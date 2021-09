Mathieu Van Der Poel, Linaje de campeón

El ciclista de 26 años lleva casi una década llamando a la gloria en este deporte. En el tour de Francia 2021 logró lo que su abuelo no pudo en 14 participaciones: vestir el maillot amarillo. Una huella conmovedora en medio de una historia familiar de triunfo.

Foto: Van der Poel 1: Michael Steele Getty Images

Con 26 años Mathieu Van Der Poel ha logrado lo inexplicable en las tres especialidades que compite en el ciclismo, entre sus premios más destacados están una medalla de bronce en el Mundial de 2018 de cross country (distancia olímpica) y un título de campeón de Europa (2019), además de cuádruple campeón del mundo de ciclocrós (versión del BTT que se corre con una bicicleta de carretera adaptada).

Herencia familiar

Van der Poel es nieto del famoso corredor francés Raymond Poulidor, apodado el eterno segundón, su padre es Adrie Van der Poel, campeón mundial de ciclocrós en 1996 y ganador de dos etapas delTour de Francia. Su hermano David también es ciclista profesional.

Su abuelo, Rymond Poulidor, se subió ocho veces al podio del Tour: tres veces segundo y cinco veces tercero. Ganó la Milán San Remo, la Flecha Valona, la Vuelta a España, las dos París Niza, la Dauphiné y el campeonato nacional francés. Raymond logró ganar siete etapas del tour pero nunca pudo vestirse de amarillo, logro que este año alcanzó su nieto.

Por este motivo, Mathieu van der Poel señaló el cielo cuando atravesaba la meta del Muro de Bretaña en la segunda etapa del Tour de Francia 2021, su dedo índice conectaba directamente con su abuelo Raymond Poulidor que seguro celebraba desde el cielo ese maillot amarillo. Al finalizar Mathieu le dijo a los medios “Era mi objetivo, soñaba con algo así, pero que un sueño se haga realidad es algo increíble. Es una pena que mi abuelo no esté aquí, que no pueda tener la foto junto a él con el maillot amarillo”, y es que no paró de llorar tras ganar la etapa con el recuerdo de su abuelo fallecido en noviembre de 2019. El neerlandés utilizó también una bicicleta amarilla con un mensaje especial para su abuelo fallecido, “14 Tours, 7 etapas ganadas, 3 segundos y 5 terceros, el amarillo no estaba destinado hasta ahora”.

El padre de Van der Poel , Adrie Van der Poel, fue ganador de dos etapas en el tour de Francia y un día obtuvo maillot amarillo, un recuerdo que todavía existe en casa pero guardado en un cajón, Vander Poel hijo prometió poner este maillot amarillo en el lugar más visible de la casa.

Foto: Van der Poel: ALPECIN-FEXIX TEAM FACEBOOK OFICIAL

El 2021 para Mathieu Van der Poel

El neerlandés que actualmente corre para el equipo Alpecin – Fenix estaba triunfando en El Tour de Francia, (sostuvo el maillot amarillo durante seis días), pero decidió retirarse en el noveno día de competencia para apostarle todo a la carrera de montaña de los Olímpicos de Tokio 2020 donde lastimosamente sufrió una caída que lo dejó por fuera sin ninguna presea en la mano.

Lo que falta

Para Van der Poel se presenta un objetivo ambicioso en el final de curso. Por un lado, conseguir el adoquín de la París-Roubaix. Y por el otro, volverá al Campeonato del Mundo en Flandes donde querrá repetir aquellas sensaciones de Yorkshire en 2019. Si todo lo permite el linaje Van der Poel seguirá sonando por muchos años.

Info. Editorial My Bike Colombia.

Periodista Juliana Gallego.