No hay modelos de alta especificación en una medida dirigida a los consumidores más que a los profesionales

En un movimiento sorpresa, Look ha lanzado hoy una nueva bicicleta de escalada de primer nivel. Normalmente vemos modelos como este pilotados por equipos WorldTour por primera vez en eventos sutilmente coreografiados y lanzados “accidentalmente” en grandes carreras, pero el nuevo 785 Huez no se ha visto bajo los pilotos de Cofidis, al menos no que podamos recordar.

Como sugiere el nombre, la bicicleta apunta a las grandes montañas como Alpe d'Huez, centrándose en un peso bajo y una alta relación rigidez-peso, en lugar de eficiencia aerodinámica.

Dado que Ultegra Di2 es el grupo con las mejores especificaciones, es seguro decir que no es probable que veamos esta bicicleta utilizada en el WorldTour.

Tubos redondos y kit 'normal'

En los últimos años hemos visto un cambio desde que los equipos tenían una bicicleta aerodinámica para el llano y una bicicleta de escalada para las montañas hacia una configuración única de bicicleta de carrera. Look proporciona a Cofidis su 795 Blade RS, y el hecho de que este nuevo Huez no esté disponible en una versión SRAM Red o Shimano Dura-Ace Di2 sugiere que no aparecerá en las filas profesionales.

Esto se ve reforzado por el hecho de que tiene una tija de sillín redonda normal; No es muy aerodinámico, pero en realidad es probable que beneficie a los consumidores. Es más fácil vivir con él y hace que jugar con Bike Fit sea mucho más sencillo.

Los tubos del marco también son predominantemente redondeados y delgados, sin apenas un perfil aerodinámico truncado. Es similar en ese sentido al Specialized Aethos no aerodinámico pero sigue siendo muy popular en ese sentido.

Look dice que la 785 Huez es una plataforma adaptable diseñada para largas jornadas en grandes montañas. Si bien puede tener un enrutamiento de cables interno, la cabina consta de una barra y un vástago separados, lo que alude aún más al hecho de que se trata de una máquina para el consumidor en lugar de un modelo de carrera profesional.

Las barras redondas y una potencia normal, aunque con enrutamiento interno, serán una gran ayuda para los fanáticos de trastear con el ajuste de su bicicleta.

Nanotubos para ahorrar gramos

Si bien los perfiles redondos admiten la derrota en el campo de batalla aerodinámico, ayudan a ahorrar peso. Los perfiles de los tubos, junto con la adición de nanotubos de carbono (CNT), que supuestamente hacen que la disposición sea más fuerte, permitiendo a su vez espesores de tubo más delgados, mantienen el peso del cuadro en 1280 g.

Un pedalier T47 combina muy bien con el resto del estándar sensato para el resto de la bicicleta, además de un espacio libre completamente moderno (aunque no enorme hoy en día) para neumáticos de 32 mm.

Una tija de sillín redonda y una abrazadera externa son cosas raras en las bicicletas nuevas hoy en día.

Especificaciones y precios

El Look 785 Huez está disponible como cuadro por 2490 € / 2490 £ / 2790 $ y en especificaciones que van desde Shimano 105 mecánico por 3690 $ hasta Ultegra Di2 como opción superior por 6490 $. Los precios del Reino Unido y la UE para bicicletas completas aún no se han publicado, pero los actualizaremos tan pronto como estén disponibles.