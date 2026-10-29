“Es natural que si tres, cuatro o cinco de nosotros podemos ganar y nadie marca el ritmo o marca el camino, será más una batalla que una carrera por equipos”.


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Paula Blasi habló sobre su tiempo en el UAE Team L'IMAD y dijo que los problemas con la toma de decisiones de la dirección del equipo la dejaban frustrada en las carreras y que “le resultó un poco difícil encontrar (su) lugar” en el equipo después de su rápido desarrollo.

El corredor español de 23 años completó recientemente un cambio que se rumoreaba desde hacía mucho tiempo a Movistar con un contrato de tres años, finalizando una saga de transferencias que se había prolongado desde el verano.

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Marlen Reusser luce el maillot amarillo del Tour de Francia Femmes como líder de la carrera en el podio tras la etapa 6 de la carrera de 2026