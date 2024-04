Medallista de bronce olímpico en pista de EE. UU. en plena forma en las Clásicas para la París-Roubaix

Human Powered Health confirmó una extensión de contrato por dos años con la polivalente velocista Lily Williams, quien formará parte del plantel del WorldTeam en el Paris Roubaix Femmes este sábado. La medallista olímpica en pista del nuevo contrato del equipo de EE. UU. significa que continuará compitiendo con el equipo Women's WorldTour con sede en EE. UU. hasta 2026.

Williams, la primera ciclista confirmada para el equipo durante las próximas dos temporadas, ha pasado cinco de sus siete años como ciclista profesional con el equipo con sede en Estados Unidos. Consiguió su primer gran podio en una carrera europea hace tres semanas en Nokere Koerse. En la subida de Lange Ast con menos de 15 kilómetros por recorrer, Williams siguió un ataque del dúo SD Worx-Protime Lotte Kopecky y Lorena Wiebes y se mantuvo en el tercer puesto en los últimos kilómetros.

“Estaré muy feliz de pasar la mayor parte de mi carrera en este equipo. Ha sido muy gratificante ser parte de un proceso en el que mejoramos juntos. Cada año que he estado en este equipo he mejorado”, dijo Williams en un comunicado de prensa del equipo. “En los últimos meses, hemos visto los primeros resultados consistentes desde que estamos en el WorldTour, pero eso es sólo la superficie de lo que ha estado evolucionando detrás de escena”.

Además de su podio en Bélgica, Williams ayudó a su compañera de equipo Daria Pikulik a conseguir el tercer puesto en Brujas-De Panne. Está en buena forma, con buenas piernas y capacidad para luchar por la posición mientras se dirige a la última carrera de su campaña de Clásicos de primavera el sábado en París-Roubaix.

En el accidentado recorrido de este sábado para una tercera carrera en Paris-Roubaix, Williams competirá junto a Katia Ragusa, Romy Kasper, Alice Wood y sus compañeras de equipo francesas Audrey Cordon-Ragot y Maëlle Grossetête, quienes la ayudaron con movimientos estratégicos en Nokere Koerse.

Williams demostró su potente motor el año pasado con un top cinco en La Classique Morbihan, séptima en Ronde de Mouscron y décima en la general del Bretagne Ladies Tour. Antes de las Clásicas de primavera de este año, quedó quinta en la etapa final de la Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. Pero su objetivo es hacer otro viaje a los Juegos Olímpicos.

“El equipo me está ayudando porque mi objetivo es competir en París este verano”, dijo Williams.

“Quiero ver una consistencia continua y demostrar que pertenezco al WorldTour. Sea lo que sea, ya sea que yo obtenga el resultado o ayude a alguien más, no me importa. Es un esfuerzo de todo el equipo y me siento valorado en Human Powered Health sin importar lo que esté haciendo”.

Después de hacer la transición de la carrera universitaria al ciclismo de ruta en 2018, Williams llevó sus habilidades de sprint a la pista y fue recompensada en 2020 con una camiseta arcoíris mientras ayudó al equipo de EE. UU. a ganar el título mundial en la persecución por equipos femenina. En los Juegos Olímpicos de Tokio, formó parte del equipo estadounidense que ganó la medalla de bronce en la misma disciplina, y siguió ese éxito con podios en las Copas de Naciones en Persecución Individual y Madison.

