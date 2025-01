El holandés también prevé un cuarto récord en el Tour de Flandes, pero admite que Pogačar “será difícil de superar”

Si bien el Tour de Francia sigue siendo, con diferencia, la carrera ciclista más importante para algunos ciclistas, como Mathieu van der Poel, ofrece poca motivación. Para 2025, el holandés está más centrado en completar su conjunto de títulos mundiales con el maillot arcoíris de cross-country en bicicleta de montaña.

Van der Poel se encuentra actualmente lesionado y tomando un tiempo en su temporada de ciclocross, disciplina en la que ha sido seis veces campeón del mundo. También ha ganado un título mundial de ruta hasta el momento en su ilustre carrera desde el Campeonato Mundial de Glasgow en 2023.

Sin embargo, a pesar de dos apariciones en Mountain Bike Worlds en 2018 y 2023, ese título aún se le escapa, ya que solo logró un tercer lugar y un abandono, respectivamente.

“Si pudiera elegir, me gustaría convertirme en campeón mundial de ciclismo de montaña este año. Aún no lo he conseguido y sigue rondando por mi mente”, dijo Van der Poel. esporzacon la vista también puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

“Tengo una oportunidad más para eso: Los Ángeles seguramente serán los últimos Juegos en los que participaré. Sería fantástico intentar terminar en Los Ángeles en bicicleta de montaña”.

En comparación con su entusiasmo por más carreras todoterreno en el verano, Van der Poel está menos entusiasmado con el Tour de Francia. Este mes de julio ha caracterizado su julio de las últimas cuatro temporadas, pero todavía lo describe como “una carrera que no me gusta mucho”.

Su mejor edición llegó en 2021, cuando ganó la segunda etapa y se puso el maillot amarillo, en honor a su difunto abuelo Raymond Poulidor, quien nunca logró la hazaña. Desde aquel triunfo en el Mûr-de-Bretagne, todavía no ha ganado una etapa en el Tour.

“Aparte de intentar ganar etapas y vestir el maillot amarillo, no tengo mucho que ganar en el Tour”, dijo a la emisora ​​flamenca, admitiendo que la presencia del velocista Jasper Philipsen le ayuda a encontrar la motivación.

“Prefiero correr cinco carreras en las que compito para ganar que 20 etapas en las que no compito por la victoria la mitad de las veces.

“Con Jasper a bordo, mi objetivo siempre es ayudarlo a ganar tantas etapas como sea posible. Eso me gusta y también me quita presión”.

Si bien Alpecin-Deceuninck aún no ha anunciado su calendario completo como visitante, Van der Poel arrojó algo de luz sobre lo que hará después de aspirar a su séptimo título mundial de cross en febrero.

“A diferencia del año pasado, probablemente no continuaré hasta Lieja-Bastogne-Lieja. Simplemente será hasta París-Roubaix”, dijo Van der Poel, revelando también que podría correr la París-Niza por primera vez como “nuevas carreras”. dar nuevos impulsos”.

Probablemente seguirá una campaña familiar de un día desde Milán-San Remo hasta París-Roubaix, con una tercera victoria consecutiva en el norte de Francia y un cuarto título del Tour de Flandes como objetivos clave.

Pero a pesar de su dominio absoluto en Flandes la temporada pasada, es consciente de que el regreso de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) al estadio adoquinado hará que batir el récord de más victorias de De Ronde, con cuatro, sea una tarea mucho más difícil.

“Será difícil vencerle, pero es un desafío que acepto felizmente”, admitió Van der Poel. “Estamos pensando en cómo podemos cerrar la brecha con Pogačar porque será necesario para vencerlo en el Tour.

“Quizás eso se pueda lograr con un entrenamiento ligeramente diferente y más difícil. Por eso me saltaré la Copa del Mundo CX en Benidorm, por ejemplo, porque un campo de entrenamiento en ese mismo período me hará sentir mejor de cara a la primavera”.

Van der Poel y Pogačar son los dos mejores ciclistas activos del Monument del mundo, habiendo ganado ocho de los últimos 10 entre ellos y con un total de seis y siete victorias, respectivamente. Ambos dominaron en 2024 y un choque en Flandes en 2025 debería suponer una repetición de los emocionantes duelos que tuvieron en 2022 y 2023.