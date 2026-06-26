Hasta un 29% de descuento en las computadoras Edge Series 500, 800, 1000 y Explore, mientras comienza una guerra de precios en el Reino Unido

Actualmente estamos en medio de un evento de oferta de Amazon Prime Day de cuatro días, y este año, el gigante minorista parece tenerlo en las computadoras para bicicletas.

Entre nuestra búsqueda de las mejores ofertas de ciclismo Prime Day, ya hemos descubierto una gran cantidad de ofertas de computadoras Wahoo Elemnt en el Reino Unido, un precio increíble en Hammerhead Karoo 3 e incluso una oferta en iGPSport BiNavi, un competidor económico para los grandes.

Ahora es el turno de Garmin, cuyas computadoras Edge están alcanzando precios históricamente bajos gracias a Amazon, que en realidad parece tener competencia con toda la tecnología de Garmin, con radares, relojes inteligentes e incluso pedales medidores de potencia que reciben el tratamiento de precio reducido.

Las ofertas que hemos encontrado cubren seis modelos diferentes en todos los rangos de precios, desde el Edge Explore 2, fácil de navegar, pasando por el 540, 550, 840 y 540, hasta el lujoso Edge 1050.

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La guerra de precios

Si hay algo bueno que se puede derivar del gran tamaño que ha alcanzado Amazon, es que cuando organiza un evento de rebajas como Prime Day, otros minoristas se dan cuenta y, como ha sucedido aquí, igualan el precio.

Como verá en los precios enumerados anteriormente, muchos de los minoristas estadounidenses, como Jenson, Competitive Cyclist y REI, han igualado el precio de Amazon hasta el último centavo. Si prefiere comprar en cualquiera de los minoristas más especializados en ciclismo, puede hacerlo sin verse obligado a pagar más.

En el Reino Unido, Balfe's Bikes ha ido un paso más allá y ha rebajado al gigante en un par de modelos.