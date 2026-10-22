Elena Cecchini, de SD Worx-Protime, recibe la guardia de honor en la última etapa del Eneco Tour


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Los homenajes de compañeros de equipo actuales y anteriores y de la dirección del equipo han inundado a Elena Cecchini después de que la ex cinco veces campeona nacional italiana de 34 años terminara su carrera en el Eneco Tour el domingo.

Demi Vollering, Lotte Kopecky y Urška Žigart estuvieron entre los muchos ciclistas y el personal que rindieron un sentido homenaje a la corredora SD Worx-Protime en un video de Instagram publicado por su equipo.

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Cecchini liderando el pelotón durante el Giro de Italia Femenino 2026