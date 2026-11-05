La falta de salario en los niveles inferiores se suma a un crecimiento sustancial en el nivel superior


Comparte este artículo



0

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


La encuesta anual de Cyclists' Alliance encontró que el 43% de los encuestados del Women's WorldTour ganan más de 100.000 euros al año, frente a aproximadamente el 27% en 2025.

La encuesta anual de la TCA, que es anónima, plantea a las ciclistas profesionales una amplia gama de preguntas sobre las condiciones laborales, las carreras, los salarios y más, con la intención de crear un informe anual sobre el estado del ciclismo femenino.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: