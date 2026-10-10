El Falcón RS 2.0 está disponible en algunas versiones originales muy ligeras.

Ridley ha lanzado hoy una nueva bicicleta de carretera: la Falcón RS 2.0.

El modelo Falcn se lanzó en 2023 como una bicicleta que se ubicaba entre los modelos Noah y Helium y priorizó una combinación de “aerodinámica y peso”.

Esta bicicleta fue conducida por Torstein Træen, portador del maillot amarillo del Tour de Francia, durante la carrera de este año. Vimos a Uno-X con una bicicleta Ridley de aspecto diferente y ahora sabemos que era la Falcn RS 2.0. También fue visto en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes en junio.

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Ridley parece haber perdido una cantidad saludable de peso con respecto a la Falcn 2.0 y el cuadro se parece a la bicicleta de primera generación. La marca insiste en que “no se trata de una evolución de su predecesor, sino de un diseño completamente nuevo”.

El Falcn de la generación anterior tiene una geometría estándar bastante agresiva. Ridley parece haber aplicado ahora también su filosofía de geometría moderna más progresista al nuevo Falcón.

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Parece que perder peso del cuadro era una preocupación clave con respecto a la nueva bicicleta. En su versión más liviana, que pesa 6,2 kg, está fácilmente dentro del límite de peso UCI de 6,8 kg y aún tiene un espacio libre para neumáticos de 35 mm.

Probablemente sea seguro asumir que la bicicleta Tour de Traeen habrá alcanzado el peso mínimo de 6,8 kg.

Ridley optimizó la disposición de carbono del cuadro para reducir el peso del cuadro en un 12 % en comparación con la bicicleta de primera generación. Por ejemplo, los soportes de freno ahora son huecos y se ha instalado una nueva abrazadera ligera para la tija del sillín. Un cuadro mediano pesa 705 gramos.

Ridley dice que el marco tiene menos “ángulos más agudos” y detalles innecesarios. En resumen, la Falcón fue “puesta a dieta”, pero no a expensas de la rigidez lateral, que restaría rendimiento y calidad de marcha a la moto.

Ridley tiene acceso a su propio túnel de viento, pero no tenemos muchos datos concretos sobre el nuevo Falcn.

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Lo que sí dice la marca es que la resistencia aerodinámica no se ha visto afectada negativamente. La nueva tija de sillín de la bicicleta es más delgada, en parte gracias a la reubicación de la batería Di2 en el tubo diagonal, lo que se dice que ayuda. La marca también ha especificado algunas ruedas interesantes, a las que llegaremos.

En resumen, se siente seguro asumir que la bicicleta está al menos a la par en términos aerodinámicos con la bicicleta de la generación anterior, pero probablemente no vaya a causar problemas a la bicicleta de carrera aerodinámica de la marca, la Noah Fast 3.0.





Una revisión de la geometría

Se ha desarrollado una nueva geometría para el Grifn RS 2.0, que según Ridley se basó en los comentarios de los ciclistas y en los ajustes de las bicicletas del equipo Uno-X.

El tema clave es que los ciclistas adopten una posición más adelantada sobre la bicicleta. Con este fin, Ridley le ha dado a la bicicleta un ángulo más pronunciado del tubo del sillín de 76 grados en todos los tamaños de cuadro, lo que, según dice, mejora la eficiencia del pedaleo.

Junto con este tubo de sillín más empinado, hay un alcance más largo y un número de apilamiento más alto; La marca tiene como objetivo crear una posición de conducción progresiva para abrir los ángulos de las caderas de los ciclistas, lo que se relaciona con el movimiento general hacia longitudes de biela más cortas que está en curso. Esto está en la misma línea que Felt Nexar, que se lanzó a principios de año.

Ridley dice que esto crea una mayor comodidad durante esfuerzos prolongados y también menciona el pedalier inferior de la bicicleta para aumentar la estabilidad a alta velocidad.

Por ejemplo, la pila para una bicicleta mediana es de 562 mm, mientras que el alcance es de 425 mm. Un número bastante largo sobre el papel, pero que se ve compensado por el ángulo del tubo del sillín de 76 grados.





Especificaciones del juego de ruedas grandes

Ridley ha especificado algunos juegos de ruedas interesantes para las versiones originales de Falcn 2.0; todas las configuraciones también vendrán con tubos de TPU como estándar para ayudar a ahorrar peso.

La construcción SRAM Red AXS de alta especificación viene con ruedas exóticas AX Lightness Ultra SL que usan una llanta de 45 mm pero pesan 950 gramos por par.

La versión Ultegra Di2 vendrá con ruedas Mavic Comet 50 que cuentan con radios de carbono y rodamientos cerámicos.

Finalmente, la versión Force AXS contará con ruedas Forza Skiron RSR que tienen una llanta de 50 mm, una dimensión interna de 23 mm y rodamientos CeramicSpeed. El juego de ruedas pesa 1197 gramos.

Precios, pesos y especificaciones.

El Falcn RS 2.0 está disponible en tres opciones de construcción. También es posible configurar bicicletas en la herramienta de configuración web personalizada de Ridley.

La construcción Shimano Ultegra Di2 pesa 6,8 kg y cuesta 7.499 €.

La versión SRAM Force AXS pesa 6,65 kg y cuesta 8.499 €.

El SRAM Red AXS con las mejores especificaciones pesa 6,2 kg y cuesta 12.499 €.