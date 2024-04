Productos y empresas increíblemente de alto rendimiento a las que puede sentirse bien apoyando

Como ciclistas, dedicamos mucho tiempo a centrarnos en la equipación. Todo el mundo quiere hablar de las bicicletas más rápidas, las mejores ruedas y todos los accesorios que nos ayudan a aprovechar al máximo cada paseo. No hay nada de malo en eso, es divertido y no hay razón para que no puedas obsesionarte con ello de vez en cuando. Sólo recuerda que uno de los mejores retornos de la inversión es la ropa que usas. Entonces, si estás en el modo de obsesión por el equipo completo, es posible que desees comenzar con el mejores maillots de ciclismo los mejores cascos de bicicleta de carretera o los mejores pantalones cortos de ciclismo . Si está buscando una bicicleta nueva, consulte nuestra guía de las mejores marcas de bicicletas.

Como todas nuestras guías del comprador, el objetivo de esos artículos es señalar algunos de los mejores productos en categorías particulares. ¿Cuál es el mejor producto? El objetivo de este artículo, las mejores marcas de ropa de ciclismo, es mirar más allá de la experiencia de utilizar un producto concreto.

Esta es una lista de las mejores marcas de ropa de ciclismo con miras a aquellas que hacen algo más que crear un excelente equipamiento. Las marcas aquí no sólo son innovadoras que fabrican algunas de las mejores prendas técnicas, sino que también adoptan una postura positiva sobre las ideas de sostenibilidad, representación y crecimiento del deporte. Si eso te parece bien, sigue leyendo para ver qué hemos encontrado.

1. Rafa

Rapha es una voz relativamente moderna en el mundo de las marcas de ciclismo. Hace dos décadas, los fundadores Simon Mottram y Luke Scheybeler eligieron el nombre de un equipo ciclista en la década de 1960 y comenzaron a fabricar ropa de ciclismo de carretera centrada en la moda. Luego, en 2013, el patrocinio del Team Sky (ahora Ineos Grenadiers) marcó una mayor entrada al escenario mundial y un mayor enfoque en el rendimiento. Sin embargo, eso no es lo que los coloca en esta lista ahora.

En muchos sentidos, la finalización del patrocinio del Team Sky en 2015 fue cuando Rapha comenzó a emprender un nuevo camino. En lugar de saltar a otro equipo masculino, la siguiente elección de patrocinio que hizo Rapha fue para el equipo UCI Women's WorldTour Canyon-SRAM. El diseño salvaje no se parecía a nada que existiera y no hay duda de que fue una declaración. La marca estaba indicando alto y claro que estaba impulsando las carreras femeninas.

Luego, en 2018, Rapha hizo otra declaración con la introducción de la línea Explore. La línea Explore es una señal de que Rapha es más que las tradicionales carreras europeas. Podría decirse que estas dos señales se han unido para definir qué hace que Rapha sea la marca que es. La marca continúa patrocinando tanto a hombres como a mujeres en el WorldTour, pero el nombre Rapha también es sinónimo de todo tipo de ciclismo fuera de la red.

Rapha publica un informe de impacto y sostenibilidad y vigila de cerca cómo los productos que fabrica impactan al mundo, con un énfasis cada vez mayor en los materiales reciclados.

2. Castelli

No es un requisito tener una rica historia si quieres confeccionar la mejor ropa de ciclismo, pero algunas marcas la tienen. Castelli tiene una historia que se remonta a una pequeña sastrería en Milán en 1876. Desde entonces, Castelli ha conseguido bastantes primicias en la industria como marca.

Fue la primera marca en fabricar pantalones cortos de carrera de Lycra, la primera en utilizar el proceso de impresión sublimada para maillots y pantalones cortos, la primera con ropa térmica de invierno, la primera en fabricar monos aerodinámicos; La lista sigue y sigue. Vistió a Fausto Coppi con camisetas de carreras de seda cuando el resto del pelotón todavía vestía lana, mientras que la Gabba era la camiseta original de alto rendimiento para competir con mal tiempo, una innovación muy imitada que ha supuesto otra actualización del Gabba R.

