Resumen de América del Norte: RPI cambia de nombre para 2027, McGill florece en Canmore CX mientras Mejías y Bickmore finalizan la temporada de críticos con victorias en el Bucks County Classic

El Private Idaho de Rebecca en el sur de Idaho, el evento de tres días con 203 millas a lo largo de 12,645 pies de desnivel, tuvo que ver con la etapa reina el domingo 13 de septiembre.

En el último día, la carrera independiente 'Fully Loaded Baked Potato', con 118 millas y casi la mitad del desnivel positivo, todos los oídos estaban puestos en la fundadora del evento, Rebecca Rusch, para obtener una actualización sobre el evento, mientras que todos los ojos estaban puestos en un nuevo compañero de equipo para el ex ciclista del WorldTour y pionero de la grava, Lachlan Morton (EF Education-EasyPost).

Morton completó el curso como entrenador de ciclistas para la organización sin fines de lucro Adventure For All, ayudando a Christian Loafman, de 20 años, a terminar en 10:54:03. Este evento del RPI no se trataba de ganar ni de perder cuatro horas frente al ganador de la etapa masculina, Allan Schroeder, ni de tres horas de diferencia frente a la ganadora femenina, Britt Mason. Se trataba de completar un desafío.

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Loafman, un atleta de resistencia neurodivergente que ha enfrentado importantes desafíos médicos desde que tenía dos años, ahora agrega esta carrera por etapas de grava de gran elevación a su lista de logros, después de haber completado Unbound Gravel 100 en mayo con Ian Boswell (Wahoo-Specialized-RCC).

“Estaba realmente decidido. Nunca dudé si podría lograrlo. Reconocí desde el principio que teníamos una mentalidad bastante similar y él se comprometió con ello. Estaba sufriendo, he estado en ese lugar, así que sé lo que se siente”, dijo Morton sobre su compañero de viaje.

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“Las carreteras son difíciles, con mucha elevación, el campo siempre te arroja algo y luego tuvimos un gran viento en contra al regresar a casa. Así que hoy hay muchos desafíos”.

“Tuvimos un punto bajo definido en el nuevo circuito, en el otro extremo. El viento en contra era como arrancar la montaña. Pude ver el lenguaje corporal, él estaba callado. Así que dije que íbamos a parar aquí, quitarnos la mochila, sentarnos, estirarnos por un segundo, comer algo y simplemente hacer un reinicio total.

“Fue una locura, realmente se reinició y luego despegó. A partir de entonces pienso que lo lograremos. Estuvo en ese casillero (de dolor) profundamente durante probablemente seis horas. No es algo que la mayoría de la gente pueda tolerar. Las cosas difíciles apestan porque son difíciles”.

Rusch se aleja de RPI

En 2027, Rusch, siete veces campeón del mundo y célebre atleta de resistencia, se alejará del evento, que pasará a llamarse The Big Lost, tomando su nombre de un río que está desapareciendo, el Big Lost River, que se trasladó bajo tierra en la zona.

“Hace 14 años, ni siquiera existía una cultura de gravel. No existían el equipo, la comunidad ni los senderos que ahora llamo hogar. Yo era el único que subía por Trail Creek. Este fin de semana cerramos el capítulo final de Rebecca's Private Idaho y me sentí abrumado. No con tristeza, sino con orgullo, por lo que construimos juntos.

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“Así que sí, este es el último RPI. Pero es un capítulo, no el final del libro. La carrera sigue viva como La Gran Perdida, bajo un nuevo liderazgo, en los mismos senderos que amas”, publicó Rusch en las redes sociales, diciendo que ahora se concentraría en el entrenamiento y su podcast, What's the Rusch.

Sidney McGill y Rhett Bates ganan Canmore Cross

El dos veces campeón nacional canadiense sub-23 Sidney McGill y el talento canadiense en ascenso de 19 años Rhett Bates ganaron las carreras de élite C2 el sábado en Canmore Cross en Alberta, la apertura norteamericana de la temporada de ciclocross 2026-2027.

McGill dominó el campo femenino en un tiempo de 53:30, con la estadounidense Amelia Shea terminando en segundo lugar, poco más de tres minutos atrás, y Christiane Bilodeau un minuto más tarde en tercer lugar.

Bates necesitó una fuerte patada al final para distanciar al estadounidense Ben Frederick, que estaba a siete segundos del tiempo ganador de 1:00:33. El ciclista estadounidense sub-23 de primer año, Jack Billowitz, completó el podio, superando a Mark Fagnan de Canadá.

El próximo fin de semana presenta el inicio de seis carreras UCI que comprenden la serie USCX, una C1 y una C2 en cada uno de los tres eventos que comienzan con Rochester Cyclocross del 19 al 20 de septiembre. El Blue Ridge GO Cross de Virginia sigue el 26 y 27 de septiembre y la serie concluye con Charm City Cross el 3 y 4 de octubre.

Marles Mejías y Cade Bickmore, mejores en llegadas al sprint en el Bucks County Classic





Marles Mejías (Virginia's Blue Ridge TWENTY28) y Cade Bickmore (Team Cadence Cyclery pb Waldo Racing) ganaron títulos de élite en el Bucks County Classic en Doylestown, Pensilvania, el domingo.

Ahora en su 22ª edición, el Bucks County Classic marca la tradicional conclusión de las carreras de criterio en los EE. UU. La lluvia temprana dejó resbaladizo el recorrido de ocho curvas y 1.4 millas para la carrera Penn Medicine Doylestown Health Pro Women, que vio un gran accidente en la vuelta tres que dividió el campo. A partir de ahí, la mayoría de los favoritos viajaron en un grupo delantero de 16 corredores que disputó un sprint en la última vuelta.

Mejías, subcampeón del año pasado y ganador de 2024, tomó la delantera en la última recta cuesta arriba y solo vio la luz del día para la victoria. La ganadora de 2023, Skylar Schneider (L39ION de Los Ángeles), no pudo superar al ciclista cubano y se conformó con el segundo lugar. La ciclista del WorldTour Barbara Guarischi (SD Worx-ProTime) superó a Arielle Verhaaren (Automatic Racing) para hacerse con el último puesto del podio.

“Me encanta esta carrera y decidí ir en el último minuto, y estoy muy feliz de haberlo hecho”, dijo Marlies, acompañada por su familia. “La carrera fue muy dura y el grupo se hizo más pequeño, pero me sentí fuerte. Me encanta el sprint cuesta arriba, así que cuando llegamos a la meta supe que tenía una buena oportunidad. Fue una victoria realmente especial”.

Fue un escenario diferente para la carrera Thompson Pro Men, con un grupo de cinco corredores dando vueltas al campo con 11 circuitos por recorrer. Bickmore, Michael Reidenbach (Total Civil Construction), Daniel Uhranowsky (Visit Pittsburgh) y el dúo ciclista de Kelly Benefits, Julien Ruhe y Dillon Lee, pudieron volver a conectarse con otros compañeros de equipo para posicionarse para la carga hacia la línea.

Usando tirones en las dos últimas vueltas de Sam Smith y Danny Summerhill, Bickmore superó a Ruhe para llevarse la victoria. Luego, Dillon le dio a Kelly Benefits dos corredores en el podio y Lee estaba solo en tercer lugar. Reidenbach fue cuarto y Uhranowsky quinto.