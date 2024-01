Hay varias formas de aumentar la calidez de un par de las mejores zapatillas de ciclismo. Sin embargo, solo funcionan hasta cierto punto. No importa cuánto revestimiento agregues a la superficie exterior, siempre tendrás un zapato altamente ventilado y optimizado para andar en climas cálidos. No solo eso, sino que probablemente no compraste tus zapatos para clima cálido que te queden bien con calcetines de invierno voluminosos. Por eso, si conduces con frío, te harás un gran favor añadiendo un par de Las mejores zapatillas de ciclismo de invierno. a tu armario.

Sin embargo, el frío no es lo mismo que el frío y la humedad. Una cosa que falta en las opciones de nuestra lista es centrarse en el clima húmedo. Con eso en mente, el exterior suave del Giro Blaze me llamó la atención. Muchas marcas afirman que soportan este tipo de clima, pero es raro que realmente lo hagan. Con una buena dosis de escepticismo, he pasado tiempo probando las zapatillas de ciclismo de invierno Giro Blaze en condiciones difíciles. Si también está buscando algo para soportar el frío y la humedad este invierno, siga leyendo para ver si el Giro Blaze justifica su compra.

El exterior es limpio y sencillo, sin ningún lugar donde se pueda acumular agua.

Diseño y estética

Como se mencionó anteriormente, el exterior de las botas de invierno Giro Blaze es liso y en su mayoría carece de detalles. Lo que puedes ver se parece mucho a un cubrezapato integrado. Comenzando en la suela exterior hay una capa de material tejido que se extiende sobre el diseño interior del zapato y proporciona resistencia al agua. Las telas tejidas tienden a ofrecer cierta capacidad de resistir la lluvia suave, pero esta también es una membrana exterior. Es impermeable con una clasificación de 10.000 GM2 y transpirable con una clasificación de 10.000 GM2. La superficie interior presenta un forro polar de pelo corto y costuras selladas.

Incluso con el exterior liso, hay algunos detalles a destacar. La parte delantera presenta una generosa puntera de goma que se curva desde la suela hasta la parte superior de los dedos. También puedes encontrar un revestimiento de goma similar en ambos lados del talón. En el centro de la parte trasera, donde la goma deja una abertura, hay una tira de material reflectante que también protege la costura de la entrada de agua. Sobre la pelota, a cada lado del tobillo, hay un denso cuadrado de acolchado. Sin embargo, el detalle más obvio es la cremallera impermeable que comienza justo detrás de la puntera y se inclina hacia el exterior del tobillo.

Abre la cremallera y encontrarás un zapato secundario. Recuerda a cualquiera de las zapatillas bajas para bicicleta de montaña con pedal plano que también fabrica Giro. La diferencia aquí es que no hay ningún revestimiento exterior de protección. Es todo aislamiento sintético Primaloft y un diseño altamente ventilado que ayuda a transportar la humedad del pie hacia la capa exterior. Las caras interiores son todas del mismo material polar de pelo corto que se encuentra en el interior de la funda y la mayoría de las superficies están ligeramente aisladas. Los valores atípicos son el talón, el tobillo y la lengüeta, todos los cuales cuentan con un denso aislamiento Primaloft.

El sistema para mantener el interior ajustado al pie es un diseño de cordones rápidos. En lugar del cordón tradicional, hay un cordón fino y no elástico que se une en los extremos. Cubriendo esa unión hay una lengüeta que te permite estirar el cordón mientras empujas un control deslizante contra la lengüeta para fijarlo en su lugar. Una vez que te sientas cómodo, mete el extra en la parte superior de la lengüeta y cierra la cremallera exterior.

Para la suela, Giro ha elegido un compuesto de nailon en lugar de carbono. Esta tiende a ser la tendencia en las botas de invierno, incluso a este precio, por lo que no es una gran sorpresa. La mayor parte también está cubierta con orejetas de goma que son gruesas y con trozos sin mucha separación. Giro se refiere a la goma como “Ice Grip”, pero el diseño de las orejetas no será un compañero sólido para morder la superficie. Si esa es su necesidad, hay un par de puntos para tachuelas en la punta que deberían ayudar. El accesorio de cala admite un diseño de dos pernos y hay aproximadamente 20 mm de ajuste hacia adelante/atrás.

