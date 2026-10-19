Las federaciones nacionales ya se retiraban del evento que debía comenzar el 3 de noviembre.

La UCI canceló el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano 2026 con poco más de dos semanas de antelación debido a la situación de seguridad en la ciudad anfitriona de Riad en Arabia Saudita.

En medio de un panorama de conflicto mucho más amplio en Medio Oriente, Arabia Saudita ha sido atacada por una serie de ataques en los últimos días que se han relacionado con el movimiento de la milicia hutí en Yemen.

En los últimos 10 días, el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, que es donde la gran mayoría de los atletas y el personal habrían volado, ha sido alcanzado por varios ataques con misiles separados. Tanto el aeropuerto como los aviones han sido objetivos de los ataques, que, según se informa, han matado a 18 personas y han herido a cientos más.

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Varias federaciones nacionales ya habían tomado medidas para retirarse del Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano, que comprende BMX Freestyle y Trial y que se celebraría del 3 al 7 de noviembre. La federación australiana declaró el viernes que “no puede justificar la exposición de nuestros atletas y personal a estos riesgos”, citando consejos de viaje emitidos por el gobierno.

Varias horas más tarde, la UCI y la Federación Saudita de Ciclismo anunciaron que el evento “no continuará”.

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Campeonato del Mundo de Ruta UCI 2026

“La decisión surge tras una evaluación conjunta de los recientes acontecimientos en la región y su impacto en la organización logística del Campeonato”, se lee en un comunicado del organismo rector del deporte.

“La UCI lamenta tener que tomar esta decisión y expresa su agradecimiento a la Federación Saudita de Ciclismo por su apoyo y cooperación durante los preparativos del evento. También agradece a los atletas, equipos y federaciones nacionales por su comprensión.

“La Federación Saudita de Ciclismo reafirma su compromiso con el desarrollo del ciclismo en el Reino y el fortalecimiento de su asociación con la UCI. Estos esfuerzos apuntan a apoyar el crecimiento del deporte, ampliar la participación y continuar atrayendo importantes eventos ciclistas internacionales a Arabia Saudita en los próximos años”.

No está claro si la UCI buscará reorganizar el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano de 2026 en algún momento o si simplemente será descartado para este año.

Se esperaba que el evento tuviera un impacto directo en el camino de clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028 para BMX Freestyle.

La UCI afirmó que “comunicará en breve las consecuencias deportivas de este anuncio”.

El Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano UCI se celebró por primera vez en 2017 y se celebró en Riad en 2025 como parte de un acuerdo de celebración de dos años con la Federación Saudita de Ciclismo.

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