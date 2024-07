Los Airpods 3, 2 y Pro 2 se pueden encontrar al precio más bajo de la historia con hasta un 47 % de descuento

Amazon ha lanzado hoy su oferta Prime Day que durará solo dos días (16 y 17 de julio), por lo que tendrás que ser rápido si quieres conseguir una ganga.

Hasta ahora, ha habido docenas de grandes ofertas de ciclismo en el Prime Day, pero algunas de las mejores que hemos visto hasta ahora son cortesía de los siempre populares AirPods de Apple. Con la popularidad de los auriculares inalámbricos internos de Apple y los importantes descuentos que ofrecen, es sin duda una oferta que vale la pena aprovechar mientras haya existencias.

Los lectores de EE. UU. y el Reino Unido pueden ahorrar entre un 22 % y un enorme 47 % en toda la gama.

A continuación se muestran las ofertas en resumen:

AirPods Pro 2

🎧 Estados Unidos: $278.00 $168,99 (32% de descuento)

🎧 Reino Unido: £229,00 £179,00 (22% de descuento)

AirPods (2.ª generación)

🎧 Estados Unidos: $129.00 $69,29 (47% de descuento)

🎧 Reino Unido: 129,00 £ £95,00 (26% de descuento)

AirPods (3.ª generación)

🎧 Estados Unidos: $169.00 $119,99 (29 % de descuento) Carga Lightning

🎧 Reino Unido: £169,00 £129,00 (24 % de descuento) Carga Lightning

🎧 Reino Unido: £179,00 £139,00 (22 % de descuento) Carga MagSafe

Dado que Prime Day solo dura dos días, no podemos estar seguros de cuánto tiempo se mantendrán estos precios; sin embargo, mientras estén disponibles, estos significan los precios más bajos que Amazon ha enumerado para los AirPods de Apple.

En detalle: Ofertas de Apple AirPods en Amazon Prime Day

Ofertas de AirPods Pro 2 en el Prime Day

Los auriculares inalámbricos Apple AirPods Pro 2 (o 2.ª generación) existen desde 2022 y ofrecen un rendimiento de gama alta superior al de los AirPods estándar. Además de un diseño de auriculares que bloquea más el ruido ambiental, el modelo Pro 2 también cuenta con cancelación activa de ruido (ANC).

La carga de los AirPods Pro 2 está a cargo del USB-C, lo que significa que si tienes un iPhone 15 solo necesitas llevar un cable para cargar tanto tu teléfono como los AirPods, mientras que los AirPods 2 y 3 usan el conector Lightning más antiguo.

Aunque los AirPods Pro 2 permiten a los usuarios bloquear el mundo circundante con ANC, algo que me gusta especialmente de este modelo es la posibilidad de seleccionar el modo “Transparencia”. En este modo, los auriculares dejan entrar activamente el ruido que te rodea, lo que puede resultar beneficioso si te gusta usar auriculares mientras conduces o, en general, cuando quieres seguir escuchando lo que te rodea.

Algunas de las funciones más profesionales que me encantan son Adaptive Audio y Conversation Awareness, estas funciones reducen automáticamente el volumen de cualquier medio que se esté reproduciendo para que puedas chatear sin necesidad de quitarte los auriculares.

Para aquellos que están constantemente en movimiento, los AirPods Pro 2 pueden durar alrededor de seis horas con una sola carga, aunque este tiempo se reduce a 4,5 si lo usas para llamadas y el estuche ofrece alrededor de 30 horas de duración de batería adicional.

Ofertas de AirPods 2 en el Prime Day

La segunda generación de los auriculares inalámbricos AirPods de Apple se lanzó en marzo de 2019 y, aunque ya tienen cinco años, todavía representan una gran opción para quienes buscan un par de auriculares totalmente inalámbricos.

La carga de los AirPods está a cargo del estuche de almacenamiento que utiliza el ahora un poco obsoleto cable Lightning, pero para la mayoría de los usuarios esto probablemente no será un factor decisivo.

Para aquellos que buscan AirPods con un presupuesto limitado, los AirPods 2 son la oferta más económica de la marca y, aunque carecen de la funcionalidad de sus hermanos más caros, los AirPods 2 siguen siendo una opción decente en el mercado de auriculares inalámbricos.

El diseño de los auriculares de los AirPod Pro 2 no es para todos los gustos ni para todas las formas de oído y, si no te molesta especialmente no tener cancelación de ruido activa, los AirPod 2 estándar podrían ser adecuados para ti. El ajuste real de los auriculares es muy similar al de los antiguos auriculares con cable que solían venir con los iPod y iPhone de antaño.

También tienen habilitada la opción Buscar, que te permite encontrarlos cuando inevitablemente los dejas en algún lugar y luego olvidas por completo dónde estaba ese lugar.

Ofertas de AirPods 3 en el Prime Day

El último modelo básico de auriculares internos de Apple, que llegará al mercado en 2021, tiene un perfil similar al de los AirPods 2, pero incluye muchas funciones adicionales. La novedad principal es lo que Apple llama audio espacial, que imita una experiencia de sonido envolvente y crea el efecto de un sonido de 360 ​​grados.

La tercera generación de los AirPods ofrece la posibilidad de elegir entre la carga Lightning tradicional o la carga inalámbrica MagSafe, según tus preferencias. La ventaja de la opción MagSafe es que admite tanto la carga Lightning como la carga inalámbrica, aunque esto supone un ligero aumento de precio.

Algo que debes tener en cuenta si te gusta usar tus auriculares mientras haces ejercicio es que los AirPods 3 solo tienen clasificación IPX4. Esto significa que pueden resistir salpicaduras de agua, pero es posible que no sean los más adecuados para un día lluvioso o para una jornada de sudor en verano.

Ofertas de Garmin en el Prime Day: Las unidades principales, las luces y los wearables están todos en oferta en Prime Day

Asegúrate de consultar todas las mejores ofertas disponibles por tiempo limitado consultando nuestro resumen de las mejores ofertas de ciclismo del Amazon Prime Day. Aquí puedes encontrar una lista de todas las ofertas que creemos que debes conocer.