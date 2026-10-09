American destaca la herencia noruega como motivador detrás del cambio, y el equipo señala que “comprende la cultura y puede formar parte de ella de forma natural desde el primer día”.

Magnus Sheffield dejará Netcompany Ineos después de comenzar su carrera con el equipo británico hace cinco temporadas y se unirá al equipo Uno-X Mobility con un contrato de cuatro años hasta 2030, anunció el equipo noruego el miércoles.

El director general del equipo, Thor Hushovd, dijo que la medida era un “gran fichaje” para Uno-X Mobility.

“Magnus es un piloto con un enorme potencial, y no creo que hayamos visto todo su alcance todavía”, dijo Hushovd en el comunicado de prensa del equipo. “Ya terminó cuarto en París-Niza y sexto en (el Tour de) Flandes. Eso dice mucho sobre el alcance que tiene.

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“Creemos que podemos brindarle el entorno para dar un paso más y convertirse en uno de los corredores líderes en este deporte”.

Uno-X Mobility nunca ha tenido pasajeros de países distintos de Noruega y Dinamarca, pero Sheffield tiene doble ciudadanía estadounidense y noruega. Su madre es de Gjøvik y se mudó a los EE. UU. cuando tenía 20 años, y la familia habla inglés y noruego, lo que ayudará al primer estadounidense del equipo a encajar.

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“También estamos orgullosos de la parte noruega de la historia de Magnus. Tiene una madre noruega, ha pasado mucho tiempo en Noruega y, lo más importante para nosotros, habla noruego”, dijo Hushovd.

“El idioma es una parte importante de la identidad que hemos construido como equipo. Magnus entiende la cultura y puede formar parte de ella de forma natural desde el primer día. Y además de todo lo que puede hacer sobre la bicicleta, es un tipo increíblemente bueno”.

Sheffield, que ganó De Brabantse Pijl en su primera temporada en el WorldTour, ha mostrado una gran promesa como corredor de etapas con podios en el Tour de Noruega y el Tour de Dinamarca, cuarto en París-Niza y quinto en el Tour de Polonia. También ha ganado una etapa en París-Niza y la Vuelta a Andalucía.

Fuerte contrarrelojista y escalador, ha corrido dos veces el Giro de Italia y una vez la Vuelta a España; Sheffield aún no ha participado en el Tour de Francia.

“Desde mis primeras conversaciones con Thor, sentí que éste era un entorno en el que podía dar el siguiente paso en mi carrera”, dijo Sheffield. “He oído de los pilotos y del personal que Uno-X realmente se siente como una familia. El equipo sigue creciendo, pero todavía se puede ver lo unidos que están. La forma en que compiten demuestra especialmente que son una unidad”.

Sheffield se une a los pilotos entrantes Casper Pedersen (Soudal-Quickstep), Felix Ørn-Kristoff (Lotto Intermarché) y Kristian Egholm (Lidl-Trek Future Racing) en la alineación de Uno-X Mobility 2027.

Los otros dos corredores estadounidenses de Netcompany Ineos, AJ August y Artem Shmidt, también se irán en 2027, August se dirigirá a Pinarello Q36.5 y Shmidt se unirá a NSN Cycling. El conjunto británico aún no ha anunciado ningún nuevo fichaje salvo el doble campeón del mundo junior Benjamín Noval.