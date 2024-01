El mejores candados para bicicletas es una lista en la que he dedicado mucho tiempo a investigar y probar exhaustivamente. No hay nada peor que caminar hasta el lugar donde solía estar tu bicicleta y encontrar un lugar vacío. Se siente violatorio y es un golpe financiero y, a menudo, también un golpe emocional. Ayudar a nuestros lectores a evitar ese destino es una de las cosas más gratificantes que tengo la oportunidad de hacer. Desafortunadamente, cada vez es más difícil.

Solía ​​ser que cualquiera que usara un candado en U o en D de calidad, dependiendo de su ubicación, estaría lo suficientemente seguro porque no valía la pena en comparación con la bicicleta con un candado menos seguro que seguramente estaría cerca. Sin embargo, las cosas han evolucionado y las amoladoras angulares portátiles son un problema importante. Las empresas de cerraduras están empezando a responder pero todavía no hay muchas opciones. El Litelok X1 es una nueva opción que se anuncia como resistente a las amoladoras angulares. Si busca equilibrar la seguridad con la usabilidad y el precio, esta podría ser la solución para hacerlo. Estuve un tiempo viendo cómo era su uso y también saqué la amoladora angular. Sigue leyendo para ver lo que encontré.

Un soporte de calidad contribuye en gran medida a que una cerradura sea fácil de usar.

Diseño y estética

La conclusión es que la amoladora angular portátil es ahora una amenaza importante. En cierto modo, esto tiene que ver con la creciente prevalencia de las bicicletas eléctricas, pero también es simplemente una realidad de innovación tecnológica por parte de los ladrones de bicicletas. Las amoladoras portátiles se han vuelto más baratas y efectivas, mientras que la rentabilidad potencial ha aumentado en valor. Se ha llegado al punto en que cada discusión sobre candados para bicicletas debe tener un descargo de responsabilidad que diga que, si bien un candado puede ser excelente, no resistirá una amoladora. Hay un agujero en el mercado y el Litelok X1 está entrando en ese agujero.

Comprender el diseño del Litelok X1 comienza, como todas las cerraduras, con una comprensión de su uso diario. El Litelok X1 parece ser un candado en U bastante estándar. El espacio interno es de 101 x 196 mm, que está muy cerca del candado estándar Onguard Bulldog que he usado durante años, en parte porque es muy fácil de usar. El grillete en sí tiene un núcleo de metal de aproximadamente 15,5 mm x 15,8 mm y se bloquea en cada lado, lo que requiere dos cortes para liberar una bicicleta. En la parte superior del grillete hay un revestimiento suave de 3,5 mm que protege el marco de arañazos. El revestimiento también presenta una tira de material reflectante a cada lado, además de un logotipo reflectante, para ayudar con la visibilidad.

En la caja encontrarás un par de llaves incluidas en la compra. Cada llave tiene un código grabado con láser, el mismo para ambas, y querrás asegurarte de anotar ese número. Si alguna vez pierde las llaves o simplemente quiere más por cualquier motivo, Litelok vende un par de llaves de repuesto por £20/$20. También puede continuar y registrar la cerradura con Litelok para activar la garantía de tres años y ellos almacenarán el código clave por usted.

Cuando llegue el momento de utilizar la llave, encontrará una de las mejores soluciones para proteger el cilindro de la cerradura de las inclemencias del tiempo. Una de las formas más comunes en que las cerraduras tienden a fallar es debido a la presencia de agua en el cilindro, por lo que las mejores cerraduras encuentran formas de brindar protección. A menudo, es solo una solapa que requiere apertura, pero Litelok usa una cubierta de silicona con una ranura. Puedes pasar la llave a través de él, pero está lo suficientemente apretado como para cerrarse solo. Es una solución que protege el cilindro de la cerradura sin necesidad de utilizar las dos manos.

El sistema de montaje es igualmente inteligente. En la parte superior, interior, de la barra transversal, hay un par de puntos planos unilaterales. Estos se corresponden con piezas opuestas en forma de “C” en el soporte. Simplemente coloque el candado en el soporte y gírelo para fijarlo en estas piezas. Los puntos planos crean un lugar estable para agarrar y hay un punto de goma que mantiene todo apretado y sin ruidos. Si prefiere llevar el candado en el cinturón, también hay una funda de la marca Restrap que se fija al cinturón y sujeta de forma segura cualquier candado en D. Aunque es una compra extra.

Actuación

Cuando reviso las cerraduras, normalmente tengo una sección separada donde hablo de seguridad. La razón es bastante simple: no soy un ladrón de bicicletas. Como cualquier profesión, cuanta más experiencia tengas, mejor serás. Un ladrón de bicicletas se dedica a robar bicicletas y yo no. A menos que mi vida dé un giro drástico, nunca seré tan bueno robando bicicletas. Ante esa realidad, me atengo a la experiencia del uso de una cerradura y me apoyo en los expertos que acreditan las cerraduras para el apartado de seguridad.

