'Hablas con mucha gente en el mundo del ciclismo. Es una comunidad pequeña. “Así que sí, lo hemos hecho”, dice el jefe del equipo cuando se le pregunta sobre el contacto con la estrella danesa.


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El director general de Uno-X Mobility, Thor Hushovd, admitió que su equipo está interesado en el dos veces ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, pero dijo que las exigencias salariales del danés serían actualmente demasiado altas para el equipo escandinavo.

El equipo creció rápidamente y emergió como una fuerza real este año, el primero en el WorldTour, con etapas en los tres Grandes Vueltas. No sorprende que estén interesados ​​en los corredores más importantes de Dinamarca y Noruega, los dos países que componen su plantilla.

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