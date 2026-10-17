Nicole Steigenga salta a la tercera posición en la etapa 1 mientras la italiana cae del tercer puesto al 85

Barbara Guarischi (SD Worx-Protime) ha sido relegada en su sprint en la etapa 1 del Eneco Tour, después de que sus acciones dejaran furiosa en la meta a Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech), la corredora a la que obstaculizó en los últimos 150 metros, en la meta el miércoles.

Kool era el favorito para la etapa llana de Ede y estaba bien situado al volante del piloto italiano al salir de la última curva. Cuando Guarischi lanzó su sprint en medio de la carretera, Kool comenzó a lanzarse por su izquierda, solo para que la ciclista italiana la acercara a la barrera, lo que provocó que la ciclista holandesa tomara una acción evasiva y reiniciara su sprint por el otro lado.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: