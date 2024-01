Andar en bicicleta con música es una de esas cosas que hacen la vida un poco mejor. En realidad, lograr que esto suceda de una manera que sea segura y se ajuste a una amplia gama de necesidades es un poco más complicado. Por esa razón, he elaborado una lista de los mejores auriculares para ciclismo pero notarás que no hablo mucho sobre la calidad del sonido en esa lista. La realidad es que hay demasiados detalles para profundizar realmente sin mucho espacio. Además, suele haber muchas similitudes con unos auriculares de buena calidad.

A pesar de eso, mencioné Sennheiser Momentum True Wireless 3 como la mejor opción para aquellos que se preocupan profundamente por la calidad del sonido. Sennheiser tiene reputación de calidad de sonido y la marca se apoyó en eso al diseñar sus mejores auriculares inalámbricos verdaderos. Probé para ver no sólo cómo funcionaban en situaciones cotidianas sino también en la bicicleta. No se comercializan específicamente como auriculares deportivos, por lo que quería asegurarme de tener claro cómo funcionaban también en ese entorno. Si está buscando un nuevo par de auriculares para encender y apagar la bicicleta, siga leyendo para ver qué ofrece Sennheiser. ¿Será Momentum True Wireless 3 la próxima inversión de audio en su futuro?

Los Sennheiser Momentum True Wireless 3 tienen una excelente calidad de sonido, pero tienen mucho más

Diseño y estética

Los auriculares Sennheiser Momentum True Wireless 3 no son específicos para deportes. En ningún lugar esto es más obvio que en el diseño del estuche de carga. Carece de clasificación IP, pero eso no es del todo inusual. Lo que es más inusual es la tela negra, blanca o grafito que cubre el estuche. Proporciona una sensación agradable en la mano que no amenaza con resbalarse de su alcance, pero deberá tener un poco de cuidado para mantenerlo limpio. Aparte de ese detalle, gran parte del diseño es sorprendentemente completo.

El estuche puede contener tela difícil de limpiar, pero también tiene una batería grande y bonita. Los auriculares tienen una duración de batería anunciada de hasta 7 horas con ANC apagado y el estuche de carga los recargará hasta tres veces para un total de 28 horas de vida útil anunciada. Como ocurre con la mayoría de los auriculares verdaderamente inalámbricos modernos, 10 minutos de carga proporcionarán hasta una hora de escucha. Dado que puede usar cada auricular de forma independiente, alternar entre ellos significa que puede extender su tiempo de escucha aún más. Cuando llega el momento de cargar, hay un puerto USB-C de fácil acceso en la parte frontal del estuche y puede cargar el estuche mientras usa los auriculares.

Abra el estuche la primera vez y entrarán en un modo de emparejamiento rápido que los preparará para emparejarse con un dispositivo. Incluso en comparación con los Pixel Buds Pro de Google, es una de las mejores experiencias de emparejamiento y ahora hay soporte de emparejamiento multipunto. Toque suavemente los botones capacitivos de cada auricular y manténgalos presionados durante tres segundos para iniciar el modo de emparejamiento nuevamente. Agregue los auriculares al segundo dispositivo y cambiarán sin problemas entre los dos dispositivos según el uso. El caso de uso común para esto es escuchar música a través de una computadora mientras permanece conectado a un teléfono en caso de que entre una llamada telefónica. Sin embargo, es posible que desee reconsiderar su uso de esta manera.

Sobre el papel, lo que distingue a los auriculares Sennheiser Momentum True Wireless 3 en el mercado son los detalles técnicos de cómo funciona el audio Bluetooth. Su archivo fuente de audio digital tiene la posibilidad de incluir más datos de los que es posible transmitir de forma inalámbrica a través del protocolo Bluetooth. Resolver esto es tarea de un conjunto de códecs de audio Bluetooth que puedes considerar como un libro de códigos. Su teléfono tiene una copia del libro de códigos y lo usa para codificar el audio que envía. Por otro lado, los auriculares tienen una copia del libro de códigos que utilizan para decodificar el audio que entra y convertirlo en un formato analógico para tus oídos.

Si he hecho un buen trabajo, suena sencillo. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser sencilla. Diferentes teléfonos admiten diferentes códecs y diferentes auriculares admiten diferentes códecs. Las diferentes fuentes de audio también tienen diferente calidad y cuando envías datos de forma inalámbrica al mundo hay todo tipo de consideraciones relacionadas con la interferencia y la distancia. Las consideraciones de energía y las regulaciones de frecuencia inalámbrica también influyen. Es mucho y significa que es difícil determinar exactamente qué es lo mejor en cada situación. Sin embargo, resumiéndolo todo en términos extremadamente simplistas, en este momento el códec adaptativo Qualcomm aptX es el formato más disponible con la mejor calidad de sonido posible. Los auriculares Sennheiser Momentum True Wireless 3 son compatibles con aptX adaptativo y con el formato aptX más antiguo. También recurren a los formatos universales SBC o AAC según su teléfono.

Actuación

Bien, entonces los auriculares Sennheiser Momentum True Wireless 3 ofrecen soporte para el códec Bluetooth adaptable Qualcom aptX y eso es lo mejor, ¿verdad? Bien quizás. También está el códec LDAC de Sony que técnicamente puede tener una tasa de bits más alta. Entonces, ¿es el segundo? Bien quizás. Qualcom aún podría ser mejor porque Qualcom dice que su códec es más eficiente y no necesita velocidades de bits tan altas. Además, ambos códecs cambian la tasa de bits según la calidad de la conexión y Sony lo hace por pasos, mientras que Qualcom lo hace de forma dinámica sin pasos distintos. Eso significa que es más probable que tengas una tasa de bits más alta en cualquier momento particular mientras escuchas.

