Team Total Energies se separa de Cube después de 12 meses juntos


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El equipo TotalEnergies ha anunciado hoy un nuevo patrocinador de bicicletas: la marca china Pardus.

Las dos partes han anunciado una asociación de tres años que se extenderá desde 2027 hasta 2029.

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Mira el vídeo completo aquí:


Una bicicleta de carretera Pardus SPKG4 Evo