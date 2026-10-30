El ciclista holandés está en condiciones de asumir el cargo de director del equipo en 2028

Se ha sellado un “nuevo capítulo emocionante” para la talentosa Lucinda Brand con un contrato de dos años y una doble regla con Canyon-SRAM Scalable Capital para 2027. Ha pasado casi la mitad de sus 18 años en el pelotón profesional con Lidl-Trek y continuará en el nivel Women's WorldTour hasta 2028 en su nuevo hogar.

“Fue casi como si se hubiera encendido un nuevo fuego dentro de mí”, dijo en un comunicado de prensa acerca de que su decisión se basó en algo más que un cambio de equipo.

“No quería que este fuera solo un año más en la bicicleta. Quería que fuera el comienzo de un proyecto a más largo plazo, donde pudiera seguir contribuyendo al deporte y desarrollar lo que ya he hecho como ciclista. Realmente siento que este equipo comparte mi pasión, ambición y filosofía sobre el ciclismo, lo que me da mucha energía y motivación para este próximo capítulo y para lo que podemos crear juntos”.

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El ciclista holandés de 37 años se unirá como corredor, apuntando a carreras por etapas y carreras de un día hasta Paris-Roubaix Femmes en 2028, donde se planea terminar en el velódromo como final de carrera. Luego pasará a formar parte del personal del equipo WorldTour con sede en Alemania.

“Cuando surgió la oportunidad de terminar potencialmente mi carrera ciclista de ruta en París-Roubaix, supe de inmediato que era una oportunidad que tenía que aprovechar con ambas manos”, dijo.

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“En los últimos años, me he dado cuenta de que mi papel como piloto se ha vuelto más que solo competir. En cierto modo, ya he asumido las responsabilidades que podría tener un director deportivo y he descubierto cuánto disfruto ese lado del deporte.

“Realmente me encanta trabajar con atletas jóvenes y ambiciosos, compartir mi experiencia y ayudarlos a crecer. Es algo que me encantaría explorar más a fondo y desarrollarme. Por eso era importante para mí encontrar un equipo que reconociera esas cualidades y estuviera dispuesto a darme la oportunidad de crecer en esa dirección”.

Canyon-SRAM suma un nuevo patrocinador principal, Scalable Capital, el próximo año y la lista incluye a la mitad de los ciclistas de 24 años o menos, incluida Emily DIxon, de 19 años, que asciende del equipo de desarrollo. El director deportivo del equipo, Rolf Aldag, dijo que Brand era una “elección obvia” como veterano para ayudar al crecimiento del equipo.

“Se están produciendo muchos cambios en nuestra plantilla y tendremos bastantes ciclistas más jóvenes, por lo que necesitamos crear la combinación adecuada de potencial, experiencia y liderazgo”, dijo Aldag.

“Tener a Lucinda se trata tanto de liderazgo como de tutoría. Pero no se trata solo de los resultados de la carrera, sino también de cómo ella vive y presta atención a todos los detalles más pequeños que son críticos para llegar a la cima.

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“Entonces, creo que ella puede guiar muy bien a nuestros ciclistas más jóvenes y luego aportar mucha estabilidad al equipo de clásicas, que es un fuerte enfoque deportivo para los próximos dos años. Creemos que la incorporación de Lucinda será un verdadero cambio de juego para nosotros”.

Brand comenzó su carrera a los 19 años con un equipo holandés y se mudó al poderoso equipo Rabobank-Liv de 2013 a 2016, compitiendo durante ese tiempo con sus compatriotas Marianne Vos, Anna van der Breggen y Annemiek van Vleuten. Después de ganar la carrera de ruta femenina de élite holandesa por delante de sus compañeras de equipo ese primer año y luego ganar el GP de Plouay-Bretagne en 2014, su carrera en ruta comenzó la siguiente temporada con cuatro podios de etapa, incluidas dos victorias, en el Giro de Italia femenino y un segundo título holandés en ruta.

La estructura del equipo en Canyon-SRAM, con un enfoque singular en el ciclismo femenino, fue uno de los grandes atractivos para realizar esta transición.

“He pasado los últimos años en una organización muy grande, con diferentes equipos, todos bajo un mismo techo, y ha sido una gran experiencia. Pero estoy muy entusiasmada de entrar en un entorno más pequeño, donde las líneas son más cortas, la comunicación es más directa y todos trabajan para lograr el mismo objetivo. Lo que realmente me gusta es que Canyon-SRAM todavía tiene un camino completo, desde el desarrollo hasta el equipo profesional, pero dentro de una organización que está totalmente diseñada para el ciclismo femenino”, añadió.

En la carretera ha acumulado 28 victorias, incluidas Baloise Ladies Tour, Tour de Suisse Women y Thüringen Ladies Tour mientras estuvo en Lidl-Trek. Este año compitió en el Giro de Italia femenino por decimoquinta vez, desafiando una escapada para quedar segunda en la etapa 2 en Salice Terme.

Ha conseguido podios en las carreras de un día más desafiantes: Dwars door Vlaanderen, Amstel Gold Race, Liège-Bastogne-Liège y Paris-Roubaix. Y fueron los adoquines de 'Hell of the North' donde quiso dejar su huella para las carreras en ruta.

“Me encanta el desafío, la forma en que se desarrolla la carrera y la dureza de los adoquines; pasar sobre ellos es único y no es algo que todos puedan hacer”, dijo sobre el 'Infierno del Norte', donde fue tercera en 2022 y décima en 2026.

“Para mí, la París-Roubaix es la carrera donde el ciclismo de ruta y el ciclocross se unen de una manera hermosa. Cada vez que pienso en correrla, mi corazón late un poco más rápido”.

En esta época del año, Brand vuelve a trabajar en sus altamente condecoradas tareas de ciclocross, donde comienza una décima temporada con un equipo dirigido por Sven Nys. En pistas volátiles que van desde arena hasta tierra y barro, Brand tiene 77 victorias en su carrera. Atribuyó a Nys haberla ayudado a conectarse con Trek-Segafredo hace años para darle un interés renovado en las carreras de ruta de alto nivel.

“Cuando estaba perdiendo la alegría por el ciclismo, Sven la recuperó. Su pasión, energía y confianza en mí hicieron que me enamorara de este deporte nuevamente”, escribió en Instagram, y agregó que “siempre miraría hacia atrás con una gran sonrisa y mucha gratitud” mientras avanza hacia su nuevo capítulo.

Recientemente amplió su compromiso todoterreno con el equipo Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions para esta temporada y la campaña CX 2027-2028. Abrió esta temporada con cinco podios, incluidas victorias en las dos primeras rondas de la serie HG Cross y la primera ronda de la serie Superprestige en Overijse. El año pasado ganó el Campeonato Mundial de Ciclocross UCI por segunda vez y también ganó la Copa del Mundo UCI y la serie X2O Badkamers Trofee.