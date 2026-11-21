Malezsewski fue atropellado durante la Maratón de Grava en Grecia

Una vaina rota no resultó un problema para el corredor de gravel belga Lukas Malezsewski, que ganó la ronda griega de la UCI Gravel World Series el fin de semana pasado.

Malezsewski, que corría para el equipo GVA Gold de Greg van Avermaet, estaba a solo 17 km de la carrera The Gravel of Marathon cuando ocurrió el incidente: un conductor lo golpeó y rompió la vaina del lado de transmisión del cuadro de su bicicleta Basso.

Pero en lugar de darse por vencido, el joven de 25 años volvió a montar y siguió corriendo, y finalmente ganó la carrera Elite masculina con más de tres minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, Kasper Enstad.

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En su primera edición, The Gravel of Marathon es la primera prueba UCI de las UCI Gravel World Series que se celebrará en Grecia, con salida y llegada en la antigua ciudad de Marathon. Los hombres Elite corrieron en un recorrido de 95 km que, aunque relativamente corto, comprendía más de 1.300 m de ascenso vertical, con el 71% del recorrido fuera de la carretera.

Malezsewski fue atropellado por el vehículo tras la primera subida del día, y poco después de salir del segundo sector de tierra de la ruta. “Me atropelló un coche después de 17 kilómetros y me rompí el cuerpo. Aún así llegué a la meta en primer lugar”, escribió Malezsewski en una publicación de Instagram.

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En lugar de recorrer el trillado camino hacia la grava desde las carreras en ruta, Malezsewski es un consumado ciclista de montaña, que ganó el título europeo juvenil en 2019 y el título belga sub-23 en 2022, aunque no ha competido a nivel UCI desde 2024.

Si bien desde entonces ha corrido ocasionalmente a nivel nacional y UCI .2 en ruta, se concentra en la tierra.

Y con gran efecto, ganó dos carreras UCI el año pasado y repitió la hazaña esta temporada, cuando ganó Tartu Rattmaraton en Estonia a mediados de septiembre, antes de terminar entre los seis primeros en todas las demás carreras en las que participó antes del evento griego del fin de semana pasado.

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