Hoy en día, todavía viste a algunos de los mejores equipos de carreras profesionales y fabrica algunas de las mejores prendas técnicas de ciclismo disponibles en una variedad de precios.

Sin embargo, es importante para este artículo que Castelli pasara por un cambio de propietario a finales de los años 90. Hoy Castelli está bajo el mismo paraguas de marca corporativa que Sportful. La empresa matriz todavía proviene del norte de Italia y el grupo MVC ha dedicado una parte importante del sitio web a los esfuerzos de sostenibilidad. Parte de eso son detalles sobre una iniciativa lanzada en 2021 para repensar los productos desde cero. La idea es hacer que el producto final sea “más duradero, reutilizable, fácilmente reparable y reciclable” y vale la pena destacarlo. Ese tipo de pensamiento beneficia a una empresa, a los clientes y al medio ambiente y ese es el mejor tipo de iniciativa de sostenibilidad.

3. deportivo

La historia de Sportful es como la de muchas otras empresas de ropa técnica: un innovador y un atleta crearon la ropa que querían usar y nunca dejó de crecer. En este caso particular, en 1972 Giordano Cremonese quedó intrigado por el desafío de una nueva carrera de esquí de fondo de 70 kilómetros que se disputaba cerca de su casa. Sintió que la ropa disponible en ese momento era inadecuada para una carrera tan larga en un valle frío.

Su solución fue crear la suya propia utilizando telas acrílicas de última generación, por aquel entonces. En 1985, tras consolidarse como una exitosa marca de ropa de esquí, Sportful comenzó a desarrollar ropa de ciclismo. Como se mencionó anteriormente, la marca matriz Sportful adquirió la marca de ropa italiana Castelli a finales de los años 90.

Hoy, ambas marcas están sujetas a las mismas iniciativas corporativas de sostenibilidad. En lugar de secretos y competencia, la empresa matriz utiliza el poder adquisitivo añadido para impulsar la sostenibilidad de ambas marcas. En particular, la empresa matriz MVC destaca el cambio del uso de PFAS de cadena larga a soluciones de cadena C6 más cortas a medida que continúa avanzando hacia la impermeabilización sin PFC, como la utilizada en los tejidos Sportful Fiandre.

4. Perla Izumi

Pearl Izumi es una marca de dualidades. Es sencillo y tiene una amplia red de distribución. Entra en muchas pequeñas tiendas de bicicletas o tiendas al aire libre con secciones para bicicletas y Pearl Izumi tiende a estar allí. Los precios son relativamente asequibles y el equipo está bien hecho. Sin embargo, si miras un poco más allá, Pearl Izumi tiene otro lado. Hay equipos increíblemente innovadores y centrados en la tecnología en la cartera de Pearl Izumi. Fue el primero en fabricar ropa específica para bicicleta de montaña, el primero en utilizar el sistema de cierre BOA para sus zapatillas y el primero en fabricar un guante de ciclismo tipo langosta.

Sin embargo, ese es solo el lado específico del producto de la marca. Cuando se trata de sostenibilidad y representación, la marca avergüenza a los demás. De una manera casi incomparable, Pearl Izumi ha abrazado la idea de hacer del mundo un lugar mejor a través de la huella que deja la marca. El objetivo de los materiales cambia constantemente y se vuelve cada vez más difícil según el progreso realizado. En este momento, la marca está en camino de alcanzar el objetivo de que el 98% de los productos estén fabricados con materiales sostenibles.

También vale la pena mirar la lista de atletas patrocinados por Pearl Izumi. Son personas que lucen diferentes a los ciclistas tradicionales. Personas como Brook Gowdy, quien afirma con orgullo: “Seguramente puedo seguir adelante y ser la representación para que las jóvenes como yo, las jóvenes de color, sepan que estos senderos les pertenecen, que esta comunidad de ciclismo de montaña, que les pertenece”. a nosotros también”.

5. Endura

La ropa de ciclismo Endura es una marca fundada en Escocia en 1993 por Jim MacFarlane. Jim no estaba satisfecho con la ropa de ciclismo disponible en ese momento, así que se hizo la suya propia. A pesar de su interés por las contrarreloj, la marca se encontró produciendo ropa para ciclismo de montaña. Siendo el clima en Escocia como es, no sorprenderá que se fabrique ropa de alto rendimiento que sobresale en todas las condiciones. Hoy en día, la empresa produce ropa técnica tanto para disciplinas de carretera como todoterreno.

