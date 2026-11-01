Según los informes, el esloveno rechaza la oferta de Lotto-Intermarché, mientras que Visma-Lease a Bike busca en otra parte para ocupar el puesto final en la lista

Primož Roglič es el último gran piloto que aún firma un contrato para la temporada 2027, y parece que dos de sus opciones ahora están fuera de la mesa.

El esloveno ha llegado al final de su etapa de tres años en Red Bull-Bora-Hansgrohe y ha sido vinculado con muchos otros equipos para 2027.

El piloto de 37 años también ha insinuado que se retirará por completo de las carreras, contando ciclismonoticias en Il Lombardia, “Aún no lo sé. Ya veremos. Ya veremos”, cuando se le preguntó sobre sus posibilidades de seguir adelante en 2027.

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A Roglič se le ha relacionado con un cambio a varios equipos el próximo año, incluidos Lotto-Intermarché, Pinarello-Q36.5, Unibet Rose Rockets y Tudor. También se rumorea un regreso a su antiguo equipo, Visma-Lease a Bike, con WielerFlits Informando recientemente que la escuadra holandesa ha preguntado por su futuro.

Sin embargo, parece que Visma y Lotto ahora están fuera de la mesa como opciones para el subcampeonato de la Vuelta a España.

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Het Laatste Nieuws informaron que Roglič efectivamente mantuvo conversaciones con Visma en las últimas semanas, pero el miércoles afirmaron que las conversaciones habían sido canceladas.

El equipo tiene 29 corredores confirmados para 2027, pero, según se informa, están mirando a un corredor de Clásicos o un golpeador para su puesto final. Posiblemente promocionarán a un joven ciclista de su programa de desarrollo.

Las conversaciones con Lotto fueron más allá: el equipo belga, que este invierno se despide de dos líderes, Arnaud De Lie y Lennert Van Eetvelt, le ofreció un contrato a Roglič. Sin embargo, según Het Laatste Nieuwsha rechazado su oferta.

El futuro de Roglič sigue abierto. Los tres equipos previamente vinculados con él tienen espacio en la plantilla abierto para él, mientras que la posibilidad de retirarse sigue sobre la mesa.

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