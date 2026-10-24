La última etapa del Tour de Francia Femeninas tendrá lugar en un sitio montañoso ecológicamente protegido donde los espectadores estaban prohibidos en el Tour 2023


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Los organizadores de la carrera, ASO, han dicho que seguirán el ejemplo de las autoridades locales en cuanto a la posible presencia de espectadores en el Puy de Dôme para la etapa final del Tour de Francia Femenino 2027.

En la prueba masculina equivalente de 2023, las autoridades prohibieron la entrada de espectadores en toda la misma subida porque el lugar es de especial interés ecológico.

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