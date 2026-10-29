“Es natural que si tres, cuatro o cinco de nosotros podemos ganar y nadie marca el ritmo o marca el camino, será más una batalla que una carrera por equipos”.

Paula Blasi habló sobre su tiempo en el UAE Team L'IMAD y dijo que los problemas con la toma de decisiones de la dirección del equipo la dejaban frustrada en las carreras y que “le resultó un poco difícil encontrar (su) lugar” en el equipo después de su rápido desarrollo.

El corredor español de 23 años completó recientemente un cambio que se rumoreaba desde hacía mucho tiempo a Movistar con un contrato de tres años, finalizando una saga de transferencias que se había prolongado desde el verano.

Blasi, que ganó La Vuelta Femenina en mayo, parecía dirigirse al inicio del Tour de France Femmes como parte de un triunvirato de liderazgo antes de asumir un papel súper doméstico para Elisa Longo Borghini, quien expresó su molestia y frustración por la forma en que la prensa había cubierto al equipo. El italiano dijo en ese momento que la prensa “lo estaba inventando tan grande, más grande de lo que es”.

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Al final, Longo Borghini corrió hacia el tan esperado podio cuando Blasi terminó quinto en Niza. Pero como Blasi le dijo a la periodista española Laura Álvarez, ella y sus compañeros de equipo enfrentaron desafíos causados ​​por el estilo de gestión de los EAU.

“Me uní al proyecto de los EAU cuando era muy, muy joven y cuando llegas como una niña que apenas sabía andar en bicicleta, tus compañeros de equipo te ayudan a aprender casi desde cero, a crecer muy rápido; es difícil para mí creerlo, para la gente creerlo, pero a veces también es difícil para el equipo creerlo”, dijo.

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“Creo que me resultó un poco difícil encontrar mi lugar. Creo que también fue evidente en el Tour. Hay mucho potencial en los Emiratos Árabes Unidos, y realmente creo que las chicas son muy, muy fuertes, pero creo que el problema radica más en la cima, tal vez con los directores y la dirección del equipo, que no sabían cómo tomar las decisiones que me hubiera gustado, y las cosas no estaban lo suficientemente claras.

“Así que al final del día, es natural que si tres, cuatro o cinco de nosotros podemos ganar y nadie marca el ritmo o lidera el camino, será más una batalla que una carrera de equipo, ¿no es así? Así que, para ser honesto, eso no me gustó mucho”.

En agosto, Blasi dijo que las especulaciones en torno al equipo estaban pasando factura y dijo: “Simplemente se convirtió en una enorme bola de estrés”. Al final del Tour, dijo que el equipo se había unido, y la directora deportiva Cherie Pridham le dijo ciclismonoticias que los Emiratos Árabes Unidos se habían apegado a su plan durante toda la carrera.

Pero el traspaso de Blasi a Movistar ya estaba en marcha, pues ya había sido objeto de rumores antes del Tour. Explicó que era correcto seguir adelante hasta 2027, afirmando que las decisiones de gestión contribuyeron a su decisión de irse después de un año de carreras en el que atribuyó el éxito de los EAU en gran medida a los corredores.

“Creo que ya se habían prometido muchas cosas dentro del equipo; en los contratos, ya se habían prometido muchos roles de liderazgo. Esa es también una de las razones por las que no me gustó mucho; es simplemente lo que estoy diciendo: creo que un líder tiene que ganarse su posición a través de su desempeño, no a través de la negociación”, dijo.

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“Creo que la suerte que hemos tenido como equipo de los EAU este año se debe a las chicas. Estoy realmente muy agradecida por el profesionalismo, por ejemplo, de Elisa, quien, bueno, diría que es una de las líderes de la carrera, y creo que aprendí mucho de ella también.

“Durante el Tour fuimos muy honestas entre nosotros, especialmente con Elisa y conmigo, porque si al final teníamos que decidir, elegir a una de nosotras. Confiaba más en Elisa que en mí mismo porque era mi primer Tour. Y creo que estaba muy claro, ¿no?

“Fue un momento para todos, no sólo para mí, y es cierto que ella supo poner las cosas en perspectiva, y diría que fue ella quien aportó un poco más de calma”.

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Movistar anunció la llegada de Blasi el pasado miércoles, cuando se cumplen casi tres meses de la temporada de fichajes del ciclismo. Dado que la medida parecía un hecho desde hacía aún más tiempo, ha sido un proceso largo y “complicado” que ha pasado factura, según Blasi.

“Ha sido un proceso largo que no creo que ningún atleta quiera pasar. De hecho, había tomado la decisión hace bastante tiempo, pero hay muchas otras cosas que no se ven desde afuera, y la gente simplemente piensa, 'Oh, no están anunciando nada', pero no es porque no queramos; es solo que las cosas han resultado ser más difíciles de lo que pensábamos, y tampoco ha sido exactamente un paseo por el parque para nosotros”, dijo. dijo.

“Hoy puedo dar un suspiro de alivio; todo es oficial, todo está finalizado, todo está firmado y todo ha sido aprobado por la UCI. Entonces, vaya, estoy muy emocionado. Creo que lo más importante para un atleta es tener esa tranquilidad que tengo ahora mismo, y con eso, simplemente es la parte fácil para mí: concentrarme en entrenar, ¿no? Así que, bueno, estoy deseando ver qué sigue”.

Blasi espera unirse con Marlen Reusser en su nuevo equipo. Parece que la pareja será clara líder de la general en las Grandes Vueltas y las principales carreras por etapas la próxima temporada.

Reusser, 12 años mayor que Blasi, ya ha expresado su entusiasmo por formar un equipo, y también señaló que está cada vez más cerca de retirarse y pasar el testigo del liderazgo del equipo para siempre. No debería haber ninguna fricción cuando Blasi se mude a su equipo “local”, como ella lo llamó entonces.

“Poder correr en un equipo español me ha abierto la puerta de par en par. Está Marlen, y voy a aprender mucho de ella, pero creo que tendré mi propio espacio también. Creo que a veces la fuerza está en tener dos líderes claramente definidos y que se entiendan, ¿no crees?”. ella dijo.

“Aquí en Movistar vi las cosas más claras. Son muchas cosas que se juntan y, al final, llamadas a casa y si se puede abrir la puerta, se abre”.

“Creo que nuestra diferencia de edad quizás me permite ser un poco más ambicioso en términos de calendario y querer correr más. Este año, Marlen ha pedido correr un poco menos, así que por mí está bien. Empezaré un poco antes, en enero. Y bueno, no será una sorpresa que yo probablemente apunte a La Vuelta y ella al Giro. Y a partir de ahí, bueno, en cuanto a las Ardenas”.

En cuanto al liderazgo en la carrera más importante de la temporada, el Tour de Francia femenino, Blasi también afirmó que cualquier pregunta al respecto se manejará de manera diferente en su nuevo equipo.

“El Tour es el Tour, y creo que lo importante es ver cómo terminamos ambos”, dijo.

“Si ambos llegamos en buena forma, mi objetivo sería ir por los dos, porque creo que es donde podemos hacer más daño; pero obviamente, si uno de nosotros llega más fuerte que el otro, no tendría ningún problema en ir por ella. Ella ya ha dicho que tampoco tendría ningún problema en ir por mí si ese es el caso”.

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