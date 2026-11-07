'Escuchamos todas las ideas, aunque sólo algunas se pueden llevar a la práctica', afirma el organizador de la Vuelta, Javier Guillén

La subida más dura de la Vuelta a España puede volverse aún más dura en el futuro, ya que se podría añadir un sector de grava al Alto de l'Angliru.

Según un Eurosport Según un informe, un ex alcalde local ha propuesto la incorporación al director de carrera de la Vuelta, Javier Guillén, quien está dispuesto a considerarla.

José Antonio Muñiz, ex alcalde de Riosa, un municipio cercano a los 12,4 km de subida del 9,7%, habría esbozado dos opciones para añadir sectores de grava al Angliru en el futuro.

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“La ascensión al Angliru roza la dificultad extrema, con gran afluencia de espectadores. Estamos abiertos a estudiar su viabilidad siempre que aumente el interés y el espectáculo de la etapa sin sobrecargar a los corredores ni comprometer la seguridad. Escuchamos todas las ideas, aunque sólo algunas se pueden llevar a la práctica”, afirmó Guillén en un acto en la subida donde La Vuelta Femenina fue galardonada con la insignia de oro por la 'Asociación de Amigos del Angliru'. liderado por Muñiz, esta semana.

Guillén no había sido fanático de los sectores de tierra antes de agregar un sector en la subida final de la etapa 6 de la Vuelta masculina de este año. El sector de tierra fue un éxito, ya que el eventual campeón Enric Mas persiguió a Tadej Pogačar, y Guillén admitió más tarde que la tierra también tendrá cabida en futuras ediciones.

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Cualquier posible adición de un sector de grava a la subida se produciría en los primeros 5 km del ascenso, antes de que el camino llegue a un falso llano en Viapará.

Luego, la ruta se reincorporaría a la carretera habitual durante los últimos 6 km y el tramo más duro de la subida, donde las pendientes alcanzan los dos dígitos, incluido el famoso tramo de La Cueña les Cabres, donde las pendientes alcanzan hasta el 23% en algunos lugares.

periódico local La Nueva España explicó las opciones planteadas por Muñiz: “Una de las opciones para incluir algunos tramos de grava en la subida al Angliru sería ascender desde la localidad de Muriellos por una pista de unos 4 kilómetros, que combina cemento y tierra, hasta enlazar en la curva de Llagos con la tradicional subida desde Viapará.

“La otra opción pasaría por tomar la carretera de Ablaneo a El Cabornín y luego ascender por una pista que enlazaría también en la curva de Llagos, antes de La Cueña les Cabres.

“Ambas opciones combinan gravilla con cemento en las pendientes más pronunciadas y harían aún más dura la subida al mítico Angliru, aunque acortarían parte de los actuales 12 km desde La Vega hasta el Angliru”

Está por ver si Guillén acepta la propuesta para futuras ediciones de la Vuelta masculina y femenina.

La subida, sin caminos de grava, se ha presentado 10 veces en la carrera masculina, con corredores como José María Jiménez, Roberto Heras, Alberto Contador (dos veces) y Primož Roglič triunfando en la cima. Hizo su debut en La Vuelta Femenina de este año, con Petra Stiasny logrando una victoria en la etapa final mientras que Paula Blasi se llevó la victoria general.

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