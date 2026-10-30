Katherine Sarkisov, Tabea Huys y Kate Richardson entre la alineación del primer año de Lidl-Trek Future Racing Women

Lidl-Trek está añadiendo un equipo de desarrollo femenino a su alineación de equipos para 2027, lanzando Lidl-Trek Future Racing Women con una plantilla de 10 pilotos repleta de talento.

Lidl-Trek lanzó su equipo sub-23 masculino en 2024, y ahora se unirá al pequeño número de equipos para dirigir un equipo de desarrollo femenino con su nuevo proyecto para 2027. Se registrará a nivel continental y no es estrictamente un equipo sub-23, con algunas ciclistas mayores en la plantilla.

El equipo estará compuesto por 10 ciclistas de ocho países diferentes, entre ellos la estadounidense Katherine Sarkisov, la británica Kate Richardson y la austriaca Tabea Huys, que ya ha estado montando una stagiaire para el equipo Women's WorldTour de Lidl-Trek este otoño.

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También están en la alineación la pareja italiana Chantal Pegolo y Matilde Rossignoli, la luxemburguesa Liv Wenzel, la española Ane Zubeldia (hija del profesional retirado Haimar), la danesa Olympia Norrid-Mortensen, la alemana Messane Bräutigam y la compatriota de Sarkisov, Ella Sabo.

El lanzamiento del equipo marca “un nuevo y apasionante capítulo en el compromiso del equipo de fomentar la próxima generación de talentos en el ciclismo femenino”, afirmó el equipo.

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“Nuestro objetivo es dar a las jóvenes ciclistas el tiempo, el apoyo y las oportunidades que necesitan para desarrollarse”, afirmó el director del equipo femenino, Fränk Schleck.

“El paso al WorldTour es cada vez más exigente, por lo que queremos crear un camino claro donde los ciclistas puedan aprender, cometer errores y crecer sin la presión inmediata de obtener resultados”.

Si bien los equipos sub-23 son comunes entre los equipos masculinos del WorldTour, todavía es sólo una minoría de equipos femeninos los que ejecutan un programa de este tipo, en parte debido al hecho de que no existe un circuito de carreras sub-23 exclusivo para mujeres.

Lidl-Trek se unirá a Canyon-SRAM, AG Insurance-Soudal, Liv AlUla Jayco y Fenix-Premier Tech para tener un brazo de desarrollo en 2027, aunque el número total de dichos equipos seguirá siendo el mismo después de que UAE Team L'IMAD cerró su equipo de desarrollo este año.

“Ahora es el momento adecuado porque el ciclismo femenino está creciendo y nuestra inversión debe extenderse más allá del equipo WorldTour. También tenemos la responsabilidad de ayudar a desarrollar la próxima generación”, continuó Schleck.

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“Al seleccionar a los corredores, miramos más allá de los resultados. El potencial, la actitud, la voluntad de aprender y lo que cada corredor podía aportar al grupo eran todos importantes. También queremos apoyar a los corredores en diferentes disciplinas, porque hay más de una ruta para convertirse en un corredor de ruta exitoso”.

Aunque las carreras serán, por supuesto, importantes para el equipo, Schleck también subrayó el compromiso del equipo de preparar a los pilotos para la vida profesional en general.

“El objetivo es prepararlos para las exigencias del ciclismo profesional, tanto dentro como fuera de la bicicleta. Ganar es parte de ese proceso de aprendizaje, pero el éxito también significará ver a los ciclistas ganar confianza, asumir responsabilidades y eventualmente ganarse su lugar en el WorldTour”, dijo.

Sarkisov, Rossignoli y Huys son los nombres que los lectores probablemente reconocerán. Rossignoli terminó segundo en la carrera de ruta juvenil femenina en el Campeonato Mundial en Montreal el mes pasado, mientras que Sarkisov ha estado compitiendo en carreras por etapas en Europa este año con el equipo nacional de EE. UU., quedando séptimo en la carrera femenina U23 en el Mundial.

Huys, que es una de las ciclistas más veteranas del equipo con 21 años, ya ha estado compitiendo en el pelotón profesional a nivel continental este año, obteniendo algunos resultados prometedores que le valieron una carrera destacada con Lidl-Trek y ahora un lugar en el equipo de desarrollo.

Ella Sabo llega de EE. UU. después de correr para el Blue Ridge-Twenty28 de Virginia, con el que consiguió un impresionante tercer puesto en el Philadelphia Cycling Classic, a la altura de los ciclistas del WorldTour.

El equipo ya se unió a la reunión más amplia del equipo en Bad Wimpfen, Alemania, este otoño, con su debut en la carretera previsto para 2027.

Lidl-Trek Future Racing Women para 2027

Chantal Pegolo, 19 años, Italia

Tabea Huys, 21 años, Austria

Ane Zubeldía, 18 años, España

Matilde Rossignoli, 18 años, Italia

Kate Richardson, 24 años, Gran Bretaña

Olympia Norrid-Mortensen, 21 años, Dinamarca

Liv Wenzel, 22 años, Luxemburgo

Messane Bräutigam, 20 años, Alemania

Katherine Sarkisov, 22 años, Estados Unidos

Ella Sabo, 20 años, Estados Unidos

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