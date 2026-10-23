Lidl-Trek analiza la salud y el rendimiento de Ayuso de cara a la temporada 2027, afirma el técnico español

Después de un excelente comienzo en Lidl-Trek, la temporada 2026 de Juan Ayuso no fue tan bien, ya que el joven de 24 años no cumplió con las expectativas; Ahora su equipo está examinando los datos del ciclista para asegurarse de que esté en plena forma para 2027.

Después de cuatro años con el UAE Team Emirates-XRG, el traslado de Ayuso a Lidl-Trek fue uno de los titulares de la temporada de fichajes del año pasado, y se esperaba que luchara por el podio en las Grandes Vueltas. Aunque su victoria general en la Volta ao Algarve en febrero fue un buen comienzo, su temporada ha disminuido un poco, con resultados decrecientes.

Una caída le obligó a abandonar la París-Niza y no pudo terminar la Itzulia País Vasco, y las pruebas revelaron una infección viral que le mantuvo fuera de las Clásicas de las Ardenas en abril.

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Las esperanzas eran altas cuando consiguió el tercer puesto en la general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes (anteriormente Critérium du Daupiné) después de terminar segundo en las dos etapas de montaña, pero el séptimo puesto en el Tour de Francia, detrás de su ex compañero de equipo en los Emiratos Árabes Unidos, Tadej Pogačar, fue una decepción.

Desde entonces, ha tenido problemas, se cayó en el GP Cycliste de Montréal y solo logró entrar entre los 10 primeros de cualquier carrera en el Tour de Guangxi, la última carrera de su temporada, donde fue sexto en la general.

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Su mediocre temporada ha causado algunas dudas en Lidl-Trek, donde no han podido precisar por qué Ayuso no puede conseguir los resultados que esperaban.

“Es el primero en saber que el año no le ha ido bien”, dijo el entrenador de Ayuso, Aritz Arberas, al Substack del periodista español Daniel Arribas.

“Algo falla, está claro, algo no va bien, porque lo que estamos viendo no es normal. Los datos comprobables que tenemos de los entrenamientos no cuadran. Las sesiones han ido bien; Juan ha sacrificado mucho e invertido mucho para estar en plena forma, con temporadas en altura y preparación específica para el Mundial, pero luego llega la carrera y las cosas no le salen. Sus actuaciones no son las que se esperan de un ciclista de su calibre.

“Está triste, por supuesto. Es un tipo ambicioso y muy trabajador. Cuando hablamos después de las carreras, me pregunta: 'Aritz, ¿qué piensas? ¿Qué crees que está pasando?' Y yo le digo: 'No sé, Juan, no tenemos la respuesta'”.

“En este momento, estamos en la fase de análisis, tratando de identificar el problema para entender lo que está sucediendo. Y en ese proceso, estamos analizando todo, desde su salud, con cualquier problema médico potencial, hasta sus datos de entrenamiento”.

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Si bien Ayuso ha estado luchando, su equipo ha estado ocupado en el mercado, contratando una gran cantidad de talentos, incluido el finalista del podio de la general Félix Gall, quien llega procedente de Decathlon-CMA CGM después de una temporada en la que terminó segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España.

Pese a la llegada del austriaco, no debería haber cambios en lo que se espera de Ayuso.

“Los objetivos de Juan para 2027 tienen que ser los mismos que en 2026: competir en una Gran Vuelta, clásicas de un día y carreras de una semana, que es lo que ha hecho en sus últimos años como profesional”, prosigue Arberas.

“Es un piloto top, de esos de los que se esperan victorias, y él lo sabe, es plenamente consciente de ello”.

A pesar de su experiencia y de un palmarés que ya incluye 18 victorias, Ayuso sólo tiene 24 años y, al menos en teoría, tiene mucho tiempo para madurar y convertirse en el retador del Gran Tour que se esperaba que fuera. Pero con la constante afluencia de talentos jóvenes y hambrientos al deporte, la presión seguramente debe estar presente.

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