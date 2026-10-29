Mejore su configuración de entrenamiento en interiores con estos útiles equipos

Uno de los grandes conceptos erróneos respecto al ciclismo indoor es que crear un espacio de entrenamiento adecuado es caro.

Comprar un entrenador inteligente de alta gama puede resultar costoso, pero una vez que lo tienes, las compras adicionales que añaden el valor real y marcan las mayores diferencias son sorprendentemente asequibles.

En última instancia, una configuración interior bien pensada es algo más que la bicicleta y el rodillo. La comodidad, la refrigeración y la protección de la bicicleta te ayudan a entrenar de forma constante y maximizar cada sesión.

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Aquí hay cinco accesorios útiles y prácticos con un precio inferior a $50 en los que vale la pena invertir y que harán que su experiencia de ciclismo en interiores sea más placentera.

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Ocho cosas a tener en cuenta a la hora de practicar ciclismo indoor en un piso o apartamento

1. Una alfombra para bicicletas

Una alfombrilla para bicicleta es una de las primeras compras que debes considerar al configurar tu espacio de entrenamiento en interiores, especialmente si vas a montar tu bicicleta al aire libre en un entrenador de interior.

La alfombrilla para bicicleta protege la alfombra o el suelo de la grasa, la suciedad o el aceite de la cadena de transmisión.

La alfombrilla para bicicleta también protege el suelo del sudor que se acumula durante las sesiones, además de evitar marcas profundas en la alfombra.

El tapete puede ayudar a contener el sudor y facilitar la limpieza después del entrenamiento, ¡y es mucho menos costoso reemplazar un tapete que una alfombra nueva!

Existe una gran variedad de tapetes en el mercado; No es necesario que sea un tapete específico para ciclismo y se pueden encontrar por menos de $50.

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2. Baldosas protectoras

Para proteger su piso, es posible que desee comprar algunas baldosas de espuma entrelazadas. Esta es una opción popular que se puede colocar sobre la alfombra o el piso del garaje, creando una base más nivelada y estable, dependiendo del piso.

Efectivamente, ayuda a crear una base sólida sobre la cual colocar la alfombra para bicicleta y la mejor plataforma para su rodillo inteligente y su bicicleta.

Un paquete de 12 puede costar $49,99, y cada baldosa mide 24 x 24 pulgadas, lo que suma un total de 48 pies cuadrados.

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Acuerdo con el Reino Unido: £ 47,78 en Amazon Las baldosas entrelazadas son útiles en la casa o el garaje para mejorar su configuración.

3. Un fanático

Un ventilador adecuado es un elemento imprescindible para el ciclismo indoor. Sin el flujo de aire natural que se experimenta al andar al aire libre, mantenerse fresco durante el ciclismo en interiores puede ser un desafío y las cosas rápidamente se vuelven bastante incómodas.

Un ventilador es esencial para mejorar el flujo de aire, ayudar a regular la temperatura corporal y reducir el riesgo de sobrecalentamiento.

Elige un ventilador que se adapte a tu espacio de entrenamiento y a tu presupuesto. Hay una variedad de ventiladores disponibles, pero Amazon ofrece un ventilador básico por menos de $50 que cumpliría su propósito.

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Acuerdo con el Reino Unido: £ 49,99 en Amazon Este ventilador de tres velocidades tiene un cabezal ajustable y utiliza grandes aspas de aluminio para mantenerte fresco.

4. Una mesa de camping pequeña y plegable

Una mesa de camping pequeña y plegable es un artículo útil que puedes comprar. Esto puede parecer un poco poco convencional, pero es muy práctico y muy útil cuando se realizan recorridos largos, carreras o sesiones de entrenamiento intensas en las que se pueden colocar botellas y refrigerios adicionales al alcance de la mano.

Si no tiene fácil acceso a una encimera o mesa, una mesa adicional tiene mucho sentido; Los suministros se pueden alinear y mantener cerca cuando sea necesario. La mesa pequeña también funciona como lugar para colocar un ventilador secundario.

Cuando haya terminado su recorrido, simplemente limpie la mesa y guárdela hasta la próxima sesión más larga.

Los precios varían, pero hay muchas opciones disponibles por menos de $50.

5. Kit de entrenamiento interior Muc-Off

Muc-Off ofrece un kit de entrenamiento en interiores, que normalmente se vende por poco más de $50, pero actualmente está a la venta por $23,99 (el precio habitual es un poco más de $50, pero vale la pena incluirlo).

El kit de entrenamiento en interior incluye todo lo que necesitas para mantenerte a ti y a tu bicicleta en las mejores condiciones durante las sesiones de ciclismo en interior.

El kit incluye un limpiador antibacteriano para equipos para mantener fresco tu equipo de entrenamiento, una crema de gamuza de lujo para ayudar a prevenir las rozaduras y un protector contra el sudor para ayudar a proteger tu bicicleta contra la corrosión relacionada con el sudor.

C3 Ceramic Dry Lube mantiene tu transmisión funcionando sin problemas, mientras que el paño de microfibra es ideal para limpiar y pulir tu bicicleta.

Para completar el kit, una bolsa de mano Muc-Off proporciona una manera conveniente de almacenar y transportar todos sus elementos esenciales.

Ahorra 57% Kit de entrenamiento interior Muc-Off: era $55.49 ahora $23.99 en Muc-Off Acuerdo con Estados Unidos: $54.99 $ 23,99 en Muc-Off

Acuerdo con el Reino Unido: £ 44,99 en Amazon El kit de entrenamiento en interior cuenta con toda una gama de productos útiles para ayudarte.

Construir una excelente configuración de ciclismo indoor no tiene por qué costar una fortuna. Unos pocos accesorios cuidadosamente elegidos pueden hacer que tus sesiones de entrenamiento sean más cómodas, proteger tu suelo y ayudar a mantener tu bicicleta en buenas condiciones durante toda la temporada en el interior.

Una colchoneta para bicicleta y un ventilador son excelentes puntos de partida, mientras que las baldosas protectoras y una mesa plegable pueden hacer que tu espacio de entrenamiento sea más práctico. Agregue un kit de mantenimiento a la mezcla y estará mejor equipado para manejar todo, desde entrenamientos cortos entre semana hasta paseos largos en interiores.

No es necesario comprar todo de una vez. Comience con los accesorios que satisfagan sus mayores necesidades y luego actualice su configuración a medida que crezcan sus demandas de entrenamiento. El objetivo es gastar sabiamente en productos que hagan que el ciclismo en interiores sea más divertido y sin complicaciones.