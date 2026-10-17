Nicole Steigenga salta a la tercera posición en la etapa 1 mientras la italiana cae del tercer puesto al 85

Barbara Guarischi (SD Worx-Protime) ha sido relegada en su sprint en la etapa 1 del Eneco Tour, después de que sus acciones dejaran furiosa en la meta a Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech), la corredora a la que obstaculizó en los últimos 150 metros, en la meta el miércoles.

Kool era el favorito para la etapa llana de Ede y estaba bien situado al volante del piloto italiano al salir de la última curva. Cuando Guarischi lanzó su sprint en medio de la carretera, Kool comenzó a lanzarse por su izquierda, solo para que la ciclista italiana la acercara a la barrera, lo que provocó que la ciclista holandesa tomara una acción evasiva y reiniciara su sprint por el otro lado.

Cuando recuperó la velocidad, Kool ya había perdido la etapa ante Sandrine Tas (Lotto Intermarché), dando media vuelta y lanzando su mano al aire a Guarischi por sus acciones en el sprint. Kool no se anduvo con rodeos cuando habló después del escenario.

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“Estoy realmente desanimado porque como equipo estamos sacrificando todo para que todo se reduzca al sprint; lo único que quieres es tener una oportunidad justa”, dijo Kool a una publicación holandesa. WielerFlits.

“Creo que ahora me han quitado esa oportunidad justa. Lo encuentro muy antideportivo y muy desafortunado.

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“No lo he vuelto a ver todavía, pero en mi opinión, fui empujado deliberada e intencionalmente contra las barreras. No fue solo una pequeña desviación de la línea, sino que fue de derecha a izquierda. Así que sí, lo encuentro muy antideportivo”.

“Todo el mundo conoce imágenes del pasado. Eso te pasa por la cabeza. Tengo muchas ganas de ganar, pero no eso mucho. Y también sé que no se rendirá fácilmente, porque, para empezar, ella no hizo eso”.

Los resultados oficiales inicialmente no mostraron consecuencias para el sprint de Guarischi, pero una publicación en las páginas de redes sociales de AG Insurance Soudal más tarde el miércoles por la noche confirmó que la italiana había sido relegada, colocándola al final del grupo en el puesto 85.

“Nicola Steigenga ha ascendido al tercer puesto en la clasificación final de la primera etapa, tras un incidente en carrera y la posterior descalificación del corredor inicialmente clasificado en tercer lugar”, se lee en un mensaje de AG Insurance Soudal.

Si bien la página de resultados en el sitio web del Eneco Tour, en el momento de escribir este artículo, no ha sido actualizada con el descenso de Guarischi, es probable que se considere que ha violado la regla 2.3.036 del reglamento de la UCI: “Los corredores tendrán estrictamente prohibido desviarse del carril que seleccionaron al lanzarse al sprint y, al hacerlo, obstruir o poner en peligro a otros”.