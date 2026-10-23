Lidl-Trek analiza la salud y el rendimiento de Ayuso de cara a la temporada 2027, afirma el técnico español


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Después de un excelente comienzo en Lidl-Trek, la temporada 2026 de Juan Ayuso no fue tan bien, ya que el joven de 24 años no cumplió con las expectativas; Ahora su equipo está examinando los datos del ciclista para asegurarse de que esté en plena forma para 2027.

Después de cuatro años con el UAE Team Emirates-XRG, el traslado de Ayuso a Lidl-Trek fue uno de los titulares de la temporada de fichajes del año pasado, y se esperaba que luchara por el podio en las Grandes Vueltas. Aunque su victoria general en la Volta ao Algarve en febrero fue un buen comienzo, su temporada ha disminuido un poco, con resultados decrecientes.

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