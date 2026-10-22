Elena Cecchini, de SD Worx-Protime, recibe la guardia de honor en la última etapa del Eneco Tour

Los homenajes de compañeros de equipo actuales y anteriores y de la dirección del equipo han inundado a Elena Cecchini después de que la ex cinco veces campeona nacional italiana de 34 años terminara su carrera en el Eneco Tour el domingo.

Demi Vollering, Lotte Kopecky y Urška Žigart estuvieron entre los muchos ciclistas y el personal que rindieron un sentido homenaje a la corredora SD Worx-Protime en un video de Instagram publicado por su equipo.

Destacaron el éxito personal de Cecchini en una carrera profesional que abarcó 16 años y múltiples épocas y disciplinas, su papel clave como capitana del equipo en años posteriores y su presencia continua como punto de referencia y ejemplo a seguir para muchos en el pelotón, tanto dentro como fuera de la bicicleta.

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“Eras una de las estrellas del ciclismo femenino, eras uno de mis grandes ídolos. Gracias por todo lo que has dado al deporte, has sido una de las fuerzas que me guían”, dijo Žigart.

“Gracias por todas las lecciones y todo el tiempo que pasé contigo”, añadió Vollering, “te estaré eternamente agradecido”.

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Al igual que su marido Elia Viviani, Cecchini abarcó múltiples disciplinas durante su carrera, compitiendo con éxito en diversas especialidades tanto en pista como en carretera. El hombre de 34 años también participó en dos carreras en ruta de los Juegos Olímpicos, primero en 2016 y nuevamente en 2024.

Dos cosas que se destacaron constantemente a lo largo de su carrera fueron su consistencia y versatilidad como corredora, consiguiendo nada menos que tres títulos de ruta en otros tantos años (2014, 2015 y 2016), así como los títulos de contrarreloj en 2018 y 2018.

Su mayor éxito fuera de la categoría nacional y mundial se produjo en la tristemente extrañada Thuringen Rundfahrt der Frauen, anteriormente una de las etapas más importantes de Alemania antes de que colapsara, donde se llevó el título general en 2016, sentando las bases para esa victoria con un segundo lugar en la etapa reina frente a Schleiz. Siguieron dos etapas más en la misma carrera, en 2018 y 2019.

Su formación como corredora de pista también le dio algunos resultados importantes, comenzando con una medalla de plata en la carrera por puntos en el Mundial Junior en 2009, y luego continuando con un oro en los puntos en el Campeonato de Europa Junior en pista un año después.

Después de cinco medallas más en la categoría sub-23 en los europeos, en la categoría absoluta también consiguió un bronce en la carrera por puntos y scratch en 2014, antes de centrar cada vez más su atención en la carretera. Pero todavía estaba por llegar otro momento destacado individual en el Campeonato Europeo: la medalla de plata en la carrera en ruta de 2019.

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El don de Cecchini para las carreras contrarreloj la llevó a ayudar a Canyon-SRAM a conseguir el último título del Campeonato Mundial de contrarreloj por equipos comerciales, además de formar parte del equipo que consiguió para Italia el oro en el relevo por equipos mixtos en los europeos en 2021. También siguió el bronce en el mismo año en el relevo por equipos mixtos del Campeonato del Mundo, junto con la plata en el mismo evento en 2022.





Sin embargo, en la última parte de su carrera, después de unirse a SD Worx-Protime en 2021, su capacidad para correr bien en múltiples terrenos la ayudó a concentrarse cada vez más en el papel de capitana de su nuevo equipo.

Como tal, se convirtió en una figura clave detrás de escena para uno de los equipos WorldTour más grandes de este deporte, y participó por última vez en su rol habitual de apoyo en el Eneco Tour, ayudando a su compañera de equipo Femke Markus a alcanzar el segundo lugar en la general antes de registrar un abandono en la etapa final.

Su enorme experiencia en todo tipo de carreras probablemente también contribuyó enormemente a la capacidad de Cecchini para desempeñar un papel clave en el equipo. Durante su etapa en la carretera, participó en nada menos que 18 Grandes Vueltas, 12 de ellas en el Giro de Italia Femenino. Pero las Clásicas también formaron parte de su programa, con 12 largadas en el Tour de Flandes y cinco en la París-Roubaix.

Ya se sabía antes del final de la temporada 2025 que Cecchini se retiraría en 2026, y ella afirmó en un comunicado de prensa el año pasado que “como atleta de alto nivel, llevas una vida privilegiada. Una vez que dejas de hacerlo, no puedes recuperarla. Así que estoy feliz con mi decisión”.

“No se puede subestimar su importancia para los éxitos de nuestro equipo en los últimos años. Se puede contar con ella en todos los ámbitos”, añadió entonces el director del equipo Danny Stam.

“Ella es una caja de resonancia, táctica y técnicamente fuerte. Tanto dentro como fuera de la bicicleta, ella siempre está ahí.

“Cuando Elena termine su carrera el próximo año, será recordada como una pionera que trabajó incansablemente para reducir las barreras de entrada al ciclismo”.