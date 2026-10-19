La carrera holandesa cierra 46.215€ a mitad de las carreras de 2026 después de admitir que “el debate sobre la igualdad de premios en el ciclismo era incluso más urgente de lo que ya pensábamos”

Los organizadores del Eneco Tour han igualado el premio en metálico para los eventos masculinos y femeninos simultáneos en curso después de cuatro días de carreras en los Países Bajos, tras las críticas públicas de la velocista holandesa Charlotte Kool.

Al realizar un cambio importante en el premio total original de 17.205 € para la carrera femenina y 63.465 € para la carrera masculina, TIG Sports & Events ahora ha tomado medidas para cerrar la brecha salarial de 46.215 € a cero.

Kool recurrió a su Instagram para hablar de la carrera al principio de la carrera y dijo: “¿Tengo curiosidad por saber si las mujeres obtienen un descuento en @eneco por energía? Prólogo: Misma hora de inicio, misma distancia, misma energía”, después de que Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) ganara 1.490 € por su victoria en el día inaugural, mientras que la ganadora femenina equivalente Lieke Nooijen (Visma-Lease a Bike) ganara sólo 220 €.

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“Eneco y el organizador del Eneco Tour, TIG Sports & Events, igualarán los premios en metálico para hombres y mujeres a partir de esta edición. El premio total en metálico para las mujeres se incrementará al mismo importe que para los hombres”, se lee en un comunicado de prensa en el sitio web de la carrera.

“Al crear la asociación, Eneco y la organización acordaron operar basándose en la innovación, la sostenibilidad y la inclusión. La combinación de una carrera femenina y masculina en un solo evento es una parte importante de esto, al igual que el posicionamiento igualitario de las carreras masculinas y femeninas. Por lo tanto, ambas partes igualarían el premio en metálico en los próximos años”.

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La carrera señaló cómo las cifras de premios en metálico originalmente planeadas fueron determinadas por “la organización siguiendo las escalas aplicables de la UCI para la categoría en la que caen ambas carreras, y cómo “Estas escalas tienen cantidades diferentes para hombres y mujeres”. Pero después de los comentarios de Kool, decidieron tomar medidas.

“La publicación de Charlotte Kool en las redes sociales ilustró que el debate sobre la igualdad de premios en el ciclismo era incluso más urgente de lo que ya pensábamos”, se lee en el comunicado.

“Esto nos ha llevado a acelerar este paso. Eneco y la organización han decidido ahora conjuntamente aumentar el premio en metálico para las mujeres al nivel de los hombres”.

“Esto es de primera clase. Estoy muy contento de que se retome así y se implemente de inmediato”, afirmó Kool. “Esto demuestra que el Eneco Tour realmente considera a las mujeres tan importantes como a los hombres.”

La carrera se había presentado como una prueba para luchar por una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el ciclismo, con dos carreras contrarreloj idénticas y distancias muy similares para las cuatro etapas en ruta. Incluso intentaron mezclar a los corredores masculinos y femeninos en el prólogo inicial, hasta que la UCI rechazó ese plan por razones de seguridad y seguros.

“Organizamos juntos las carreras femeninas y masculinas y queremos prestar a ambas la misma atención. El mismo rendimiento merece la misma plataforma”, afirmó la directora de carrera Roxane Knetemann.

“Por eso nos aseguramos de que todos los equipos reciban una buena asignación para gastos al comenzar aquí, algo que no es común en todas las carreras. Pero eso también incluye premios en metálico desde el principio. Es bueno que podamos lograrlo junto con Eneco para esta edición”.

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