Las Oakley Jawbreaker han existido desde siempre, pero siguen siendo algunas de las mejores gafas de sol para ciclismo que puedas desear y tienen casi $ 100 de descuento.

Las mejores gafas para ciclismo han recorrido un largo camino, como las gafas inteligentes Oakley Vanguard, que vienen cargadas con características que se sentirían más cómodas en las mejores computadoras para bicicletas, con un precio acorde.

Este ejemplo de tecnología inteligente en gafas de sol probablemente será el futuro de las gafas de sol deportivas, pero a $500, con gusto las dejaré de lado por ahora.

Para Amazon Prime Day, es una de las gafas de sol más icónicas de Oakley, la legendaria Oakley Jawbreaker, que encontré con un gran descuento. Puedes conseguir un par de gafas de sol Jawbreaker por $ 174,95; un enorme descuento del 35% y un ahorro de $93.

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Este es uno de los precios más bajos que he visto en estas gafas de sol Oakley, superando el mejor precio anterior del Black Friday del año pasado. A este precio, no hay mejor momento para hacerse con un par de modelos icónicos que ha usado el igualmente icónico Mark Cavendish durante la mayor parte de su carrera.

Puede que no te ayuden a correr tan bien como el Manx Missile, pero tienen un aspecto genial y eso es lo que ha hecho que el Oakley Jawbreaker resista la prueba del tiempo como una de las mejores gafas de sol para ciclismo jamás fabricadas.

A continuación, enumero los detalles y los precios de las mejores ofertas de Oakley Jawbreaker en Amazon, además de nuestra mejor opción general actual, los Oakley Encoders, y en caso de que tenga ganas de gastar mucho dinero, el Oakley Meta Vanguard.

Y hablando de ofertas ciclistas, a falta de dos días, nuestra Ticker en vivo de Prime Day 2026 es el lugar para encontrar las mejores ofertas a medida que las encontramos.

Ahorre 35 % ($93,05) Gafas de sol Oakley Jawbreaker: era $268 ahora $174.95 en Amazon Ahorra 35% Amazon tiene varias opciones de gafas de sol Jawbreaker con descuento, pero estas versiones Polished White/Prizm Snow Sapphire Iridium tienen el mayor descuento. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 25% ($67) Gafas de sol Oakley Jawbreaker: era $268 ahora $201 en Amazon Ahorra 25% Esta combinación de tinta gris y Prizm es realmente llamativa y, más allá del aspecto impresionante, también cuentan con la lente Oakley Plutonite que proporciona un filtrado de protección UV del 100%. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 25% ($77,75) Gafas de sol Oakley Jawbreaker: era $311 ahora $233.25 en Amazon Ahorra 25% Este modelo viene en negro pulido/negro transparente iridio e incluye una lente fotocromática, que se oscurece o aclara dependiendo de la exposición a la luz. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 50% ($146,50) Gafas de sol Oakley Encoder: era $293 ahora $146.50 en Amazon Ahorra 50% Las gafas de sol Oakley Encoder han mantenido la corona como nuestra mejor opción general en gafas de sol para ciclismo de carretera durante más de tres años. Los aspectos más destacados de nuestra revisión incluyen una óptica increíble, un campo de visión brillante y un fantástico sistema de retención. Hay algunas opciones disponibles, pero la combinación Clear Terrazzo/Prizm Black tiene un asombroso 50 % de descuento. Lea nuestro completo Revisión de las gafas de sol Oakley Encoder. Leer más Leer menos ▼

Gafas de sol Oakley Meta Vanguard: $499 en Amazon Aquí no hay descuento y, a menos que tenga dinero para gastar en $500, la Oakley Meta Vanguard parece una compra extravagante. Vienen equipados con tecnología inteligente, incluida Meta AI integrada e integración con Strava y Garmin lista para usar. Lea nuestro Revisión de las gafas de sol Oakley Meta Vanguard. Leer más Leer menos ▼

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