Según los informes, el esloveno rechaza la oferta de Lotto-Intermarché, mientras que Visma-Lease a Bike busca en otra parte para ocupar el puesto final en la lista


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Primož Roglič es el último gran piloto que aún firma un contrato para la temporada 2027, y parece que dos de sus opciones ahora están fuera de la mesa.

El esloveno ha llegado al final de su etapa de tres años en Red Bull-Bora-Hansgrohe y ha sido vinculado con muchos otros equipos para 2027.

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