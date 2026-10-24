La última etapa del Tour de Francia Femeninas tendrá lugar en un sitio montañoso ecológicamente protegido donde los espectadores estaban prohibidos en el Tour 2023

Los organizadores de la carrera, ASO, han dicho que seguirán el ejemplo de las autoridades locales en cuanto a la posible presencia de espectadores en el Puy de Dôme para la etapa final del Tour de Francia Femenino 2027.

En la prueba masculina equivalente de 2023, las autoridades prohibieron la entrada de espectadores en toda la misma subida porque el lugar es de especial interés ecológico.

Si bien en la etapa de 2023 se desarrolló un emocionante duelo en la subida entre los principales favoritos Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, la ausencia de fanáticos creó un espectáculo extraño, que recuerda al Tour de Francia de 2020, donde a los espectadores también se les prohibió la entrada a muchas subidas y gran parte de la ruta debido al COVID-19.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Podría decirse que la pregunta es aún más relevante para el Tour de Francia Femenino 2027, ya que el Puy de Dôme es la última subida de la etapa final de la carrera, mientras que en 2023, el Tour masculino continuó durante otros 10 días antes de su enfrentamiento final en los Alpes y los Vosgos.

La directora de carrera del Tour de France Femmes, Marion Rousse, dijo a los periodistas en la presentación de la carrera que las autoridades locales decidirían sobre la cuestión de los espectadores, pero insistió también en que los organizadores eran simplemente “inquilinos del recorrido”, es decir, no estaban permanentemente vinculados a él, y como tales eran muy conscientes de la necesidad de cuidarlo lo mejor posible.

te puede gustar



ASO anuncia restricciones para los fanáticos en algunas secciones de la etapa reina del Tour de Francia Femmes hasta el Mont Ventoux debido al riesgo de incendio forestal



Se revela la ruta del Tour de France Femmes 2027: nueve etapas difíciles, una contrarreloj por primera vez y un gran final en Puy de Dôme



Ruta Tour de France Femmes 2027 – La guía completa etapa por etapa

“Estoy seguro de que vamos a tomar buena nota de lo que pasó al final del Tour con (Tadej) Pogačar y (Jonas) Vingegaard; fue muy especial”, dijo Rousse a los periodistas después de la presentación.

En 2023, recuerda, “pasamos de un ambiente de carrera al pie del puerto que estaba lleno de gente, una multitud enorme y de repente no había absolutamente nada. Fue algo que tanto los corredores como los comentaristas de televisión notaron mucho”.

Sin entrar en detalles, Rousse prometió que esta vez “será diferente”.

“El departamento regional hará un anuncio esta tarde en Puy de Dôme porque hemos realizado allí una segunda presentación de la carrera.

“Pero somos muy conscientes de que somos simples inquilinos de la ruta y queremos que esta montaña se conserve como siempre. Lo que suceda allí dependerá de las autoridades locales”.

Qué leer a continuación



Dio la casualidad de que se revelan las rutas del Tour de Francia 2027 y del Tour de Francia Femmes



Rumores sobre la ruta del Tour de Francia: ¿qué está previsto para la carrera de 2027?



Ruta del Tour de France Femmes 2026 desde una Grand Départ suiza y Col d'Eze hasta Mont Ventoux

En cuanto al inicio del Tour de Francia Femenino en Escocia y las dos etapas por Inglaterra y Gales, Rousse lo calificó de “evento histórico”.

“Es la primera Gran Salida fuera de Francia en la que tanto el Tour masculino como el femenino comienzan en el mismo país, y eso ya es excepcional.

“Creemos realmente que Gran Bretaña quiere desarrollar el deporte femenino al mismo nivel que el masculino, por lo que habrá igualdad para hombres y mujeres en la Grand Départ, tres días para ambos en el mismo país. Eso es maravilloso”.

Rousse dijo que la idea de correr en Gran Bretaña para el Tour de Francia femenina la inspiró por primera vez al ver la carrera masculina equivalente en 2014 por televisión y ver cuán grande era la multitud ese año. Dijo que nunca había visto tanta gente mirando la carrera.

Tomando el evento de ese año como inspiración para una Gran Départ del Tour de Francia para mujeres en el Reino Unido, dijo que “he tenido esta idea en mi cabeza durante años.

“Entonces, cuando me dices que es hora de que nuestra carrera esté allí dentro de unos meses, es maravilloso, estamos ansiosos por que llegue.

“Realmente creo que la Gran Salida en Gran Bretaña marcará un 'antes' y un 'después' para el Tour de Francia Femenino”.