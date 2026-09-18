Resumen de América del Norte: RPI cambia de nombre para 2027, McGill florece en Canmore CX mientras Mejías y Bickmore finalizan la temporada de críticos con victorias en el Bucks County Classic

El Private Idaho de Rebecca en el sur de Idaho, el evento de tres días con 203 millas a lo largo de 12,645 pies de desnivel, tuvo que ver con la etapa reina el domingo 13 de septiembre.

En el último día, la carrera independiente 'Fully Loaded Baked Potato', con 118 millas y casi la mitad del desnivel positivo, todos los oídos estaban puestos en la fundadora del evento, Rebecca Rusch, para obtener una actualización sobre el evento, mientras que todos los ojos estaban puestos en un nuevo compañero de equipo para el ex ciclista del WorldTour y pionero de la grava, Lachlan Morton (EF Education-EasyPost).

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Marles Mejías (Virginia's Blue Ridge TWENTY28) gana el Bucks County Classic 2026 en Pensilvania