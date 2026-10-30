Team Total Energies se separa de Cube después de 12 meses juntos

El equipo TotalEnergies ha anunciado hoy un nuevo patrocinador de bicicletas: la marca china Pardus.

Las dos partes han anunciado una asociación de tres años que se extenderá desde 2027 hasta 2029.

En un anuncio de Instagram hablaron de una “asociación estratégica basada en la innovación tecnológica”.

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TotalEnergies corrió con bicicletas Enve de 2024 a 2025 y ha competido con bicicletas Cube este año.

Este es el segundo anuncio de patrocinador de bicicletas en las últimas semanas después de que Specialized y Soudal-Quick-Step se separaran después de una larga y exitosa asociación. Por cierto, Total Energies corrió en bicicletas Specialized antes de asociarse con Enve.

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El equipo también publicó un comunicado de prensa en su sitio web que contiene un poco más de información. Pardus se convertirá en un “patrocinador material” para todos los equipos del equipo, que incluyen el UCI Pro Team y los equipos U19 y U23.

Se trata de un avance prometedor para el equipo francés debido a su continua búsqueda de un patrocinador principal sustituto.

Las bicicletas Pardus corren con el equipo nacional chino y también fueron utilizadas por el equipo Vini Fantini en 2025 a un alto nivel en carreras como el UAE Tour.

Los equipos de Total Energies utilizarán los modelos de carretera SPK EVO G4 y Robin EVO G3, junto con la bicicleta Gomera Evo TT.

Estos son modelos que pueden no ser tan familiares como los de marcas más establecidas, y Pardus representa otra marca china que se une a la máxima categoría del ciclismo. Aunque Total Energies no es un equipo WorldTour, participarán en algunas de las carreras más importantes del mundo con máquinas Pardus durante los próximos tres años.

“Trabajando junto al equipo nacional chino desde los Juegos Olímpicos de Río, hemos adquirido un conocimiento profundo de las exigencias de la competición de élite y las expectativas de los ciclistas.

“Esta asociación será una oportunidad fantástica para compartir nuestra experiencia técnica a lo largo de la temporada, mejorar continuamente nuestra gama de productos a través de la interacción con los atletas y solidificar la presencia de Pardus en el corazón de la cultura ciclista europea”, dijo Terry Gong, director general adjunto de Pardus.

El modelo aerodinámico de la marca es el SPKG4 Evo (en la foto de abajo). Este es el modelo en el que es posible que veamos competir a los ciclistas de TotalEnergies la mayor parte del tiempo.