Ladislav Demko recibió una larga suspensión por parte de la Comisión de Ética de la UCI por numerosas violaciones del Código de Ética de la UCI

La Comisión de Ética de la UCI ha sancionado con 10 años de suspensión a Ladislav Demko, ex jefe de rendimiento del ahora desaparecido equipo continental femenino Hess Cycling, por varias infracciones del Código de Ética de la UCI.

Se descubrió que Demko, que trabajó en el equipo hasta que dejó de hacerlo al final de la temporada 2025, había violado el artículo 5 (principios generales) y el artículo 6.4 (protección de la integridad física y mental) del Código de Ética de la UCI.

La decisión también incluía “circunstancias agravantes” en relación con el artículo 2.1 (maltrato psicológico) y el artículo 2.6 (menores y otras personas dependientes) del código.

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Las infracciones incluyen lenguaje agresivo, irrespetuoso y degradante, así como actos de aislamiento, humillación, intimidación e infantilización hacia un ciclista.

A Demko se le ha prohibido “participar en cualquier actividad relacionada con el ciclismo organizada por la UCI o cualquiera de sus afiliados” durante 10 años, anunció la UCI, y también se le impuso una multa no especificada.

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“La UCI reconoce la valentía de las personas que se presentaron en este asunto y recuerda que cualquier forma de acoso o abuso es incompatible con los valores del ciclismo”, dijo la UCI en un comunicado.

La investigación sobre Demko surgió a raíz de varias denuncias presentadas ante la Comisión de Ética de la UCI por varios antiguos miembros del personal de Hess “sobre mala conducta profesional”, así como por un corredor “antes entrenado por el señor Demko y con el que tenía una relación personal consensuada y con quien convivió, por acusaciones de acoso y abuso psicológico”.

Se recibieron varias quejas a través de la plataforma UCI SpeakUp, un método para que cualquier persona involucrada en el ciclismo pueda denunciar de forma confidencial abusos, acoso, mala conducta y otras cuestiones de integridad.

La Comisión de Ética de la UCI descubrió que Demko habitualmente usaba un lenguaje agresivo e irrespetuoso mientras trabajaba y había degradado la apariencia física de los ciclistas. La Comisión también concluyó que Demko había abusado de un ciclista al que había entrenado, incluidos actos de aislamiento, humillación, intimidación e infantilización.

“Sobre la base de los elementos que le han llamado la atención, la Comisión concluyó que la conducta del Sr. Demko hacia los corredores y el personal del equipo – en particular el uso habitual de lenguaje agresivo e irrespetuoso en el ambiente de trabajo, la conducción insegura e intimidante de los vehículos del equipo y los comentarios degradantes sobre la apariencia física del personal y los corredores – no había cumplido con los estándares de integridad, cuidado y diligencia requeridos de las personas sujetas al Código de Ética de la UCI, y había implicado un abuso del puesto que ocupaba dentro del equipo. equipo”, se lee en el comunicado de la UCI.

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“La Comisión concluyó además que la conducta del señor Demko hacia el atleta que entrenaba había implicado actos de aislamiento (incluidas solicitudes para cortar el contacto con personas en las que confiaba, el dictado del contenido de sus mensajes a ellas y un mensaje amenazador dirigido a su psicólogo), humillación mediante denigración pública en las redes sociales, intimidación (incluidas amenazas de revelar información personal y una amenaza dirigida contra una persona en la que confiaba) e infantilización.

“Estos actos, que persistieron después del final de su relación, tuvieron el efecto de disminuir su sentido de identidad, dignidad y autoestima. El hecho de que la conducta mencionada surgiera dentro de una relación personal consensual entre dos adultos no la sacó del alcance del Código de Ética de la UCI, dada la relación de entrenamiento y dependencia entre el señor Demko y el corredor”.

Hess Cycling corrió de 2023 a 2025 con el objetivo de convertirse en el primer equipo WorldTour femenino de Gran Bretaña. Sin embargo, el equipo colapsó el año pasado, debiendo miles de libras a los ciclistas, socios comerciales y proveedores, según Ciclismo Semanal.