Actuación

Hay algunos ciclistas de carretera que no dedicarán más de un momento a considerar las botas Giro Blaze. Existen en el sitio web de Giro en la sección “zapatos para bicicleta de montaña” y, a diferencia de la competencia de Lake y Fizik, solo se ofrecen con compatibilidad con calas de dos pernos. Es desafortunado porque son una excelente opción para andar bajo la lluvia y, de hecho, funcionan mejor con una bicicleta de carretera que las botas Lake, más voluminosas. Las llamaría botas de gravel si eso ayuda a abrir un poco más a la audiencia, ¿quizás una de las mejores zapatillas para bicicletas de gravel?

Creo que para la mayoría de las personas que viajan en bicicleta durante el mal tiempo invernal, ese no es el mayor detractor del marketing. La lluvia y el inevitable barro que la acompaña son condiciones que a menudo exigen un cambio de pedales, pero hay otro problema. Las especificaciones del Giro Blaze no inspiran mucha confianza en su capacidad para afrontar la lluvia. La impermeabilidad/transpirabilidad 10k/10k se muestra con orgullo en la parte exterior del talón, pero esos números no son tan impresionantes. Para los materiales que enumeran especificaciones en ese formato, Gore-Tex no, es relativamente bajo.

Si has buscado zapatillas de ciclismo de invierno en el pasado pero pasaste por alto las Giro Blaze por esos motivos, echa otro vistazo. Aunque cambio a pedales SPD durante el invierno, también tiendo a ignorar casi todas las afirmaciones sobre resistencia al agua en las botas de invierno. Como los guantes, todos fallan sin importar cuáles sean las calificaciones. Sin embargo, el Giro Blaze ha demostrado ser uno de los mejores que he probado. Incluso conduciendo bajo una fuerte lluvia sin guardabarros, llegué a casa con calcetines secos.

Esto lo aporto tanto al diseño del tobillo, y al exterior, como a las especificaciones de impermeabilidad citadas. Lo que quiero decir es que el exterior liso evita que la lluvia se acumule en cualquiera de los pliegues que tienden a aparecer en otras botas. Cuando el agua se asienta en una superficie, tiende a encontrar un camino, pero incluso si eso es imposible, minará el calor. La otra ventaja del diseño exterior es que se estrecha hacia un tobillo estrecho y delgado.

Incluso más allá de las grietas que permiten que el agua se asiente, los diseños de tobillo son el mayor culpable cuando se trata de una falla en la resistencia al agua en los zapatos. Hay un gran agujero en la parte superior de cada zapato. Por muy bien que impermeabilices la parte baja, si no has protegido ese punto de entrada, te mojarás los pies. Cuando hay un tobillo corto y voluminoso, es difícil sellar eficazmente. Este fue un problema que mencioné en mi reciente revisión del Fizik Artica GTX y es lo que aprecio mucho del Giro Blaze.

Aparte del rendimiento en climas húmedos, el Giro Blaze es un compañero capaz en climas fríos. Las plantillas son del lado más grueso y están cubiertas de lana. El grueso aislamiento en la parte posterior del talón es una adición notable en un lugar a veces olvidado. El ajuste coincide con lo que uso en otras marcas y es consistente en todos los productos Giro. En resumen, hay una serie de detalles que deberían estar presentes en todas las zapatillas de ciclismo de invierno capaces, pero que no siempre lo son.

Veredicto

Si viajas a menudo con un clima terrible, las botas de invierno son necesarias y los zapatos Giro Blaze representan una opción con muy pocas desventajas. Son resistentes al frío y mejores en mojado, incluso en comparación con materiales que tienen índices de impermeabilidad más altos. Las botas CX146 Lake son más capaces tanto en mojado como en frío, pero también conllevan una gran penalización de peso y tienden a frotar las bielas. Las botas de invierno Fizik Artica GTX Tempo pueden ser un poco más cálidas y definitivamente son más ajustables, pero no son tan buenas en mojado.

Eso deja al Giro Blaze como un excelente zapato de ciclismo de invierno para clima húmedo. El único inconveniente es que no se puede elegir una suela con montaje de cala de 3 pernos. No importa qué tan bueno sea un zapato, si no puedes cambiar de pedal fácilmente, no podrás aprovecharlo. Para todos los demás, el Giro Blaze debería estar en su lista corta de las mejores zapatillas de ciclismo de invierno.

Especificaciones técnicas: zapatillas de ciclismo de invierno Giro Blaze