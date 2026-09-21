Ladislav Demko recibió una larga suspensión por parte de la Comisión de Ética de la UCI por numerosas violaciones del Código de Ética de la UCI

La Comisión de Ética de la UCI ha sancionado con 10 años de suspensión a Ladislav Demko, ex jefe de rendimiento del ahora desaparecido equipo continental femenino Hess Cycling, por varias infracciones del Código de Ética de la UCI.

Se descubrió que Demko, que trabajó en el equipo hasta que dejó de hacerlo al final de la temporada 2025, había violado el artículo 5 (principios generales) y el artículo 6.4 (protección de la integridad física y mental) del Código de Ética de la UCI.

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