Pero dejemos esa línea de preguntas por un segundo. También está la cuestión de dónde viene tu música. Spotify y Youtube Music son dos de los más importantes. Spotify alcanzará un máximo de 320 kbps, pero solo si cambias la configuración de automática a la mejor calidad y también pagas por premium. Mientras tanto, la música de YouTube, que uso, alcanzará un máximo de 256 kbps, pero no especifica si es de 16 bits o 24 bits, por lo que no está claro si aptX Adaptive tiene alguna ventaja sobre SBC. Dado que eso también parece ser un callejón sin salida, veamos a continuación el dispositivo de transmisión.

Tengo un Google Pixel 6a y una computadora con Windows 11. En el lado de Windows, depende del fabricante del módulo Bluetooth decidir qué códec está disponible. Tampoco existe una forma sencilla de ver cómo se conectan un par de auriculares, pero con un poco de trabajo descubrí que mi computadora se conecta a través de MPEG-2 AAC. Esto debería ofrecer una mejor calidad pero requerir más potencia informática en comparación con aptX. En el teléfono, es un poco más fácil ver que el Pixel 6a admite aptx y aptx HD, pero no aptX adaptativo.

Sin embargo, en resumen, es posible que notes que no hay aptX adaptativo y que no es una situación aislada. No estoy usando exactamente hardware desconocido y aptX no está disponible para mí. Tampoco estará disponible si tienes un iPhone o un teléfono Samsung y esa es una gran parte de todos los teléfonos móviles vendidos. Dado que la computadora ofrece un rendimiento de audio comparable, si no mejor, pude probar lo mejor que pueden ofrecer los auriculares Sennheiser y eso apunta al panorama más amplio. Si debe tener aptX adaptable, asegúrese de que todo su ecosistema lo admita, pero hay otras razones para considerar los auriculares Sennheiser Momentum True Wireless 3.

Un buen punto de partida es la facilidad con la que pude probar el rendimiento de mi computadora. Sennheiser introdujo recientemente audio multipunto en los auriculares mediante una actualización de firmware. Eso significa que puedo conectarme tanto a mi computadora como a mi teléfono al mismo tiempo y la implementación de Sennheiser es realmente buena. Si estoy escuchando música en la computadora y entra una llamada telefónica, cambia y regresa una vez que termino. Es perfecto y funciona en todo momento. También es inteligente en cuanto al audio que capta cuando intenta reproducir música o vídeo en varias ubicaciones. Para mi uso, tendía a mantenerlo conectado a ambos y usar el que quisiera sin necesidad de desconectar y volver a conectar nada.

El rendimiento de audio también es sutilmente mejor que el de muchos de los otros auriculares que probé en esa lista. No porque haya un códec más avanzado a bordo, sino porque el controlador es de 7 mm frente al más común de 6 mm. Simplemente hay un poco más de “redondez” en los sonidos que con un controlador más pequeño y puedes escucharlo.

Lo mismo ocurre con la cancelación activa de ruido. Los Google Pixel Buds Pro tienen ANC que parece más fuerte, pero es tan fuerte que puede resultar un poco desorientador. La implementación de Sennheiser se adapta más para que se note menos, pero el rendimiento es similar cuando hay ruido. En una habitación tranquila, es menos pronunciado, pero en un avión, el resultado final es muy parecido. Yo lo llamaría más pulido.

Más que nada, lo que me gustó fue el ajuste. Los auriculares son más seguros cuando sudas si usan un ala en el oído externo pero son menos cómodos. Sennheiser tiene tres tamaños de ala, así como tres tamaños para la punta que se encuentra en el canal auditivo. Pude mezclar y combinar hasta que encontré una combinación cómoda que no se soltaba al sudar. Es lo mejor de ambos mundos.

Veredicto

Cuando observo a los usuarios hablar sobre auriculares Bluetooth y calidad de sonido, los códecs Bluetooth surgen con frecuencia. Se convierte en una característica definitoria que influirá en las decisiones de compra. Si ese es usted, entonces Sennheiser Momentum 3 Wireless tiene la mejor versión de lo que es, posiblemente, el mejor códec. Para todos los demás, hay muchas razones por las que es posible que también quieras estos auriculares.

Si la calidad del sonido es importante para usted, los controladores más grandes ayudan a la calidad del sonido. Eso ayuda a que sean un par de auriculares más completos, incluso si en una bicicleta terminas usando solo un auricular en un ambiente ruidoso. También hay otras características excelentes y cosas como el audio multipunto, una excelente experiencia de aplicación, carga inalámbrica y una batería de larga duración son lo que creo que son mucho más importantes para la experiencia. En realidad, es el ajuste lo que me lleva a usarlos la mayor parte del tiempo.

Como ocurre con la mayoría de los productos de primera calidad, el mayor problema acaba siendo el precio. Sennheiser cobra una prima por estos y no está claro si vale la pena. Son mejores en algunos lugares clave, pero ¿cuál es el umbral de precio para obtener lo mejor? Baje al precio de £ 150/$ 150 y se encontrará en el corazón del verdadero ecosistema inalámbrico donde casi todas las empresas importantes tienen una opción. También podrías decidir que vale la pena pagar aún más dinero y conseguir un par de auriculares para andar en bicicleta y otro para andar en bicicleta. Sennheiser Momentum True Wireless 3 ofrece una de las mejores experiencias en todos los sentidos. El truco será decidir qué solución cree que funcionará mejor para usted.

Especificaciones técnicas: Sennheiser Momentum True Wireless 3