Hasta hace poco, Endura era el patrocinador de ropa del equipo Movistar, que desarrolló y compitió con los kits Pro SL y D2Z Aero de Endura. Endura abandonó el WorldTour en octubre de 2019 afirmando que las restricciones de la UCI eran un “callejón sin salida para el desarrollo”. Con menos restricciones, Endura espera seguir desarrollando ropa de vanguardia.

6. MAAP

El ciclismo MAAP solo existe desde 2014 y es relativamente nuevo en ropa para montar. Hay un elemento de moda definido en la marca fundada por Oliver Cousins ​​y Jarrad Smith. La pareja aporta décadas de experiencia en diseño y moda y anteriormente ha trabajado con empresas como Stussy, Mambo y Globe.

No hay duda de que el equipo MAAP es elegante. Sin embargo, esto no va en detrimento del rendimiento. Los tejidos de MAAP proceden de fábricas suizas e italianas con producción en Milán. La marca incluso ha trabajado con el científico deportivo y fundador de Adaptive Human Performance Ken Ballhause para diseñar su propia gamuza. Sin embargo, ese es sólo un aspecto de lo que significa rendimiento.

Una métrica de desempeño igualmente importante es la longevidad. La ropa de ciclismo es cara y queremos que dure, pero la ropa que dura también es mejor para el medio ambiente. Si marca el Declaración de sostenibilidad MAAP , hay mucha información sobre el uso por parte de la marca de tejidos con certificación Bluesign o Oeko-Tex. Eso es positivo, por supuesto, pero a veces parece una idea conceptual. Cuando se trata de la ropa que compramos, la afirmación “podemos garantizar que cada producto que se ofrece actualmente esté diseñado para durar el mayor tiempo posible” es una victoria fácil tanto para el medio ambiente como para el bolsillo.

7. Velocio

Originaria de Nueva Inglaterra, Velocio fue cofundada por la ex profesional australiana Kristy Scrymgeour. Es una marca cuya base se basa en proporcionar equipos de ciclismo a mujeres y sólo a mujeres, lo que va en contra de la prominencia del marketing orientado a los hombres. Hoy en día, la marca atiende a todos los géneros, pero continúa defendiendo la diversidad y la inclusión con su amplia gama de tallas y su voluntad de mostrar una variedad de tipos de cuerpo y etnias en el marketing de sus productos.

Más allá de los conceptos de inclusión, existe una sólida cultura de sostenibilidad integrada en todo lo que hace Velocio. Una cosa que eso significa es que hay muchos materiales reciclados. Con ese fin, en abril de 2018, Velocio hizo la transición del culotte con tirantes Signature a lycra 100% reciclada. Sin embargo, la marca no se detuvo ahí. A partir de la colección 2019, “Velocio incorporó tejidos reciclados en más de la mitad de la colección”.

A nivel técnico, la ropa de la marca ha impresionado cada vez que la hemos probado, desde guantes de invierno hasta pantalones cortos de verano y todo lo demás. También se compromete a reducir su impacto ambiental, utilizando materiales certificados BlueSign y/o Oeko-tex, energía renovable y envases biodegradables para todo lo que fabrica y vende.

8. POS

Cuando piensas en las mejores marcas de ropa de ciclismo, es poco probable que pienses en POC. La marca es mejor conocida por sus cascos y tenemos dos de ellos en nuestra guía del comprador de los mejores cascos para bicicletas de carretera. Sin embargo, hay más en la marca y puedes encontrar algunas de las mejores prendas confeccionadas con una etiqueta POC.

Como hemos explorado esa ropa en este sitio con reseñas como la que cubre el Chaqueta POC Supreme , ha surgido algo más. POC está avanzando agresivamente hacia mejores prácticas comerciales en lo que se refiere a la sostenibilidad. Significa elementos como el Casco POC de mielina que utiliza materiales reciclados, construcción sin pegamento y un diseño teniendo en cuenta el desecho y también significa ropa con un enfoque similar en la sostenibilidad.