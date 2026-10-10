El Falcón RS 2.0 está disponible en algunas versiones originales muy ligeras.

Ridley ha lanzado hoy una nueva bicicleta de carretera: la Falcón RS 2.0.

El modelo Falcn se lanzó en 2023 como una bicicleta que se ubicaba entre los modelos Noah y Helium y priorizó una combinación de “aerodinámica y peso”.

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Un tubo de sillín y una tija Ridley Falcn RS 2.0


Un Ridley Falcón RS 2.0