Empresas como ART y Sold Secure son expertas en robo de bicicletas. Entienden las prácticas de robo actuales en todo el mundo y certifican cerraduras a niveles específicos. En este caso, el Litelok X1 tiene una calificación Sold Secure Diamond y tiene un cilindro acreditado ART4. Normalmente también tendría que explicar que incluso con esas clasificaciones, una amoladora anulará el bloqueo. Sin embargo, el Litelok X1 es diferente.

No incluí el apartado de seguridad porque el Litelok X1 pretende unirse a un grupo muy selecto de cerraduras capaces de soportar una amoladora angular. El grupo incluye a los Hiplok D1000 y la cerradura Altor SAF. Tanto el Hiplok como el bloqueo SAF son efectivamente resistentes a las amoladoras angulares. La cerradura SAF logra la hazaña al ser tan grande que no se puede atravesar con una amoladora común, mientras que Hiplok adopta un enfoque de mayor tecnología. El Litelok dice ser resistente, pero una amoladora lo atravesará. Sabía que no había manera de escribir esta reseña sin poder compartir exactamente lo que eso significaba.

No vivo en la mejor parte de la ciudad, así que me dirigí a la ferretería local y pregunté qué tipo de espada pensaban que podría usar un ladrón local. Su respuesta fue mostrarme los discos de corte abrasivos económicos diseñados para metal que suelen ser robados. Cogí uno de esos porque es lo que es más probable que esté en uso. Luego, en casa, conecté la única amoladora que tengo, pero en lugar de apretar la cerradura, la puse en el suelo contra una roca. No es exactamente como intentar cortar el candado de una bicicleta, pero no soy un experto con una amoladora, así que lo llamo representativo.

Cuando me puse a trabajar en el Litelok X1, lo primero que noté fue la cubierta exterior. Está ahí para evitar rayones pero también ayuda a proteger el núcleo de la cerradura. A medida que lo cortas, el material se convierte en una sustancia pegajosa fundida que se lanza por todas partes y pega el molinillo. Decidí desde el principio que no estaba dispuesto a arriesgar mi cámara grande en este esfuerzo y en su lugar usé mi Insta360 Uno RS con el mod de 1 pulgada. Estoy agradecido por eso porque un trozo de sustancia viscosa rompió la tapa de la lente.

Lo siguiente a lo que llegas es el núcleo de acero y la capa de Barronium que lo protege. A las marcas de cerraduras les encanta inventar nuevos nombres de materiales, pero aquí no hay ningún elemento nuevo. Hay un núcleo de acero endurecido con un compuesto cerámico fundido al exterior. En realidad no se puede ver la capa separada, pero Litelok afirma que desgastará la hoja y eso es exactamente lo que sucedió.

Mi video dura aproximadamente dos minutos, pero se necesita bastante tiempo para verificar el corte y reorganizar la amoladora. Mi amoladora no tiene protector y las chispas y el material de la cubierta no fueron muy fuertes contra mi mano. Creo que si fuera eficiente y mejor con una amoladora, podría hacer el corte en un minuto. Sin embargo, probablemente sería más lento con una unidad que funcione con baterías. Más importante aún, un solo corte destruyó la hoja. Se necesitan dos cortes para liberar una bicicleta.

Veredicto

Poseer y utilizar un candado para bicicletas tiene dos aspectos. La primera es la experiencia del usuario. En ese frente, el Litelok X1 es excepcional. El precio lo coloca justo por encima de las mejores cerraduras sin reclamos sobre amoladoras angulares. El peso de 1,7 kg es en realidad menor que el de algunas de las cerraduras estándar más pesadas y, a diferencia de la mayoría de las cerraduras más pesadas, hay un sistema de montaje de calidad que no hace ruido. Tiene la mejor acreditación, tiene una cubierta que no raya la bicicleta y hay suficiente espacio interno para que sea fácil de usar. Eso es suficiente para hacer de este un candado que recomendaría, pero también están las afirmaciones de la amoladora angular.

Cuando se trata de derrotar a una amoladora angular, es necesario entenderlo en contexto. Esta cerradura no es a prueba de amoladoras. Lo mencioné como negativo porque si eso es lo que estás buscando, busca en otro lado. Lo que hace es destruir el tipo más común de cuchilla de amoladora con un solo corte y requiere dos.

No te engañes, un ladrón podrá salirse con la suya si se para en una zona concurrida y corta una bicicleta con una amoladora. Quizás no siempre, pero no es raro. Lo que es menos probable es que el mismo ladrón tenga a mano una segunda cuchilla y las herramientas para cambiarla. Nadie espera necesitar eso. Es posible que el Litelok X1 no sea a prueba de amoladoras, pero lo hará lo suficientemente difícil como para que las posibilidades de encontrar un candado con un corte todavía adherido a su bicicleta sean altas. Es una pena que Litelok no respalde el rendimiento con una oferta de seguro similar a Kryptonite.

Especificaciones técnicas: Litelok X1