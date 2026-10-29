Group, que también incluye a Amalie Dideriksen y Mikkel Bjerg, solicita £224.000 de compensación en una demanda contra la red de streaming


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Mads Pedersen forma parte de un grupo de atletas daneses que demandaron al servicio de transmisión HBO Max por el uso no autorizado de sus imágenes.

Los ciclistas Amalie Dideriksen, Mikkel Bjerg y Sebastian Fini Carstensen también forman parte de la demanda, que abarca a 13 atletas que solicitan 2 millones de coronas danesas (DKK) –alrededor de £224.000– en concepto de compensación.

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