblemente también pesa menos ( Ribble no indica pesos en su sitio web, pero es casi seguro que el acero es más pesado que el aluminio y el resto de las especificaciones son comparables. Por £ 2,899 obtienes una bicicleta decente por el dinero, como suele ocurrir con Ribble, pero obtienes aún más por £ 2,499.

Como mencioné al principio, el acero no es un material mágico con propiedades místicas. Es otra opción para construir bicicletas, y la forma en que normalmente se construye tiende a prestarse a un cuadro un poco más flexible en áreas como el pedalier. Sin embargo, tiene diferentes requisitos de energía para producir, si ese es un factor para usted; Lea nuestra guía sobre cómo se fabrican las bicicletas para obtener más información.

Sin embargo, en este caso, dado que el refuerzo del pedalier hace que la 725 se mueva de manera muy similar a la de un cuadro de aluminio, ni siquiera hay ese punto de diferencia que señalar. Ambos tienen los mismos puntos de montaje y horquillas, por lo que son igualmente capaces en lo que respecta a la utilidad, lo que me lleva a la conclusión de que el punto de diferencia, en realidad, es principalmente estético. Sin montar ambos modelos espalda con espalda, no puedo decirlo con seguridad, pero en el papel, elegiría el modelo de aluminio en este caso, aunque a la larga, la opción de acero probablemente duraría más.

Creo que Ribble falló un truco al no adaptar ligeramente la geometría, especificar una horquilla de acero y producir la Gravel 725 como una bicicleta de gravel overlander/touring más resistente, en lugar de la misma bicicleta pero en acero.

Veredicto temprano

Como bicicleta independiente, disfruté mi tiempo en la Ribble Gravel 725. Es estéticamente agradable y es perfectamente feliz rodando por secciones extendidas de grava plana y por las partes empinadas, técnicas y rocosas que son típicas del camino de la costa suroeste. Aprecio la longevidad y reparabilidad que aporta el acero, a pesar del ligero peso y las penalizaciones aerodinámicas.

Los neumáticos y el sillín se pueden cambiar fácilmente, pero no me gusta el refuerzo gigante del pedalier, tanto visualmente como en términos de cómo hace que se sienta el andar. Elimina un posible punto de diferencia y, a menos que esté decidido a tener una bicicleta de acero, creo que el modelo de aluminio, con su precio más bajo y una gama más amplia de opciones de construcción, es la mejor opción para la mayoría de las personas.

Con un poco más de tiempo podría eliminar algunos detalles más, características de conducción y capacidades. Donde canta y donde canta un poco desafinado. Sin embargo, aunque esta es solo una primera revisión, me temo que es poco probable que cambie la conclusión general en términos del contexto del modelo dentro de la gama.