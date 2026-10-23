Modern Adventure Factor Racing ha confirmado que Jonas Rutsch y Patrick Eddy se unirán al equipo para la temporada de clásicas de 2027. Los dos corredores aportarán una valiosa experiencia al equipo, que busca destacar en las carreras más emblemáticas del calendario ciclista.

Rutsch, un talentoso corredor alemán, ha demostrado sus habilidades en carreteras adoquinadas y terrenos difíciles. Con solo 24 años, ya ha logrado destacar en varias clásicas importantes y se espera que juegue un papel crucial en las ambiciones del equipo para la próxima temporada.

Por su parte, Eddy, un ciclista belga de 28 años, también es conocido por su capacidad para sobresalir en terrenos exigentes. Su experiencia y habilidades en las clásicas serán un activo importante para Modern Adventure Factor Racing.

El equipo espera que la combinación de juventud y experiencia de Rutsch y Eddy les permita competir al más alto nivel en las carreras de un día más desafiantes del calendario. Con estos dos nuevos fichajes, Modern Adventure Factor Racing se perfila como un equipo a tener en cuenta en las clásicas de 2027..