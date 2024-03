Lleva más que una alforja con estas versátiles bolsas para manillar

El humilde bolso bar, que ya no es exclusivo de los gravelleurs de moda, ha usurpado en muchos sentidos las mejores alforjas de los últimos años. Puedes colocar más en ellos, son de más fácil acceso y son una mejor manera de agregar un toque de color a tu bicicleta. Hoy en día vienen en muchas formas, pero la forma de barril suele ser la más popular. Dependiendo del tamaño, normalmente caben todos los repuestos, como una multiherramienta, una minibomba, desmontables para neumáticos, además de una capa adicional y algunos bocadillos. Hay una ligera penalización aerodinámica en comparación con una alforja, pero en mi opinión, la utilidad adicional vale la pena.

En esta guía, me he limitado a las opciones de estilo más pequeñas para paseos de un día, en lugar de las gigantes que encontrarás en nuestra guía de las mejores bolsas para llevar bicicletas. Si bien existe una gran variedad de opciones en el mercado, las diferencias entre una opción realmente buena y una promedio no son enormes, un poco como ocurre con los mejores calcetines de ciclismo, por lo que puedes elegir fácilmente una opción que se adapte a tu estilo. . Los factores clave a considerar para mí son la construcción, el montaje, la capacidad y la estética.

Las mejores bolsas de bar que puedes comprar hoy

Cómo elegir el mejor bolso de bar

No voy a quedarme aquí y decirte que una bolsa de barra tiene más importancia como compra que un juego de llantas, por ejemplo, pero eso no significa que no haya algunas cosas que debas tener en cuenta. Asegúrese de consultar las preguntas frecuentes a continuación para asegurarse de tomar la mejor decisión.

¿Qué tamaño debe tener una bolsa de bar? Para cumplir su función principal de llevar snacks, herramientas, repuestos y capas la bolsa necesita ser de 1,5 litros. Si es más pequeño que eso, tendrás dificultades, y también puedes usar una alforja. Por eso el bolso Restrap es el más pequeño de esta lista. En el otro extremo del espectro, para uso general, no conviene pasar de los 3,5 litros o se vuelve engorroso. Si estás haciendo viajes ligeros, entonces tener un tamaño más grande con algo como el Swift Paloma tiene un poco más de sentido, pero para el día a día sería más bolsa de la que realmente necesitarías.

¿Cómo se debe fijar una bolsa de bar? En un mundo ideal, al menos desde mi punto de vista, todas las bolsas de bar se sujetarían mediante correas Voilé. Son ligeramente elásticos, extremadamente duraderos y, si se dañan (no lo harán), se pueden reemplazar fácilmente. De lo contrario, cualquier sistema basado en hebillas extraíbles sigue siendo excelente. El velcro es mi opción menos favorita. Si bien es extremadamente conveniente, puede obstruirse cuando está embarrado y eventualmente se desgastará.

¿La bolsa de mi manillar se interpondrá en el camino del ordenador de mi bicicleta? La mayoría de las bolsas de manillar se ubicarán cómodamente debajo de un soporte para computadora en el frente, pero si usas una potencia corta, es más probable que estorben. Si coloca una luz debajo del soporte frontal, tendrá que reubicarla en otro lugar: la bolsa Route Werks resuelve ambos problemas de manera brillante.

¿Las bolsas de bar son impermeables? La mayoría son resistentes al agua, lo suficiente como para resistir una lluvia fuerte, pero pocos son realmente impermeables. Si estás bajo la lluvia por un tiempo, asegúrate de proteger todos los dispositivos electrónicos y también tus capas adicionales para que no se empapen cuando llegue el momento de ponértelos.

¿Cabe una bolsa de manillar en todos los manillares? La mayoría de las bolsas de manillar tendrán correas lo suficientemente largas como para sujetarlas incluso alrededor de los manillares aerodinámicos más profundos. La dificultad vendrá si corres por barras extremadamente estrechas, donde el ancho de la bolsa puede exceder el ancho de las gotas. Si es un ajuste perfecto y estás utilizando cambios electrónicos, entonces posiblemente esté bien, siempre y cuando no se atasque en las palancas de freno, pero si tienes cambios mecánicos también debes tener en cuenta el movimiento de las palancas de cambio.

¿Cómo probamos las bolsas de barras? La calidad de construcción, las correas, la forma en que transportan la carga, la capacidad, la impermeabilidad y la estética se clasifican para determinar si una bolsa se incluye en esta guía, así como aspectos como la facilidad de montaje. Capas metidas y sacadas, cremalleras subidas rápidamente, bocadillos aplastados después de una carrera hacia el patio de una gasolinera; todo parte del proceso de prueba.