La carrera holandesa cierra 46.215€ a mitad de las carreras de 2026 después de admitir que “el debate sobre la igualdad de premios en el ciclismo era incluso más urgente de lo que ya pensábamos”

Los organizadores del Eneco Tour han igualado el premio en metálico para los eventos masculinos y femeninos simultáneos en curso después de cuatro días de carreras en los Países Bajos, tras las críticas públicas de la velocista holandesa Charlotte Kool.

Al realizar un cambio importante en el premio total original de 17.205 € para la carrera femenina y 63.465 € para la carrera masculina, TIG Sports & Events ahora ha tomado medidas para cerrar la brecha salarial de 46.215 € a cero.

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