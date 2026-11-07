'Escuchamos todas las ideas, aunque sólo algunas se pueden llevar a la práctica', afirma el organizador de la Vuelta, Javier Guillén


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La subida más dura de la Vuelta a España puede volverse aún más dura en el futuro, ya que se podría añadir un sector de grava al Alto de l'Angliru.

Según un Eurosport Según un informe, un ex alcalde local ha propuesto la incorporación al director de carrera de la Vuelta, Javier Guillén, quien está dispuesto a considerarla.

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