'Hablas con mucha gente en el mundo del ciclismo. Es una comunidad pequeña. “Así que sí, lo hemos hecho”, dice el jefe del equipo cuando se le pregunta sobre el contacto con la estrella danesa.

El director general de Uno-X Mobility, Thor Hushovd, admitió que su equipo está interesado en el dos veces ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, pero dijo que las exigencias salariales del danés serían actualmente demasiado altas para el equipo escandinavo.

El equipo creció rápidamente y emergió como una fuerza real este año, el primero en el WorldTour, con etapas en los tres Grandes Vueltas. No sorprende que estén interesados ​​en los corredores más importantes de Dinamarca y Noruega, los dos países que componen su plantilla.

Hushovd afirmó que fichar a Vingegaard o al ex campeón del mundo Mads Pedersen sería “un sueño”.

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“Cuando te preguntan si te gustaría fichar a Jonas Vingegaard o Mads Pedersen para el equipo, es un sueño. Yo diría que sí, pero creo que todos los demás equipos habrían dicho lo mismo. Es imposible decir que no”, dijo Hushovd a la emisora ​​noruega. Sykkelpodden de TV2 podcast.

El ex ganador del maillot verde del Tour de Francia, que se incorporó a Uno-X como director general en 2024, añadió que técnicamente ha estado en contacto con Vingegaard. Sin embargo, su admisión apenas confirmó nada tan concreto como las negociaciones contractuales.

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“Se habla con mucha gente en el mundo del ciclismo. Es una comunidad pequeña. Así que sí, lo hemos hecho”, dijo, sin revelar mucho.

A principios de este año, el corredor de Uno-X Magnus Cort dijo viaplay que Uno-X sería el primer puerto de escala de Vingegaard si dejara Visma-Lease a Bike.

“Él siempre dice que si alguna vez dejara Visma, sería por Uno-X. Así que no es completamente imposible, pero probablemente no será fácil”, dijo.

El contrato de Vingegaard con el Visma finaliza a finales de 2028 y nunca ha indicado que planea dejar el equipo holandés.

Aparte de eso, el principal obstáculo de Uno-X sería el alto salario del danés, que se dice que ronda los 5 millones de euros, una cuarta parte del presupuesto total del equipo.

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“Lo que no me interesa cuando se trata de incorporar a Vingegaard es pagarle su salario. Es bastante sustancial. Pero lo que podría ser posible sería traer una firma o compañía danesa que quiera establecer vínculos con Noruega”, dijo Hushovd.

Un hipotético futuro equipo Uno-X con Vingegaard a bordo también forzaría, naturalmente, un cambio radical en la forma en que el equipo aborda las carreras. Actualmente, el equipo es conocido por su estilo de carrera agresivo, con un gran enfoque en las escapadas y las oportunidades para cada corredor.

Sin duda, el equipo correría hacia mayores éxitos, aunque su espíritu tendría que cambiar, algo que a Hushovd no parece gustarle por ahora.

“Sé que a Jonas Vingegaard le gustaría correr para Uno-X. Hay muchos ciclistas a los que les gustaría hacerlo. Somos vistos como un equipo atractivo y emocionante. Pero al mismo tiempo, creo que nos tranquiliza un poco el hecho de que nos centramos en más ciclistas y pilotamos ofensivamente”, dijo Hushovd.

“Si hubiéramos tenido a Jonas Vingegaard en la Vuelta a España, no creo que hubiéramos corrido así. Tampoco creo que hubiéramos ganado dos etapas como lo hicimos y todo ese tipo de cosas”.

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