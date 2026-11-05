La falta de salario en los niveles inferiores se suma a un crecimiento sustancial en el nivel superior

La encuesta anual de Cyclists' Alliance encontró que el 43% de los encuestados del Women's WorldTour ganan más de 100.000 euros al año, frente a aproximadamente el 27% en 2025.

La encuesta anual de la TCA, que es anónima, plantea a las ciclistas profesionales una amplia gama de preguntas sobre las condiciones laborales, las carreras, los salarios y más, con la intención de crear un informe anual sobre el estado del ciclismo femenino.

Si bien la encuesta a menudo resalta las preocupaciones y problemas que enfrenta el pelotón femenino, siendo la seguridad y la estabilidad los temas clave del informe de este año, también hay hechos y cifras positivas, particularmente en el área de los salarios en el WorldTour.

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El informe de este año encuestó a 118 ciclistas de carretera, incluidos 42 corredores de WorldTour, de los cuales 18 informaron ganar más de 100.000 euros al año, dos de los cuales reportaron salarios de 200.000 a 300.000 euros al año, y dos en el rango de 400.000 a 500.000 euros.

En el mismo informe del año pasado, el 27% de un grupo de 79 ciclistas reportó ganancias superiores a 100.000 euros, y algunos ciclistas del WorldTour incluso informaron ganancias inferiores a 20.000 euros, contraviniendo los requisitos de salario mínimo.

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Este año, todos los encuestados de WorldTour informaron haber ganado más de 35.000 €, el 29% ganó hasta 65.000 € y el 24% entre 65.000 € y 100.000 €. Una pequeña parte de los ciclistas prefirió no compartir su salario.

Si bien solo 42 ciclistas de las 252 mujeres que compiten para equipos WorldTour son solo una pequeña muestra este año, como señaló la TCA, el grupo de encuestados aún ofrece una visión interesante de los salarios ganados en el pelotón femenino, y los encuestados informaron ganancias en todos los tramos, desde 35.000-40.000 € (donde se ubica el salario mínimo de WWT) hasta más de 400.000 €.

Aunque la cifra del 43% probablemente no se pueda extrapolar exactamente a todo el pelotón del WorldTour, esa cifra combinada con los datos de la encuesta del año pasado, que tuvo una muestra más grande de corredores del WorldTour, sugiere fuertemente que el número de corredores que ganan por encima del umbral de 100.000 euros está aumentando.

Según el informe de la TCA, hubo que esperar hasta 2020 para que se informaran los primeros salarios de más de 100.000 euros, y el 3% de todos los encuestados ganaron esa cantidad en 2020, en comparación con el 16% de todos los encuestados en 2026.

Si bien no se confirman públicamente los salarios de las ciclistas, se cree que un puñado de las mejores ciclistas del pelotón femenino ahora ganan alrededor de 1.000.000 de euros, y parece que una buena cantidad de ciclistas también ganan más de seis cifras ahora.

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Crecimiento en la cima, pero no en todas partes

La encuesta de la TCA de este año se centró fuertemente en los conductores de Continental, que constituyeron 52 de los 118 encuestados de carretera y, como tal, es difícil hacer comparaciones directas entre los resultados generales de este año y los de años anteriores, dada la demografía significativamente diferente encuestada.

Sin embargo, los resultados de la encuesta de este año muestran que si bien hay tendencias salariales positivas en la cima del deporte, eso no necesariamente se está replicando en todos los niveles, y la situación a nivel continental es particularmente preocupante.

Mientras que los corredores de WorldTour ganan más de seis cifras, un enorme 98% de los corredores de Continental reportaron menos de 20.000 euros al año, y el 75% no gana ningún salario. Aquellos que sí reciben un salario suelen ganar menos de 5.000 euros, y muy pocos declaran salarios superiores a esa cifra.

Dado que más de la mitad de los encuestados de Continental también informaron gastos médicos y de viaje no pagados, la mayoría en este nivel tiene que pagar para competir.

No existe ningún requisito de salario mínimo, ni obligación de pagar ningún salario, a nivel continental de mujeres.

En el nivel ProTeam, que tiene un salario mínimo, la mayoría gana entre 20.000 y 45.000 euros, un encuestado gana entre 55.000 y 60.000 euros y otro es un caso atípico con un salario de 95.000 a 100.000 euros.