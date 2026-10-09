American destaca la herencia noruega como motivador detrás del cambio, y el equipo señala que “comprende la cultura y puede formar parte de ella de forma natural desde el primer día”.

Magnus Sheffield dejará Netcompany Ineos después de comenzar su carrera con el equipo británico hace cinco temporadas y se unirá al equipo Uno-X Mobility con un contrato de cuatro años hasta 2030, anunció el equipo noruego el miércoles.

El director general del equipo, Thor Hushovd, dijo que la medida era un “gran fichaje” para Uno-X Mobility.

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