Group, que también incluye a Amalie Dideriksen y Mikkel Bjerg, solicita £224.000 de compensación en una demanda contra la red de streaming

Mads Pedersen forma parte de un grupo de atletas daneses que demandaron al servicio de transmisión HBO Max por el uso no autorizado de sus imágenes.

Los ciclistas Amalie Dideriksen, Mikkel Bjerg y Sebastian Fini Carstensen también forman parte de la demanda, que abarca a 13 atletas que solicitan 2 millones de coronas danesas (DKK) –alrededor de £224.000– en concepto de compensación.

En la demanda, el grupo de atletas, incluidos atletas de otros deportes, reclama 50.000 coronas danesas (5.600 libras esterlinas) por cada imagen que HBO Nordic utilizó en el período previo a los Juegos Olímpicos de París en 2024.

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Pedersen compareció ante el tribunal a través de un enlace de vídeo el lunes.

“Es difícil vender mi nombre y mi imagen a otros si se usan de forma gratuita”, dijo, según TV2.

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“Creo sin lugar a dudas que fue con el fin de vender un producto. Ha sido perjudicial en la medida en que intento vender mi fotografía e imagen a otros.

“Hay otras compañías que pagan grandes sumas de dinero por eso. Y yo no le di permiso a HBO para usar esas fotos”.

Pedersen señaló varios de sus propios acuerdos publicitarios de marca. Señaló que la marca de ropa de trabajo Airtox le está pagando 3,4 millones de coronas danesas (380.000 libras esterlinas) por un contrato de dos años para usar su imagen, mientras que Crivit, patrocinador de ropa de Lidl-Trek, le está pagando 19 millones de coronas danesas (2,1 millones de libras esterlinas) durante cinco años.

Los abogados que representan al grupo afirman que se utilizaron imágenes de los atletas en el sitio web de HBO Max, en las cuentas de Facebook e Instagram y en un gran anuncio publicitario en Copenhague.

La contrademanda de HBO es que su uso de imágenes debe considerarse en un contexto editorial, según TV2.

Pedersen reclama 150.000 coronas danesas (16.800 libras esterlinas) en compensación por tres usos de su imagen. Otros atletas demandados, el jugador de bádminton Victor Axelsen y el jugador de balonmano Mathias Gidsel, tienen reclamaciones de indemnización mayores, 450.000 coronas danesas (50.000 libras esterlinas).

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