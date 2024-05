La ciclista británica pide fin a su carrera después de que el sistema antidopaje del Reino Unido finalmente descubriera que no tenía “culpa ni negligencia” por el asma y los diuréticos positivos.

La ex ciclista de EF Lizzy Banks habló abiertamente sobre su batalla para limpiar su nombre después de arrojar un resultado analítico adverso en una prueba antidopaje del Reino Unido en julio pasado.

El corredor británico fue notificado por la UKAD de un resultado positivo en la prueba del medicamento para el asma Formoterol, así como de un nivel bajo del diurético clortalidona, “indicativo de contaminación”.

Como resultado, Banks pasó gran parte del año pasado intentando limpiar su nombre, y UKAD insistió en imponerle una prohibición de dos años, escribió en una entrada en su sitio web personal.

Banks escribió que después de las dos pruebas positivas, ella había “pasado los últimos nueve meses de mi vida investigando y escribiendo mis presentaciones para establecer cómo ocurrió el evento de contaminación” antes de que el caso finalmente pasara a un tribunal.

Escribió que UKAD cambió su posición apenas cinco días ante el tribunal, concluyendo que Banks “no tenía culpa alguna y había ejercido un nivel extremadamente alto de cuidado en todo momento para evitar ingerir una sustancia prohibida”.

Después de meses de prepararse y luchar por su caso, UKAD finalmente llegó a la conclusión de que Banks “no tenía culpa ni negligencia” por los aspectos positivos y, por lo tanto, evitaría cualquier sanción como resultado.

“Este proceso me ha costado una cantidad enorme, literal y metafóricamente. Mi marido y yo gastamos cada centavo de nuestros ahorros y el enorme costo mental ha dejado profundas cicatrices”, escribió Banks.

“Pero de alguna manera, a pesar de todo, sabía que tenía que luchar. Desde el principio supe de otros atletas que se encontraban en situaciones similares con contaminación por clortalidona, cuyas vidas y carreras también estaban destrozadas.

“Este proceso me llevó hasta el límite y mi miedo de que un atleta fuera más allá de ese límite es lo que me impulsó a intentar incitar un cambio positivo esencial. Con mi experiencia en medicina, mi buena suerte en la vida de haber tenido una excelente educación y Finalmente, con mi tenaz determinación, realmente creí que si yo no podía luchar contra las injusticias de este sistema, ningún atleta podría hacerlo”.

Una entrevista con Banks publicada por El Telégrafo el martes afirma que Banks y su marido estimaron que han gastado más de £40.000 luchando en los casos, añadiendo que ahora ella está poniendo fin a su carrera como resultado de la terrible experiencia.

En la entrevista, Banks dice que “no podría arriesgarse a hacer que su familia pase por algo como esto nunca más” si volviera a competir. Su retiro es oficial a partir de hoy.

Banks estima que 316 atletas pueden haber dado positivo como resultado de la contaminación en 2019, señalando a la AMA por ignorar el problema.

“La AMA sabe desde hace años que había algo aquí y, sin embargo, no ha hecho nada al respecto”, dijo.

“¿Cómo compensa la AMA a los atletas que han sido acusados ​​injustamente de hacer trampa? ¿Cómo les devuelve esos dos años de vida? ¿Pagarles por todas las ganancias perdidas y los honorarios legales? ¿Reparar su salud mental destrozada? La respuesta corta es: no eso.”

Ahora, sin una carrera ciclista a la que regresar a la edad de 33 años, Banks espera que hacer pública la decisión razonada de la UKAD sobre su caso pueda ayudar a otros atletas que pasan por lo mismo en sus propios casos similares.

Puede leer el análisis detallado de Banks sobre su historia y la lucha contra los casos en su sitio web, lizzybanks.co.uk.