El ciclista holandés está en condiciones de asumir el cargo de director del equipo en 2028


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Se ha sellado un “nuevo capítulo emocionante” para la talentosa Lucinda Brand con un contrato de dos años y una doble regla con Canyon-SRAM Scalable Capital para 2027. Ha pasado casi la mitad de sus 18 años en el pelotón profesional con Lidl-Trek y continuará en el nivel Women's WorldTour hasta 2028 en su nuevo hogar.

“Fue casi como si se hubiera encendido un nuevo fuego dentro de mí”, dijo en un comunicado de prensa acerca de que su decisión se basó en algo más que un cambio de equipo.

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