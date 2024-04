El campeón sudafricano de MTB de gravel y maratón se centra en la renovación del Life Time Grand Prix en 2024

“Sí, definitivamente en Sea Otter realmente quiero hacerlo bien. Después de la victoria en Epic, estoy bastante seguro de que puedo mantener parte de la forma que tengo”.

Es la primera vez que el hombre de 30 años visita Monterey, California, y el Sea Otter Classic, del que escuchó hablar cuando era niño en Ciudad del Cabo. Si bien puede estar en desventaja al no tener experiencia en carreras en el circuito y viajar 10.000 millas aéreas (16.400 km) incluso para llegar al lugar, dijo que al menos no tendrá que luchar a gran altura, lo que parece ser un rasgo para otros eventos de EE. UU.

“Es muy emocionante competir en Sea Otter. He oído hablar de ello desde que era niño; siempre estuvo en las revistas. Y obviamente, es una de las pocas carreras al nivel del mar. Vivo al nivel del mar. Y Es una carrera de bicicleta de montaña. Me gusta la grava, pero la bicicleta de montaña es mi primer amor, así que esta carrera (Fuego XL) llega a todos los lugares correctos para mí”.

Con otro título de Cape Epic eliminado de la lista, el nativo de Ciudad del Cabo ha hecho del Life Time Grand Prix su enfoque para la temporada. La temporada pasada fue séptimo en la clasificación general masculina antes de la carrera final en Big Sugar Gravel en Arkansas. Sufrió una separación de hombro y costillas rotas en un accidente, por lo que no terminó y terminó 14º en la general, lo que significa que se perdió parte del premio de 250.000 dólares distribuidos equitativamente entre los 10 mejores hombres y mujeres.

“Correr en altura ha sido una gran curva de aprendizaje desde el año pasado. Tienes que escuchar mucho más a tu cuerpo y no simplemente esforzarte tanto como puedas y luego recuperarte. Definitivamente pagué el precio varias veces. Tenemos un poco de esfuerzo”. Hay un poco de elevación en Sudáfrica, pero nada como aquí”, dijo Beers sobre su primera epifanía al correr el Gran Premio la temporada pasada.

“Tengo mucha más confianza en términos de mi capacidad y de lo que necesito hacer mejor que el año pasado, en términos de preparación y carreras mucho más inteligentes, no sólo ir hasta explotar y luego nunca salir del agujero en el que me encontraba”. Cada vez es un shock, en la altura, me di cuenta de que aclimatarse 10 días antes de la carrera ha ayudado mucho”.

Ha fijado un calendario de tres viajes a Estados Unidos en 2024 para tener tiempo de adaptarse más a condiciones como la altitud. Un viaje de ida y vuelta a Sudáfrica que eliminó fue para defender sus títulos en el maratón sudafricano de MTB y en el campeonato de grava, ambos trasladados a mayo. Permanecerá en Estados Unidos en ese momento para concentrarse en Unbound Gravel 200, donde quedó 11º el año pasado, a 31 minutos del ganador Swenson.

“Unbound es un circuito importante en el que quiero hacerlo bien. Leadville está a gran altitud y, obviamente, es en gran medida un circuito de escalada, y yo soy un corredor bastante grande. Así que he aceptado que no me queda muy bien”. bueno”, se rió al hablar de su estructura de 1,96 cm (6 pies y 4 pulgadas).

“Los cursos que realmente me convienen son Chequamegon y Big Sugar. Pero no puedes apuntar a todo. Puedo apuntar a donde mis habilidades (son mejores)”.

“Sí, definitivamente en Sea Otter realmente quiero hacerlo bien. Después de la victoria en Epic, estoy bastante seguro de que puedo mantener parte de la forma que tengo”.

Es la primera vez que el hombre de 30 años visita Monterey, California, y el Sea Otter Classic, del que escuchó hablar cuando era niño en Ciudad del Cabo. Si bien puede estar en desventaja al no tener experiencia en carreras en el circuito y viajar 10.000 millas aéreas (16.400 km) incluso para llegar al lugar, dijo que al menos no tendrá que luchar a gran altura, lo que parece ser un rasgo para otros eventos de EE. UU.

