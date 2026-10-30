Katherine Sarkisov, Tabea Huys y Kate Richardson entre la alineación del primer año de Lidl-Trek Future Racing Women


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Lidl-Trek está añadiendo un equipo de desarrollo femenino a su alineación de equipos para 2027, lanzando Lidl-Trek Future Racing Women con una plantilla de 10 pilotos repleta de talento.

Lidl-Trek lanzó su equipo sub-23 masculino en 2024, y ahora se unirá al pequeño número de equipos para dirigir un equipo de desarrollo femenino con su nuevo proyecto para 2027. Se registrará a nivel continental y no es estrictamente un equipo sub-23, con algunas ciclistas mayores en la plantilla.

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