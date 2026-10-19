Las federaciones nacionales ya se retiraban del evento que debía comenzar el 3 de noviembre.

La UCI canceló el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano 2026 con poco más de dos semanas de antelación debido a la situación de seguridad en la ciudad anfitriona de Riad en Arabia Saudita.

En medio de un panorama de conflicto mucho más amplio en Medio Oriente, Arabia Saudita ha sido atacada por una serie de ataques en los últimos días que se han relacionado con el movimiento de la milicia hutí en Yemen.

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