“Es muy emocionante competir en Sea Otter. He oído hablar de ello desde que era niño; siempre estuvo en las revistas. Y obviamente, es una de las pocas carreras al nivel del mar. Vivo al nivel del mar. Y Es una carrera de bicicleta de montaña. Me gusta la grava, pero la bicicleta de montaña es mi primer amor, así que esta carrera (Fuego XL) llega a todos los lugares correctos para mí”.

Con otro título de Cape Epic eliminado de la lista, el nativo de Ciudad del Cabo ha hecho del Life Time Grand Prix su enfoque para la temporada. La temporada pasada fue séptimo en la clasificación general masculina antes de la carrera final en Big Sugar Gravel en Arkansas. Sufrió una separación de hombro y costillas rotas en un accidente, por lo que no terminó y terminó 14º en la general, lo que significa que se perdió parte del premio de 250.000 dólares distribuidos equitativamente entre los 10 mejores hombres y mujeres.

“Correr en altura ha sido una gran curva de aprendizaje desde el año pasado. Tienes que escuchar mucho más a tu cuerpo y no simplemente esforzarte tanto como puedas y luego recuperarte. Definitivamente pagué el precio varias veces. Tenemos un poco de esfuerzo”. Hay un poco de elevación en Sudáfrica, pero nada como aquí”, dijo Beers sobre su primera epifanía al correr el Gran Premio la temporada pasada.

“Tengo mucha más confianza en términos de mi capacidad y de lo que necesito hacer mejor que el año pasado, en términos de preparación y carreras mucho más inteligentes, no sólo ir hasta explotar y luego nunca salir del agujero en el que me encontraba”. Cada vez es un shock, en la altura, me di cuenta de que aclimatarse 10 días antes de la carrera ha ayudado mucho”.

Ha fijado un calendario de tres viajes a Estados Unidos en 2024 para tener tiempo de adaptarse más a condiciones como la altitud. Un viaje de ida y vuelta a Sudáfrica que eliminó fue para defender sus títulos en el maratón sudafricano de MTB y en el campeonato de grava, ambos trasladados a mayo. Permanecerá en Estados Unidos en ese momento para concentrarse en Unbound Gravel 200, donde quedó 11º el año pasado, a 31 minutos del ganador Swenson.

“Unbound es un circuito importante en el que quiero hacerlo bien. Leadville está a gran altitud y, obviamente, es en gran medida un circuito de escalada, y yo soy un corredor bastante grande. Así que he aceptado que no me queda muy bien”. bueno”, se rió al hablar de su estructura de 1,96 cm (6 pies y 4 pulgadas).

“Los cursos que realmente me convienen son Chequamegon y Big Sugar. Pero no puedes apuntar a todo. Puedo apuntar a donde mis habilidades (son mejores)”.

Incursionó un poco en las carreras de ruta, compitiendo como stagiaire con el UAE Team Emirates en 2019 y participando en eventos en toda Europa, incluida la Vuelta a Burgos. Pero añadió gravel a su currículum de ciclismo de montaña después de la pandemia mundial de coronavirus y no ha mirado atrás. 2023 fue un gran año con el segundo lugar en BWR California en 2023, el tercero en Crusher en Tushar y el décimo en The Rad Dirt Fest.

Esta es su primera temporada en el equipo Specialized Off-road, que también incluye a la campeona general femenina de LTGP, Sofía Gómez Villafañe, y a Grotts, quien fue su compañera de equipo en la victoria de Cape Epic. Grotts en particular puede ser una gran ventaja en las carreras.

“Este año ser parte del equipo Specialized, ese fue un gran objetivo para mí. Todo encajó, lo cual fue genial. Probaremos tácticas. Digamos, por ejemplo, en Leadville, si él (Grotts) tiene una buena oportunidad de ganar allí, entonces ejecutaré mi configuración similar a la suya, así que si necesita algo puedo ayudarlo. Y luego lo mismo ocurre con él, tal vez en Unbound, porque realmente quiero hacerlo bien allí.

“Pero somos completamente opuestos (en tamaño). Podríamos compartir sólo ruedas en este momento”, se rió sobre el dúo que comparte cualquier equipo.

¿Podrá vencer a Swenson en Fuego XL o sumar suficientes puntos en los siete eventos del Gran Premio para desbancar al actual campeón?

“Keegan es Keegan”, dijo. “Él y Sofía fueron las primeras personas que me ayudaron antes de que yo estuviera en el equipo (especializado) para descubrir los Estados Unidos. Sin ellos, no podría hacerlo (el Gran Premio)”.